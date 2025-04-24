https://ukraina.ru/20250424/vazhnaya-zadacha-alekhin-nazval-dva-klyuchevykh-goroda-dlya-osvobozhdeniya-kharkova-i-vsey-territorii-dnr-1062721345.html
Важная задача: Алехин назвал два ключевых города для освобождения Харькова и всей территории ДНР
Важная задача: Алехин назвал два ключевых города для освобождения Харькова и всей территории ДНР - 24.04.2025 Украина.ру
Важная задача: Алехин назвал два ключевых города для освобождения Харькова и всей территории ДНР
При нынешней ситуации на фронте после освобождения Изюма и Балаклеи можно будет говорить и про освобождение Чугуева. Так будет решена ключевая задача: изоляция Славянско-Краматорского укрепрайона от Харькова. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-24T05:45
2025-04-24T05:45
2025-04-24T05:45
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По разным оценкам, численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. В её составе — наиболее боеспособные части, оснащённые техникой и артиллерией, рассказал эксперт.Следовательно, перерезание дорог в районе Святогорска и захват Изюма поставит группировку в положение, аналогичное началу 2022 года, когда Генштаб ВСУ рассматривал вариант отступления из этого района, рассказал полковник запаса.Без взятия Изюма и Балаклеи полное освобождение ДНР может затянуться надолго, указал Алехин.Освободив Изюм и Балаклею, при нынешней ситуации можно говорить и про освобождение Чугуева. Так будет решена ключевая задача: изоляция Славянско-Краматорского укрепрайона от Харькова. Тогда освобождение как Харькова, так и ДНР станет вопросом недолгого времени, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250423/kurskiy-gornal--posledniy-vsu-pustilis-v-begstvo--1062711188.html
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донецкая народная республика
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новости, изюм, харьков, донецкая народная республика, геннадий алехин, харьковская область, балаклея, славянск, краматорск, сво, спецоперация, война, наступление, освобождение
Новости, Изюм, Харьков, Донецкая Народная Республика, Геннадий Алехин, Харьковская область, Балаклея, Славянск, Краматорск, СВО, Спецоперация, война, наступление, освобождение
Важная задача: Алехин назвал два ключевых города для освобождения Харькова и всей территории ДНР
При нынешней ситуации на фронте после освобождения Изюма и Балаклеи можно будет говорить и про освобождение Чугуева. Так будет решена ключевая задача: изоляция Славянско-Краматорского укрепрайона от Харькова. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин