"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом - 24.04.2025 Украина.ру
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"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом - 24.04.2025 Украина.ру
"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
Когда и что будут обсуждать президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф станет известно по факту переговоров. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-04-24T13:21
2025-04-24T13:21
новости
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кремль
украина
дмитрий песков
стив уиткофф
владимир путин
сво
переговоры
переговоры по украине 2025
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В общении с журналистами Песков отметил, что не в правилах Кремля рассказывать о переговорах до их начала. Так он ответил на вопрос об анонсированном на 25 апреля визите Уиткоффа в Москву."Подробности переговоров до того, как они состоялись, мы раскрыть не в состоянии. Мы так не умеем", - сказал руководитель пресс-службы Кремля."Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем. Мы все вам сообщим", - пообещал Песков.Накануне Белый дом сообщил о визите спецпосланника президента США в Россию на текущей неделе. Стив Уиткофф неоднократно прилетал в Москву после инаугурации Дональда Трампа, обещавшего до избрания завершить конфликт на Украине за сутки, а после вступления в должность – в течение полугода.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля Актуальное интервью на эту тему: Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, кремль, украина, дмитрий песков, стив уиткофф, владимир путин, сво, переговоры, переговоры по украине 2025, международные отношения, международная политика, дипломатия, дональд трамп
Новости, США, Кремль, Украина, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Владимир Путин, СВО, переговоры, переговоры по Украине 2025, международные отношения, Международная политика, дипломатия, Дональд Трамп

"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом

13:21 24.04.2025
 
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Когда и что будут обсуждать президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф станет известно по факту переговоров. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В общении с журналистами Песков отметил, что не в правилах Кремля рассказывать о переговорах до их начала. Так он ответил на вопрос об анонсированном на 25 апреля визите Уиткоффа в Москву.
"Подробности переговоров до того, как они состоялись, мы раскрыть не в состоянии. Мы так не умеем", - сказал руководитель пресс-службы Кремля.
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"Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем. Мы все вам сообщим", - пообещал Песков.
Накануне Белый дом сообщил о визите спецпосланника президента США в Россию на текущей неделе. Стив Уиткофф неоднократно прилетал в Москву после инаугурации Дональда Трампа, обещавшего до избрания завершить конфликт на Украине за сутки, а после вступления в должность – в течение полугода.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
Актуальное интервью на эту тему: Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном
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13:28Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
13:21"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
13:17Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
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