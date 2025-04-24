На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ
Бойцы ВС РФ подбили самолет Вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок
"Сумское направление. Наш истребитель вчера вечером встретил два самолёта Воздушных Сил ВСУ. Один был подбит, второй произвёл немедленно сброс бомбовой нагрузки над своей территорией и ретировался", - говорится в сообщении военкора.
Также в четверг, 24 апреля, министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны нанесли удары по нескольким пунктам дислокации противника в Сумской области. Расчет беспилотников "Форпост" уничтожил три заданные цели.
Также известно, что ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены. Идут ожесточенные бои.
10:16ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные боиВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, идут ожесточенные бои. Об этом российским СМИ рассказали в силовых структурах
В марте президент РФ Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Тогда глава государства поставил перед российскими военными задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области, полностью освободив регион. Также Путин поручил создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности: "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.
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