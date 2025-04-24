«Вижу Рейхстаг!» Как Днепровская флотилия штурмовала Берлин - 24.04.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250424/1033929010.html
«Вижу Рейхстаг!» Как Днепровская флотилия штурмовала Берлин
«Вижу Рейхстаг!» Как Днепровская флотилия штурмовала Берлин - 24.04.2025 Украина.ру
«Вижу Рейхстаг!» Как Днепровская флотилия штурмовала Берлин
В штурме Берлина участвовали все рода войск Красной армии: пехотинцы, артиллеристы, танкисты, лётчики, кавалерия. Штурмовали его и моряки, и так получилось, что моряки эти были из Днепровской военной флотилии
2025-04-24T08:04
2025-04-24T08:04
история
берлин
штурм
история
1945
великая отечественная война
история ссср
маршал жуков
80 лет победы
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К сентябрю 1944 года закончилась операция «Багратион». Активное участие в ней принимали три бригады речных кораблей Днепровской военной флотилии. Они сражались на Припяти, высаживая тактические десанты, переправляя войска и поддерживая их огнём. Значительную роль моряки-днепровцы сыграли при освобождении Барановичей и Пинска. В последнем морской десант высадился прямо на причалы городского речного порта и оттуда начал освобождение города.Когда бои в Белоруссии окончательно отгремели, корабли бригады погрузили на железнодорожные платформы и перевезли с Припяти в Западный Буг. Отсюда с боями три бригады Днепровской флотилии спустились в Вислу, и через Нотець и Варту переправились в Одер, который у западных славян зовётся Одрой.В начале апреля 1945 года корабли сосредоточились в районе Кюстринского плацдарма — главной отправной точки грядущей Берлинской операции.К тому времени Днепровская флотилия представляла собой довольно крупное соединение, насчитывавшее 24 бронекатера, 6 канонерских лодок, 16 сторожевых катеров, 9 плавбатарей, 20 катеров-тральщиков, 3 миномётных катера, 30 полуглиссеров и 10 катеров ПВО.Операция началась 16 апреля.Корабли 1-й Бобруйской бригады уроженца Переяслава капитана 1-го ранга Степана Максимовича Лялько поддерживали огнём своих орудий продвижение соединений 5-й армии, перевозили через реку пехоту и технику. Именно 1-й отряд полуглиссеров лейтенанта Михаила Калинина этой бригады и принял участие в штурме Берлина — катера такого типа легко вмещались в кузова ленд-лизовских «студебекеров».На вооружении отряда стояли боевые полуглиссеры ПГ-117, созданные на базе деревянных прогулочных катеров НКЛ-17: вес 1200 кг, габариты 7,2 на 1,75 метра. Вооружение их состояло из одного-единственного пулемёта «Максим», устанавливавшегося на специальной треноге в районе миделя (наибольшего по площади поперечного сечения корпуса. — Прим. ред.). Экипаж — два человека: командир и моторист-пулемётчик. Автомобильный бензиновый двигатель М-1 мощностью 50 л.с. разгонял полуглиссер до скорости 35-37 км/ч, при этом максимальная осадка его составляла всего 55 см, а на полном ходу — 20 см. Помимо экипажа, ПГ-117 мог принять на борт до 15 человек десанта.23 апреля 1945 года 9-й стрелковый корпус 5-й ударной армии в самом центре Берлина вышел своими 230-й и 301-й стрелковыми дивизиями (сд) к закованной в бетон Шпрее и остановился. На западном берегу в Трептов-парке и парке Плентер-Вольд закрепились державшие реку под плотным прицельным огнём немцы. Войска у них тут оборонялись отборные — они прикрывали Берлинский вокзал и «объект 153» — гитлеровскую рейхсканцелярию.Ширина Шпрее достигала 200-300 метров, высота бетонных «берегов» — около 5 метров, мостов не было. Как форсировать такое препятствие под огнём врага?Но Берлин штурмовали опытные обстрелянные войска — в 16:30 на набережную реки выдвинулись танки Т-34 и самоходки ИСУ-122 220-й отдельной Гатчинской танковой бригады.