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Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России

Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России - 24.04.2025 Украина.ру

Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России

Белорусский стендапер Вячеслав Комиссаренко и украинский комик Дмитрий Романов до сих пор ведут бизнес в России. Об этом 24 апреля написал телеграм-канал SHOT

2025-04-24T11:20

2025-04-24T11:20

2025-04-24T11:20

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Накануне стало известно, что Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства, и обоим запретили въезд в РФ из-за того, что действия указанных артистов создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации.Уроженец Минска Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу по факту клеветы в отношении президента Белоруссии. Опасаясь преследования в России, комик выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".Уроженец Одессы Романов покинул Россию еще в 2022 году, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, а на концертах в странах ЕС выступал против СВО и нелестно высказывался в адрес России. По информации СМИ, в прошлом году у Романова родилась дочь, и семья переехала в Лиссабон.Подробности - в материале Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне.

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