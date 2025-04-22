https://ukraina.ru/20250422/aleksey-samoylov-esli-rossiya-udarit-na-zaporozhe-vsu-pridetsya-ostavit-kherson-i-otkhodit-do-1062686151.html

Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева

Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева - 22.04.2025 Украина.ру

Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева

С военной точки зрения Сумы и даже Чернигов и Харьков нам не очень интересны по сравнению с другими регионами. Единственная военная задача, которая там может быть решена, это создание пояса безопасности, о чем наш президент говорил, когда выступал перед подводниками Архангельске.

2025-04-22T20:00

2025-04-22T20:00

2025-04-22T20:00

интервью

киев

запорожье

херсон

алексей самойлов

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.- Алексей Николаевич, какие преимущества российской стороне дало объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие?- Это было неожиданное решение для большинства политических сил, и даже у нас внутри страны это вызвало недоумение и удивление. Этот политико-идеологический шаг и украинскую сторону поставил в сложное положение.Зеленский попытался перехватить инициативу, предложив продолжить перемирие на 30 суток. Им, конечно, передышка нужна, потому что украинская сторона путем напряжения всех сил стабилизировала ситуацию на Купянском направлении, под Покровском и Часов Яром, что не дает нам возможность быстрого продвижения. Но это принципиально на ситуации на фронте не скажется.- Наши военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Горналь последнее село, занятое ВСУ на территории Курской области. Что последует за полным освобождением российского региона от оккупантов?- С военной точки зрения Сумы и даже Чернигов и Харьков нам не очень интересны по сравнению с другими регионами. Единственная военная задача, которая там может быть решена, это создание пояса безопасности, о чем наш президент говорил, когда выступал среди подводников в Архангельске.Это достаточно сложная задача. То есть необходимо занять набор плацдармов на территории противника, укрепить их, исключить фланговые удары, заходы в тыл даже через нашу территорию. Они будут препятствовать неожиданному выдвижению к границе и обстрелам наших территорий ракетами, БПЛА и артиллерией.У нас граница очень большая, от Белоруссии до Луганской области почти 700 километров. Мы можем занят несколько таких плацдармов, таких как в Липцах и Волчанске, кстати, несмотря на то, что там идут бои, обстрелы Белгорода очень серьезно уменьшились, потому что ствольная артиллерия уже не может так активно работать.В походе на Харьков тоже нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Они сейчас, скорее всего, будут заняты в боевых действиях против укрепрайона Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. И большая вероятность того, что окружив Купянск, обойдя его, нам придется идти на Изюм и заходить в тыл этого района. Но все зависит от того, каким количеством сил и средств мы располагаем.- Почему вы не рассматриваете возможность продвижения от Сум в сторону Киева? Это бы существенно напрягло внутриполитическую ситуацию в украинском обществе, создав панику в и без того нестабильном украинском тылу.- Здесь бы сыграл обратный эффект. Это был бы мобилизационный фактор. Идеологически его киевский режим использовал бы на полную. Киев взять сложно, там очень неудобный рельеф с большим количеством препятствий. Киев четырехмиллионный город, потребуется миллионная армия для его штурма.И это сразу бы напрягло международную обстановку. Киевский режим де-факто признан легитимным, с ним ведутся переговоры, с ним заигрывают, его еще встречают и приглашают на международные саммиты. И наступление на Киев сыграло бы очень негативно в международной политике для нас. Это было бы поводом для не просто информационной атаки, а серьезной консолидации усилий. Возможно, мы после этого получили бы совершенно ненужные нам действия западных стран. Ввод западных контингентов, например.Пока нет никаких признаков того, что мы обладаем тем количеством вооруженных сил, вооруженных разделений, которые способны совершить Киевскую операцию. Идти на Киев, оставляя в тылу у себя Сумы, Харьков и Чернигов, не совсем разумно. Тогда подразделения прикрытия границы должны будут работать в очень напряженном режиме, потому что со стороны Сумской, Харьковской области, где расположены большие воинские контингенты ВСУ, мы наверняка получим удары в тыл как наступающим на Киев войскам, так в наши приграничные области.Следующий фактор — это то, что якобы киевский режим рухнет из-за этих наступательных действий. Нет не рухнет, для этого не сложились условия. Там есть идеи борьбы за власть, но нет идеи противодействия режиму ввиду его полной дискредитации.- Операция по созданию зоны безопасности тоже потребует привлечения значительных людских и материальных ресурсов. Возможно, понадобится соединять плацдармы, которые мы уже имеем в Сумской области и на севере Харьковской. Будет ли это целью ближайшей весенне-летней кампании?- Скорее всего, такие планы прорабатываются. Они должны быть осуществлены, потому что война с Украиной в ближайшие годы не закончится. Все только по-настоящему начинается. Многое будет зависеть от стратегических решений американской администрации.Мы Америку должны в двух ипостасях рассматривать: глобалистская псевдодемократическая Америка, которая воюет с Трампом и одновременно с нами, и трамповская Америка, которая пока воюет с демократами, но очень велика вероятность, что начнет воевать и с нами. Потому что поставлять оружие, разведданные, обеспечивать связь в виде "Старлинка", США не прекращали и вряд ли прекратят, потому что есть экономические выгоды.Поэтому воевать они будут и заставят воевать Украину, и большая вероятность, что втянут в эти войны наименее ценных для них европейских партнеров, типа Румынии, Болгарии, Чехии и Прибалтики, Финляндии и Швеции. Они могут попытаться начать диверсионную войну, формировать контингенты и заходить на Украину.- В заключение давайте вернемся в зону СВО. Каким будет ваш прогноз на весенне-летнюю кампанию?- В Харьковской области мы уже на почти 20 километров продвинулись. Это вполне приемлемо для нас. Но операции по взятию Липцев и Волчанска необходимы. Возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях.Главный фокус внимания для нас — это Запорожская область, где почти полностью противником повторены линии Суровикина. И нам необходимо конституционно закрепленную нашу территорию забирать. Кроме того, это же выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр. Тогда вполне реальной становится угроза переправки больших сил на правый берег и выход в Николаевскую и Одесскую губернии.- Херсон рассматриваете как цель ближайшей кампании?- Если будет решаться вопрос с Запорожьем, то да. Если взглянуть на карту, тогда Херсон будет зажат между нашей территорией и наступающими со стороны Запорожья войсками. Это будет поход на юго-восток. В таком случае противник может отойти из Херсона и будет выстраивать укрепрайоны по Южному Бугу, чтобы удержать Николаев. Так что здесь будем бороться долго. Херсонскую группировку ВСУ будут привлекать для сдерживания нашего наступления на Николаев и Одессу.Поэтому Херсон не будет играть большой роли. Здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Местность здесь заболоченная, очень много водных артерий, которые затрудняют скрытное продвижение. И если что-то начинать в Херсоне, то в тылу остается Запорожье, из которого по рокадам легко будет перебросить резервы и ударить в тыл. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям.Также о ситуации в зоне СВО Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла

https://ukraina.ru/20250422/orban-poydet-po-state-iz-za-ukrainy-vengriyu-mogut-lishit-prava-golosa-v-es-1062686343.html

https://ukraina.ru/20250422/zapretnye-peregovory-1062681764.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, киев, запорожье, херсон, алексей самойлов, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины