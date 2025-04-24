https://ukraina.ru/20250424/zakharova-ulichila-zelenskogo-v-popytke-podstavit-ssha-1062726394.html

Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США

Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США - 24.04.2025 Украина.ру

Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США

Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-04-24T11:34

2025-04-24T11:34

2025-04-24T11:34

новости

сша

россия

владимир зеленский

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357847_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78c9287e4bb021c8f5810ee1db34f5b8.jpg

"ВСУ тот мораторий 30-дневный (на удары по объектам энергетической инфраструктуры - ред.) нарушили 136 раз. Киевский режим сорвал тот мораторий. Также он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие", - напомнила Захарова.Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.Подробнее о перемирии - в материале Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому на сайте Украина.ру.

сша

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, владимир зеленский, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, мария захарова