https://ukraina.ru/20250424/my-tak-ne-umeem-peskov-poobeschal-proinformirovat-o-peregovorakh-putina-s-uitkoffom-1062729906.html

"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом

"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом - 24.04.2025 Украина.ру

"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом

Когда и что будут обсуждать президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф станет известно по факту переговоров. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-04-24T13:21

2025-04-24T13:21

2025-04-24T13:21

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переговоры по украине 2025

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В общении с журналистами Песков отметил, что не в правилах Кремля рассказывать о переговорах до их начала. Так он ответил на вопрос об анонсированном на 25 апреля визите Уиткоффа в Москву."Подробности переговоров до того, как они состоялись, мы раскрыть не в состоянии. Мы так не умеем", - сказал руководитель пресс-службы Кремля."Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем. Мы все вам сообщим", - пообещал Песков.Накануне Белый дом сообщил о визите спецпосланника президента США в Россию на текущей неделе. Стив Уиткофф неоднократно прилетал в Москву после инаугурации Дональда Трампа, обещавшего до избрания завершить конфликт на Украине за сутки, а после вступления в должность – в течение полугода.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля Актуальное интервью на эту тему: Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном

https://ukraina.ru/20250424/zakharova-ulichila-zelenskogo-v-popytke-podstavit-ssha-1062726394.html

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