Под прикрытием их огня стрелки из 1050-го и 1054-го полков 301-й сд переправились на противоположный берег на лёгких вёсельных лодках. Для немцев это оказалось полной неожиданностью. Они открыли шквальный артиллерийский огонь, подтянули бронетехнику и попытались «сковырнуть» пока ещё крошечный советский плацдарм. До наступления темноты им этого сделать не удалось.Поздно вечером к Шпрее подъехали «студебекеры» с полуглиссерами. Экипажам помогли спустить их на воду присланные начальником штаба 1-й Бобруйской бригады старшим лейтенантом Валентином Серёгиным сапёры. К тому времени разведка нашла на противоположном берегу три участка с пологими съездами, где можно было высадиться на берег. Соответственно, полуглиссеры разбили на три группы.Первую возглавил сам лейтенант Калинин, вторую — помощник начальника политотдела бригады лейтенант Гавриил Суворов, третью — командир полуглиссера ПГ-116 старшина 1-й статьи Александр Пашков.Первым к берегу доставил 15 десантников ПГ-111, на борту которого находился командир отряда лейтенант Калинин. Следом — ПГ-117 старшины 2-й статьи Григория Казакова. Заслышав звук работающих двигателей, немцы открыли по реке ураганный огонь. От ракет и трассеров стало светло, как днём, вода «закипела» от сыплющегося в Шпрее града осколков и пуль.Но полуглиссеры продолжали свою работу — пока они высаживали первые волны десантников, сапёры спустили на воду понтоны, загнали на них танки, и теперь глиссеры взяли их на буксир и потянули к противоположному берегу.Немцы пошли ва-банк, перебросили к берегу вооружённый фаустпатронами отряд, и фаустники стали расстреливать полуглиссеры практически в упор.Первым погиб командир ПГ-111 старшина 2-й статьи Михаил Сотников. К тому времени он успел сделать через Шпрее только три рейса. После последнего раза при отходе от берега в него попал выстрел фаустпатрона. К месту погрузки полуглиссер довёл моторист матрос Николай Баранов. Командование над ПГ-111 принял старший матрос Николай Филиппов — его ПГ-105 оказался неисправным и участие в операции не принимал.Матрос Баранов погиб во время 11-го рейса, затем погиб Филиппов. Их сменили другие моряки. Полуглиссер был иссечён осколками, но благодаря деревянной конструкции продолжал оставаться на плаву — ПГ-117 вообще было тяжело потопить. Моряки латали их практически на ходу, накладывая деревянные заплатки и забивая пулевые пробоины чопиками.В остальных группах обстановка сложилась практически такая же, как и в первой.Экипажи гибли, выбывали по ранению, их сменяли новые матросы. На ПГ-116 его командиру и по совместительству командиру третьей группы отряда старшине 1-й статьи Александру Пашкову осколками ранило левую и перебило правую руки, тяжёлое ранение получил моторист Бочкарёв. Навалившись на штурвал грудью, Пашков фактически ею и довёл полуглиссер до места высадки десанта. Попавшая вскоре в ПГ-116 миномётная мина добила его экипаж… но не потопила полуглиссер. Командование над ним принял старший лейтенант медицинской службы Алексей Тетерин.В корпус ПГ-104 старшины 1-й статьи Георгия Дудникова выстрел фаустпатрона попал во время пятого рейса. Начался пожар, на командире полуглиссера загорелась одежда. Экипаж не потерял самообладание — потушил пожар, но следующим выстрелом Дудников был убит. Его сменил моторист матрос Александр Самофалов. Он довёл ПГ-104 до берега и вскоре сам погиб.Командир ПГ-117 старшина 2-й статьи Григорий Казаков спас понтон с двумя автоматчиками и танком на нём. Понтон загорелся, но командир полуглиссера взял его на буксир и дотащил до берега. Этот подвиг повторил командир другого полуглиссера старшина 1-й статьи Ефим Кусков.Вскоре 301-я сд полностью переправилась на занятый врагом берег, следом полуглиссеры приступили к переправе 230-й сд, затем настал черёд 32-й отдельной бригады и тыловых частей 9-го стрелкового корпуса.