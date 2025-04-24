https://ukraina.ru/20250424/na-sumskom-napravlenii-voenkor-kotenok-soobschil-chto-rossiyskie-voennye-podbili-samolet-vsu-1062726822.html

На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ

На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ - 24.04.2025 Украина.ру

На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ

Бойцы ВС РФ подбили самолет Вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок

2025-04-24T11:48

2025-04-24T11:48

2025-04-24T11:48

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Также в четверг, 24 апреля, министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны нанесли удары по нескольким пунктам дислокации противника в Сумской области. Расчет беспилотников "Форпост" уничтожил три заданные цели.Также известно, что ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены. Идут ожесточенные бои.В марте президент РФ Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Тогда глава государства поставил перед российскими военными задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области, полностью освободив регион. Также Путин поручил создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности: "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.

https://ukraina.ru/20250424/vsu-ne-ostavlyayut-popytok-uderzhatsya-v-gornale---ozhestochennye-boi-1062724744.html

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новости, россия, курская область, сумская область, владимир путин, вооруженные силы украины