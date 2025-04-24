https://ukraina.ru/20250424/ukrainskie-komandiry-vymogayut-dengi-na-doma-i-mashiny-u-boytsov-vsu--nardep-1062727960.html

Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп

Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп - 24.04.2025 Украина.ру

Украинские командиры вымогают деньги на дома и машины у бойцов ВСУ — нардеп

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) вымогают деньги у военнослужащих и на них строят дома, покупают автомобили и АЗС, передает "Страна.ua"

2025-04-24T12:23

2025-04-24T12:23

2025-04-24T12:24

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вооруженные силы украины

анна скороход

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коррупция

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"Вымогательство денег у военнослужащих… Совсем глупые — на карточку собирали деньги жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее — наличными собирают. Кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. Я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда появлялись у военных и их родственников дома, квартиры, машины. АЗС, кстати, — это популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге", - сказала депутат Верховной Рады Анна Скороход.Зимой 2024 года Скороход уже рассказывала, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Она также отмечала, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.Подробнее - в материале Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупцией на сайте Украина.ру.

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новости, вооруженные силы украины, анна скороход, верховная рада, коррупция