За три дня моряки-днепровцы перебросили через Шпрее 16 000 человек, 600 орудий и миномётов, свыше 1000 лошадей, 27 танков и большое количество военного имущества. Потери составили один полуглиссер и семь моряков.Ко 2 мая Берлин был полностью освобождён от нацистов.Следом за пехотинцами к Рейхстагу пробрались и моряки 1-го отдельного отряда полуглиссеров, водрузили на здании бело-голубой военно-морской флаг и расписались на стенах — они это право полностью заслужили. Чудом выживший лейтенант Михаил Калинин доложил в штаб 1-й Бобруйской бригады Днепровской речной флотилии:«Нахожусь на борту ПГ № 115, река Шпрее, вижу Рейхстаг! Флаг Военно-морского флота гордо реет в самом центре Берлина!»Командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Николай Эрастович Берзарин выступил с предложением присвоить звания Героев Советского Союза всем 29 матросам и офицерам 1-го отдельного отряда полуглиссеров, но 16 июня он погиб (разбился на мотоцикле. — Прим. ред). В результате из 29 наградных листов (высокие ордена и медали получили все 29 человек) только 24 содержали предложения о награждении званиями Героев. В вышестоящих инстанциях их число сократили до девяти.Посмертно Героями Советского Союза стали Александр Пашков, Михаил Сотников, Георгий Дудников, Николай Филиппов, Николай Баранов, Александр Самофалов и Владимир Черинов. Только командир отряда Михаил Калинин и командир ПГ-117 старшина 2-й статьи Григорий Казаков смогли получить свои Золотые Звёзды лично.В конце мая 1945 года Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков провёл в Бабельсберге разбор Берлинской операции. Дали слово командиру 9-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанту Ивану Павловичу Рослому. Поднявшись, он сказал:«Товарищ Маршал Советского Союза! Разрешите мне, прежде чем начать своё сообщение, низко поклониться нашим славным военным морякам, без решающей помощи которых я не смог бы в срок выполнить приказ о форсировании Шпрее и продвижении в район Рейхстага».Таковой была оценка командованием вклада в штурм Берлина моряков Днепровской военной флотилии. Вклада, обильно оплаченного кровью.
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Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
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история, берлин, штурм, 1945, великая отечественная война, история ссср, маршал жуков, 80 лет победы
История, Берлин, штурм, История, 1945, Великая Отечественная война, история СССР, маршал Жуков, 80 лет Победы

«Вижу Рейхстаг!» Как Днепровская флотилия штурмовала Берлин

08:04 24.04.2025
 
Как Днепровская флотилия штурмовала Берлин
Как Днепровская флотилия штурмовала Берлин
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Алексей Стаценко
публицист
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В штурме Берлина участвовали все рода войск Красной армии: пехотинцы, артиллеристы, танкисты, лётчики, кавалерия. Штурмовали его и моряки, и так получилось, что моряки эти были из Днепровской военной флотилии
К сентябрю 1944 года закончилась операция «Багратион». Активное участие в ней принимали три бригады речных кораблей Днепровской военной флотилии. Они сражались на Припяти, высаживая тактические десанты, переправляя войска и поддерживая их огнём. Значительную роль моряки-днепровцы сыграли при освобождении Барановичей и Пинска. В последнем морской десант высадился прямо на причалы городского речного порта и оттуда начал освобождение города.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа 2020, 16:00
Первый штурм Киева. Как «пышные планы» Гитлера дали трещинуК 5 августа 1941 года война на территории Украины зримо сконцентрировалась в ключевых точках. На юге началась оборона Одессы. После капитуляции остатков группы Понеделина под Уманью важным опорным пунктом оставался плацдарм у Черкасс. Шли бои у Богуслава и Белой Церкви. А на Киев началось решающее наступление немцев с южного фаса.
