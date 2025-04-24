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Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США
Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США - 24.04.2025 Украина.ру
Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США
Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-04-24T11:34
2025-04-24T11:34
2025-04-24T11:34
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"ВСУ тот мораторий 30-дневный (на удары по объектам энергетической инфраструктуры - ред.) нарушили 136 раз. Киевский режим сорвал тот мораторий. Также он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие", - напомнила Захарова.Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.Подробнее о перемирии - в материале Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, сша, россия, владимир зеленский, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, мария захарова
Новости, США, Россия, Владимир Зеленский, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова
Захарова уличила Зеленского в попытке подставить США
Киев сорвал пасхальное перемирие, как будто старался подставить США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"ВСУ тот мораторий 30-дневный (на удары по объектам энергетической инфраструктуры - ред.) нарушили 136 раз. Киевский режим сорвал тот мораторий. Также он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие", - напомнила Захарова.
Она добавила, что, по данным российского министерства обороны, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ
.
"Помимо тысяч артобстрелов, укронацисты использовали 90 дронов, обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS Курскую область. Как будто специально Зеленский подставляет, в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников", - подчеркнула Захарова.