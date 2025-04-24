https://ukraina.ru/20250424/khinshteyn-rasskazal-o-plane-vosstanovleniya-kurskoy-oblasti-1062728462.html

Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области

Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области - 24.04.2025 Украина.ру

Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области

Руководство курской области с участием общественности продолжает план восстановления наших пострадавших территорий. О ходе дела рассказал 24 апреля врио губернатора Александр Хинштейн

2025-04-24T12:34

2025-04-24T12:34

2025-04-24T12:34

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"На стратегической сессии, посвящённой Рыльскому району, вместе с местной властью, депутатами всех уровней, членами инициативных групп, представителями бизнеса обсудили направления работы", - сообщил врио губернатора.Рыльский район является одним из крупнейших муниципалитетов региона. До событий августа 2024 года там проживало 28 тыс. человек, 16 тыс. — это трудоспособное население. Из них 23 тыс. человек, по предварительной информации, готовы вернуться."Всего от жителей Рыльского района было подано 1 150 заявлений на получение сертификатов, выдано 659 документов на утерянное жильё. С начала СВО в муниципалитете из-за атак ВСУ повреждения получили 542 жилых помещения, после 6 августа — 350 домов", - рассказал Хинштейн.Он отметил серьёзный ущерб, нанесённый 18 социальным объектам: полностью разрушены Рыльский ДК, несколько сельских ДК, начальная школа и другие объекты. Частично повреждены межпоселковая библиотека, ЗАГС, Рыльский авиационный колледж, школы и детские сады. Из 40 объектов культурного наследия многие нуждаются в ремонте, один полностью разрушен и ещё восемь повреждены. Требуют замены газо- и водопроводы."Важный объект — усадьба князей Барятинских. С 2021 года здание находится на реконструкции, работы должны были завершиться в этом году, но обстановка внесла свои коррективы. Конечно, памятник федерального значения должен быть в особом фокусе внимания", - отметил врио губернатора.По мнению Хинштейна, Рыльск — потрясающий исторический город, он поражает своей красотой и имеет все шансы стать туристической жемчужиной региона. Для этого нужно провести серьёзный анализ: как привлекать людей в город, что следует построить или модернизировать, где создать общественные пространства.Хинштейн отметил также, что главная задача каждой стратегической сессии заключается в вовлечении в восстановление территории актива района. Необходимо сделать район местом, где людям реально хочется жить. Это поручение президента, которую не следует свести к просто механическому возведению разрушенных объектов, подчеркнул врио губернатора.В Курской и Белгородской областях в августе 2024 года была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои Автор издания Украина.ру Александр Савко обратил внимание на историческое наследие региона в публикации Тайны Горналя. Украинские войска разрушили древний славянский город

https://ukraina.ru/20241030/1058478058.html

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