Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп - 24.04.2025 Украина.ру
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Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп
Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп - 24.04.2025 Украина.ру
Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп
Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) вымогают деньги у военнослужащих и на них строят дома, покупают автомобили и АЗС, передает "Страна.ua"
2025-04-24T12:23
2025-04-24T12:24
новости
вооруженные силы украины
анна скороход
верховная рада
коррупция
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"Вымогательство денег у военнослужащих… Совсем глупые — на карточку собирали деньги жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее — наличными собирают. Кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. Я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда появлялись у военных и их родственников дома, квартиры, машины. АЗС, кстати, — это популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге", - сказала депутат Верховной Рады Анна Скороход.Зимой 2024 года Скороход уже рассказывала, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Она также отмечала, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.Подробнее - в материале Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупцией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооруженные силы украины, анна скороход, верховная рада, коррупция
Новости, Вооруженные силы Украины, Анна Скороход, Верховная Рада, коррупция

Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп

12:23 24.04.2025 (обновлено: 12:24 24.04.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) вымогают деньги у военнослужащих и на них строят дома, покупают автомобили и АЗС, передает "Страна.ua"
"Вымогательство денег у военнослужащих… Совсем глупые — на карточку собирали деньги жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее — наличными собирают. Кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. Я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда появлялись у военных и их родственников дома, квартиры, машины. АЗС, кстати, — это популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге", - сказала депутат Верховной Рады Анна Скороход.
Зимой 2024 года Скороход уже рассказывала, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции.
Она также отмечала, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.
Подробнее - в материале Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупцией на сайте Украина.ру.
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