Когда бои в Белоруссии окончательно отгремели, корабли бригады погрузили на железнодорожные платформы и перевезли с Припяти в Западный Буг. Отсюда с боями три бригады Днепровской флотилии спустились в Вислу, и через Нотець и Варту переправились в Одер, который у западных славян зовётся Одрой.
В начале апреля 1945 года корабли сосредоточились в районе Кюстринского плацдарма — главной отправной точки грядущей Берлинской операции.
К тому времени Днепровская флотилия представляла собой довольно крупное соединение, насчитывавшее 24 бронекатера, 6 канонерских лодок, 16 сторожевых катеров, 9 плавбатарей, 20 катеров-тральщиков, 3 миномётных катера, 30 полуглиссеров и 10 катеров ПВО.
Операция началась 16 апреля.
Корабли 1-й Бобруйской бригады уроженца Переяслава капитана 1-го ранга Степана Максимовича Лялько поддерживали огнём своих орудий продвижение соединений 5-й армии, перевозили через реку пехоту и технику. Именно 1-й отряд полуглиссеров лейтенанта Михаила Калинина этой бригады и принял участие в штурме Берлина — катера такого типа легко вмещались в кузова ленд-лизовских «студебекеров».
ИЛ-2 - РИА Новости, 1920, 20.04.2020
20 апреля 2020, 01:00
День в истории. 20 апреля: погиб самый молодой советский «смертник» из ДонбассаВ этот день в 1945 году не вернулся из полета ИЛ-2 Героя Советского Союза капитана Николая Семейко. О высокой правительственной награде он узнал за день до гибели. Вторая звезда была присуждена ему уже посмертно. Из всех летчиков-дважды Героев СССР, Николай Илларионович Семейко был самым молодым - он погиб в 21 год
На вооружении отряда стояли боевые полуглиссеры ПГ-117, созданные на базе деревянных прогулочных катеров НКЛ-17: вес 1200 кг, габариты 7,2 на 1,75 метра. Вооружение их состояло из одного-единственного пулемёта «Максим», устанавливавшегося на специальной треноге в районе миделя (наибольшего по площади поперечного сечения корпуса. — Прим. ред.). Экипаж — два человека: командир и моторист-пулемётчик. Автомобильный бензиновый двигатель М-1 мощностью 50 л.с. разгонял полуглиссер до скорости 35-37 км/ч, при этом максимальная осадка его составляла всего 55 см, а на полном ходу — 20 см. Помимо экипажа, ПГ-117 мог принять на борт до 15 человек десанта.
23 апреля 1945 года 9-й стрелковый корпус 5-й ударной армии в самом центре Берлина вышел своими 230-й и 301-й стрелковыми дивизиями (сд) к закованной в бетон Шпрее и остановился. На западном берегу в Трептов-парке и парке Плентер-Вольд закрепились державшие реку под плотным прицельным огнём немцы. Войска у них тут оборонялись отборные — они прикрывали Берлинский вокзал и «объект 153» — гитлеровскую рейхсканцелярию.
Ширина Шпрее достигала 200-300 метров, высота бетонных «берегов» — около 5 метров, мостов не было. Как форсировать такое препятствие под огнём врага?
Но Берлин штурмовали опытные обстрелянные войска — в 16:30 на набережную реки выдвинулись танки Т-34 и самоходки ИСУ-122 220-й отдельной Гатчинской танковой бригады.
Американские разведчики - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября 2020, 01:25
Рождённый американским разведчиком. Как советский украинец в армии США с нацистами воевалВладимир Куц родился 7 ноября 1927 года - в день 10-летия Октябрьской революции в большом полтавском селе Веприк. Особого счастья это ему не принесло - его угнали в Германию, в которой он выжил чудом, вернулся домой, и только в 80-е признался, что судьба его - уникальна. Он единственный гражданин СССР, воевавший против гитлеровцев в армии США.
Под прикрытием их огня стрелки из 1050-го и 1054-го полков 301-й сд переправились на противоположный берег на лёгких вёсельных лодках. Для немцев это оказалось полной неожиданностью. Они открыли шквальный артиллерийский огонь, подтянули бронетехнику и попытались «сковырнуть» пока ещё крошечный советский плацдарм. До наступления темноты им этого сделать не удалось.
