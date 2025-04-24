Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России - 24.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250424/lishennye-grazhdanstva-komissarenko-i-romanov-prodolzhayut-zarabatyvat-v-rossii-1062726108.html
Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России
Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России - 24.04.2025 Украина.ру
Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России
Белорусский стендапер Вячеслав Комиссаренко и украинский комик Дмитрий Романов до сих пор ведут бизнес в России. Об этом 24 апреля написал телеграм-канал SHOT
2025-04-24T11:20
2025-04-24T11:20
новости
россия
минск
украина
гражданство
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/18/1062725955_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_42660c0ab81cc7b79767e15925382c1c.jpg
Накануне стало известно, что Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства, и обоим запретили въезд в РФ из-за того, что действия указанных артистов создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации.Уроженец Минска Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу по факту клеветы в отношении президента Белоруссии. Опасаясь преследования в России, комик выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".Уроженец Одессы Романов покинул Россию еще в 2022 году, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, а на концертах в странах ЕС выступал против СВО и нелестно высказывался в адрес России. По информации СМИ, в прошлом году у Романова родилась дочь, и семья переехала в Лиссабон.Подробности - в материале Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне.
россия
минск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/18/1062725955_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_03e19482d595c199a41bd55901761ae4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, минск, украина, гражданство, бизнес
Новости, Россия, Минск, Украина, гражданство, бизнес

Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России

11:20 24.04.2025
 
© © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko
© © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko
Читать в
ДзенTelegram
Белорусский стендапер Вячеслав Комиссаренко и украинский комик Дмитрий Романов до сих пор ведут бизнес в России. Об этом 24 апреля написал телеграм-канал SHOT
"Как выяснил SHOT, у Романова всё ещё есть ИП, юрлицо зарегистрировано в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. На другом комике, Славе Комиссаренко, также числится ИП, зарегистрированное в районе Арбат. Обе ИПшки у стендаперов - в сфере видеопродакшена и искусства. В ближайшее время их ликвидирует ФНС", - говорится в сообщении канала.
Накануне стало известно, что Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства, и обоим запретили въезд в РФ из-за того, что действия указанных артистов создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
Уроженец Минска Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу по факту клеветы в отношении президента Белоруссии. Опасаясь преследования в России, комик выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".
Уроженец Одессы Романов покинул Россию еще в 2022 году, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, а на концертах в странах ЕС выступал против СВО и нелестно высказывался в адрес России. По информации СМИ, в прошлом году у Романова родилась дочь, и семья переехала в Лиссабон.
Подробности - в материале Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМинскУкраинагражданствобизнес
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
13:21"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
13:17Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
13:13Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности
13:08Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
13:03Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
12:57Попов лишился звания и получил срок
12:49Президенты США и ЮАР обсудили мирный процесс на Украине
12:35Донецкая Богдановка свободна
12:34Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области
12:28Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕС
12:23Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп
12:23"…Поле славы только наших героев". Трагедия беспамятства в Украине приближается к финалу
11:49Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области
11:48На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ
11:34Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США
11:34Зеленский сократил программу визита в ЮАР и возвращается на Украину
11:20Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России
10:55Рубио прокомментировал сообщение Politico о снятии санкций с "Северного потока-2"
10:45Украине нужно временное правительство - Шеремет
Лента новостейМолния