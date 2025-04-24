https://ukraina.ru/20250424/vazhnaya-zadacha-alekhin-nazval-dva-klyuchevykh-goroda-dlya-osvobozhdeniya-kharkova-i-vsey-territorii-dnr-1062721345.html

Важная задача: Алехин назвал два ключевых города для освобождения Харькова и всей территории ДНР

Важная задача: Алехин назвал два ключевых города для освобождения Харькова и всей территории ДНР - 24.04.2025 Украина.ру

Важная задача: Алехин назвал два ключевых города для освобождения Харькова и всей территории ДНР

При нынешней ситуации на фронте после освобождения Изюма и Балаклеи можно будет говорить и про освобождение Чугуева. Так будет решена ключевая задача: изоляция Славянско-Краматорского укрепрайона от Харькова. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-24T05:45

2025-04-24T05:45

2025-04-24T05:45

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изюм

харьков

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геннадий алехин

харьковская область

балаклея

славянск

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По разным оценкам, численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. В её составе — наиболее боеспособные части, оснащённые техникой и артиллерией, рассказал эксперт.Следовательно, перерезание дорог в районе Святогорска и захват Изюма поставит группировку в положение, аналогичное началу 2022 года, когда Генштаб ВСУ рассматривал вариант отступления из этого района, рассказал полковник запаса.Без взятия Изюма и Балаклеи полное освобождение ДНР может затянуться надолго, указал Алехин.Освободив Изюм и Балаклею, при нынешней ситуации можно говорить и про освобождение Чугуева. Так будет решена ключевая задача: изоляция Славянско-Краматорского укрепрайона от Харькова. Тогда освобождение как Харькова, так и ДНР станет вопросом недолгого времени, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250423/kurskiy-gornal--posledniy-vsu-pustilis-v-begstvo--1062711188.html

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новости, изюм, харьков, донецкая народная республика, геннадий алехин, харьковская область, балаклея, славянск, краматорск, сво, спецоперация, война, наступление, освобождение