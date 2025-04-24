Зеленский сократил программу визита в ЮАР и возвращается на Украину
В ходе визита в ЮАР Владимир Зеленский заявил об отмене части программы визита и срочном возвращении на Украину. об этом он сообщил 24 апреля своим подписчикам в телеграм-канале.
Утром в четверг 24 апреля Зеленский сообщил о важности визита, насыщенности программы встреч. В частности, были запланированы его переговоры с президентом африканской страны Сирилом Рамафосой.
"Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь на Украину. Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации. Благодарен всем в мире, кто поддерживает Украину и наших людей", - сообщил Зеленский.
По его словам, он получил доклад от украинского военного командования. Он не уточнил содержание сообщения, отметив лишь, что поручил украинскому министру обороны Рустему Умерову немедленно связаться с неназванными партнёрами по поводу запросов Киева об укреплении ПВО.
"Сегодня проинформирую президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов требуется немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах – возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей", - заявил Зеленский.
Под "похищенными детьми" в Киеве понимают эвакуированных детей из зоны боевых действий. Украинские власти не справились с эвакуационными мероприятиями до приближения линии боевого соприкосновения в ходе СВО. Часть эвакуированных детей успела отдохнуть в Белоруссии и даже обосноваться в Германии, формально числясь "похищенными".
В начале апреля Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отменять дискриминационные меры, применяемые к российским клубам и сборным, а также запретить участие в международных соревнованиях якобы похищенных на Украине детей. Подробности в публикации УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры
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