https://ukraina.ru/20250424/lishennye-grazhdanstva-komissarenko-i-romanov-prodolzhayut-zarabatyvat-v-rossii-1062726108.html
Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России
Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России - 24.04.2025 Украина.ру
Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России
Белорусский стендапер Вячеслав Комиссаренко и украинский комик Дмитрий Романов до сих пор ведут бизнес в России. Об этом 24 апреля написал телеграм-канал SHOT
2025-04-24T11:20
2025-04-24T11:20
2025-04-24T11:20
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Накануне стало известно, что Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства, и обоим запретили въезд в РФ из-за того, что действия указанных артистов создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации.Уроженец Минска Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу по факту клеветы в отношении президента Белоруссии. Опасаясь преследования в России, комик выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".Уроженец Одессы Романов покинул Россию еще в 2022 году, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, а на концертах в странах ЕС выступал против СВО и нелестно высказывался в адрес России. По информации СМИ, в прошлом году у Романова родилась дочь, и семья переехала в Лиссабон.Подробности - в материале Уроженцы Минска и Одессы Комиссаренко и Романов больше не россияне.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, минск, украина, гражданство, бизнес
Новости, Россия, Минск, Украина, гражданство, бизнес
Лишенные гражданства Комиссаренко и Романов продолжают зарабатывать в России
Белорусский стендапер Вячеслав Комиссаренко и украинский комик Дмитрий Романов до сих пор ведут бизнес в России. Об этом 24 апреля написал телеграм-канал SHOT
"Как выяснил SHOT, у Романова всё ещё есть ИП, юрлицо зарегистрировано в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. На другом комике, Славе Комиссаренко, также числится ИП, зарегистрированное в районе Арбат. Обе ИПшки у стендаперов - в сфере видеопродакшена и искусства. В ближайшее время их ликвидирует ФНС", - говорится в сообщении канала.
Накануне стало известно, что Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства, и обоим запретили въезд в РФ
из-за того, что действия указанных артистов создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
Уроженец Минска
Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу по факту клеветы в отношении президента Белоруссии
. Опасаясь преследования в России
, комик выехал на территорию Украины
, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".
Уроженец Одессы
Романов покинул Россию еще в 2022 году, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ
, а на концертах в странах ЕС
выступал против СВО и нелестно высказывался в адрес России. По информации СМИ, в прошлом году у Романова родилась дочь, и семья переехала в Лиссабон.