Поздно вечером к Шпрее подъехали «студебекеры» с полуглиссерами. Экипажам помогли спустить их на воду присланные начальником штаба 1-й Бобруйской бригады старшим лейтенантом Валентином Серёгиным сапёры. К тому времени разведка нашла на противоположном берегу три участка с пологими съездами, где можно было высадиться на берег. Соответственно, полуглиссеры разбили на три группы.
Первую возглавил сам лейтенант Калинин, вторую — помощник начальника политотдела бригады лейтенант Гавриил Суворов, третью — командир полуглиссера ПГ-116 старшина 1-й статьи Александр Пашков.
Первым к берегу доставил 15 десантников ПГ-111, на борту которого находился командир отряда лейтенант Калинин. Следом — ПГ-117 старшины 2-й статьи Григория Казакова. Заслышав звук работающих двигателей, немцы открыли по реке ураганный огонь. От ракет и трассеров стало светло, как днём, вода «закипела» от сыплющегося в Шпрее града осколков и пуль.
Но полуглиссеры продолжали свою работу — пока они высаживали первые волны десантников, сапёры спустили на воду понтоны, загнали на них танки, и теперь глиссеры взяли их на буксир и потянули к противоположному берегу.
Штурм Рейхстага и украинские солдаты Белорусского фронта
2 мая 2021, 16:00
Штурм Рейхстага и украинские солдаты Белорусского фронта2 мая 1945 года Красной армией был взят Рейхстаг — здание парламента Германии. Брали его подразделения 1-го Белорусского фронта, которые, по логике некоторых украинских авторов, должны были формироваться исключительно из белорусов. Однако, вопреки этой извращенной логике, в штурме одного из символов Третьего рейха участвовало немало украинцев
Немцы пошли ва-банк, перебросили к берегу вооружённый фаустпатронами отряд, и фаустники стали расстреливать полуглиссеры практически в упор.
Первым погиб командир ПГ-111 старшина 2-й статьи Михаил Сотников. К тому времени он успел сделать через Шпрее только три рейса. После последнего раза при отходе от берега в него попал выстрел фаустпатрона. К месту погрузки полуглиссер довёл моторист матрос Николай Баранов. Командование над ПГ-111 принял старший матрос Николай Филиппов — его ПГ-105 оказался неисправным и участие в операции не принимал.
Матрос Баранов погиб во время 11-го рейса, затем погиб Филиппов. Их сменили другие моряки. Полуглиссер был иссечён осколками, но благодаря деревянной конструкции продолжал оставаться на плаву — ПГ-117 вообще было тяжело потопить. Моряки латали их практически на ходу, накладывая деревянные заплатки и забивая пулевые пробоины чопиками.
В остальных группах обстановка сложилась практически такая же, как и в первой.
Экипажи гибли, выбывали по ранению, их сменяли новые матросы. На ПГ-116 его командиру и по совместительству командиру третьей группы отряда старшине 1-й статьи Александру Пашкову осколками ранило левую и перебило правую руки, тяжёлое ранение получил моторист Бочкарёв. Навалившись на штурвал грудью, Пашков фактически ею и довёл полуглиссер до места высадки десанта. Попавшая вскоре в ПГ-116 миномётная мина добила его экипаж… но не потопила полуглиссер. Командование над ним принял старший лейтенант медицинской службы Алексей Тетерин.
Бои за Бреслау - РИА Новости, 1920, 06.05.2020
6 мая 2020, 01:00
День в истории. 6 мая: советские войска заняли город, в который затем переселили поляков из ЛьвоваВ этот день в 1945 году, после почти трёх месяцев обороны в окружении, гарнизон «крепости Бреслау» капитулировал. Город стал Вроцлавом, и сюда, в дома изгнанных немцев, переселили десятки тысяч поляков из Львова.
