Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США - 24.04.2025 Украина.ру
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Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США
Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США - 24.04.2025 Украина.ру
Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США
Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-04-24T11:34
2025-04-24T11:34
новости
сша
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владимир зеленский
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
мария захарова
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"ВСУ тот мораторий 30-дневный (на удары по объектам энергетической инфраструктуры - ред.) нарушили 136 раз. Киевский режим сорвал тот мораторий. Также он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие", - напомнила Захарова.Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.Подробнее о перемирии - в материале Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, владимир зеленский, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, мария захарова
Новости, США, Россия, Владимир Зеленский, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова

Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США

11:34 24.04.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"ВСУ тот мораторий 30-дневный (на удары по объектам энергетической инфраструктуры - ред.) нарушили 136 раз. Киевский режим сорвал тот мораторий. Также он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие", - напомнила Захарова.
Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.
"Помимо тысяч артобстрелов, укронацисты использовали 90 дронов, обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS Курскую область. Как будто специально Зеленский подставляет, в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников", - подчеркнула Захарова.
Подробнее о перемирии - в материале Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому на сайте Украина.ру.
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