В корпус ПГ-104 старшины 1-й статьи Георгия Дудникова выстрел фаустпатрона попал во время пятого рейса. Начался пожар, на командире полуглиссера загорелась одежда. Экипаж не потерял самообладание — потушил пожар, но следующим выстрелом Дудников был убит. Его сменил моторист матрос Александр Самофалов. Он довёл ПГ-104 до берега и вскоре сам погиб.
Командир ПГ-117 старшина 2-й статьи Григорий Казаков спас понтон с двумя автоматчиками и танком на нём. Понтон загорелся, но командир полуглиссера взял его на буксир и дотащил до берега. Этот подвиг повторил командир другого полуглиссера старшина 1-й статьи Ефим Кусков.
Вскоре 301-я сд полностью переправилась на занятый врагом берег, следом полуглиссеры приступили к переправе 230-й сд, затем настал черёд 32-й отдельной бригады и тыловых частей 9-го стрелкового корпуса.
За три дня моряки-днепровцы перебросили через Шпрее 16 000 человек, 600 орудий и миномётов, свыше 1000 лошадей, 27 танков и большое количество военного имущества. Потери составили один полуглиссер и семь моряков.
Ко 2 мая Берлин был полностью освобождён от нацистов.
Что творилось в Праге во время освобождения
5 мая 2021, 01:00
Власовцы, немцы, чехи, украинцы и Красная армия. Что творилось в Праге во время освобождения5 мая 1945 года в Праге началось восстание. Чешская группировка вермахта насчитывала более 900 тыс. солдат, часть которых развернули против пражан. Из чешской столицы по радио понеслись просьбы о помощи. На них откликнулись подразделения, командовали которыми в том числе и украинцы. Вскоре они вступили в бой и с немцами, и... друг с другом
Следом за пехотинцами к Рейхстагу пробрались и моряки 1-го отдельного отряда полуглиссеров, водрузили на здании бело-голубой военно-морской флаг и расписались на стенах — они это право полностью заслужили. Чудом выживший лейтенант Михаил Калинин доложил в штаб 1-й Бобруйской бригады Днепровской речной флотилии:
«Нахожусь на борту ПГ № 115, река Шпрее, вижу Рейхстаг! Флаг Военно-морского флота гордо реет в самом центре Берлина!»
Командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Николай Эрастович Берзарин выступил с предложением присвоить звания Героев Советского Союза всем 29 матросам и офицерам 1-го отдельного отряда полуглиссеров, но 16 июня он погиб (разбился на мотоцикле. — Прим. ред). В результате из 29 наградных листов (высокие ордена и медали получили все 29 человек) только 24 содержали предложения о награждении званиями Героев. В вышестоящих инстанциях их число сократили до девяти.
Посмертно Героями Советского Союза стали Александр Пашков, Михаил Сотников, Георгий Дудников, Николай Филиппов, Николай Баранов, Александр Самофалов и Владимир Черинов. Только командир отряда Михаил Калинин и командир ПГ-117 старшина 2-й статьи Григорий Казаков смогли получить свои Золотые Звёзды лично.
- РИА Новости, 1920, 13.05.2020
13 мая 2020, 02:00
Последний бой Великой Отечественной: Как украинские партизаны в Чехии с эсэсовцами воевалиОтгремел победный салют 9 мая 1945 года, отрадовались фронтовики, отрадовался весь народ необъятного СССР. А где-то ещё продолжались бои, ещё гибли солдаты. Последнее сражение Великой Отечественной официально закончилось 12 мая, а реально 13-го, потому что даже после капитуляции своего командования отдельные отряды эсэсовцев ещё сопротивлялись
В конце мая 1945 года Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков провёл в Бабельсберге разбор Берлинской операции. Дали слово командиру 9-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанту Ивану Павловичу Рослому. Поднявшись, он сказал:
«Товарищ Маршал Советского Союза! Разрешите мне, прежде чем начать своё сообщение, низко поклониться нашим славным военным морякам, без решающей помощи которых я не смог бы в срок выполнить приказ о форсировании Шпрее и продвижении в район Рейхстага».
Таковой была оценка командованием вклада в штурм Берлина моряков Днепровской военной флотилии. Вклада, обильно оплаченного кровью.
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