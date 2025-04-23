https://ukraina.ru/20250423/ya-dolzhen-boyatsya-kakuyu-to-iz-bryusselya-menya-sam-putin-sprashivaet-kto-priedet-v-moskvu-na-parad-1062683173.html

"Я должен бояться какую-то из Брюсселя? Меня сам Путин спрашивает!" Кто приедет в Москву на Парад Победы

"Я должен бояться какую-то из Брюсселя? Меня сам Путин спрашивает!" Кто приедет в Москву на Парад Победы - 23.04.2025 Украина.ру

"Я должен бояться какую-то из Брюсселя? Меня сам Путин спрашивает!" Кто приедет в Москву на Парад Победы

Кто приедет на Парад Победы в Москве? / "Какая-то там из Брюсселя? Я еду в Москву, меня Путин спрашивает!"

2025-04-23T06:03

2025-04-23T06:03

2025-04-23T06:03

эксклюзив

россия

москва

парад победы

владимир путин

брюссель

ес

сербия

армения

александр вучич

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Из Брюсселя прозвучал резкий крик. Кричала Кая Каллас, глава европейского дипломатического ведомства.Она обнаружила, что Европа не "едина, как никогда". И что даже есть уже целая группа тех, кто не подчиняется грозным указаниям из ЕС.Натуральные "еретики".Они собираются праздновать День Победы в Великой Отечественной войне! И не где-нибудь, а в Москве.Уму непостижимо. И это происходит в Европе, в самом сердце "цивилизации, основанной на правилах", в колыбели фашизма, расизма и колониализма!Праздновать нельзя!Кая Каллас на пресс-конференции заявила, что ЕС настаивает на отказе от участия в торжествах по случаю восьмидесятой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Все страны должны подчиниться.Строгий запрет "надзирательницы европейского концлагеря" касается и членов ЕС, и стран - кандидатов на членство в ЕС.При этом, что интересно, Кая пояснила, что в ЕС, напротив, будут приветствовать визиты государственных деятелей в Киев для демонстрации единства и особенно если они будут сопровождаться оказанием военной помощи.Кроме Каи Каллас, свой голос подала глава МИД Латвии Байба Браже: "страны члены ЕС запрещают государствам-кандидатам посещать Парад Победы".А также глава МИД Эстонии, который начал напрямую угрожать Сербии: "не примем в ЕС"!Всё это не удивительно. Прибалтика, где активно поддерживают возрождение фашизма, высказалась. Кая из Эстонии, Байба из Латвии. Литва должна ещё что-то обязательно тявкнуть.Злобные прибалтийские "шпроты" - политики этих стран - никогда не скрывали, как им близок нацизм.В Литве, Латвии и Эстонии запрещены любые торжества, связанные с Днём Победы, в том числе и шествие Бессмертного полка.Зато отлично себя чувствуют те, кто служил в Вермахте, и их потомки - и реальные, и духовные.Но далеко не все в ЕС намерены им подчиняться.Уже сейчас неповиновение демонстрируют глава Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Милорад Додик и премьер Словакии Роберт Фицо. А также Армения, которая вот совсем недавно решила тоже стать членом ЕС.Что они ответили?Роберт Фицо: "В Москву еду. Сейчас на 1939 год!"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого чуть не убили в прошлом году, решительно ответил Евросоюзу.Покушение на его жизнь не поменяло характер словацкого премьера.Преступление против него, кстати, совершил невменяемый человек. Это привычный почерк глобалистов - такие же "странные" и невменяемые люди покушались дважды на Трампа, такой же "странный" человек убил премьера Японии Абэ.Технологии, можно сказать, отработанные. К сожалению.Фицо всё это прекрасно понимает. И понимает, что это был не маньяк-одиночка. Но Роберт не думает отступать. И вот сейчас, когда на него опять давят из Брюсселя, тоже.Ещё раньше он сказал в интервью бразильской газете: "Я считаю это личным долгом. Ведь это будет восьмидесятилетие (освобождения Чехословакии). Без Советского союза фашизм никогда не был бы побеждён. А Вторая мировая война никогда не была бы выиграна."Ещё в ноябре прошлого года Фицо заявил, что с радостью принял приглашение президента России посетить Москву.Сейчас, после угрозы Каллас, он подтвердил это ещё раз: "В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю. Но знаю, что идёт 2025 год. А не 1939."И добавил: "Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или не должен ехать. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии"."Я еду. Хотя, кажется, небо рухнет на голову"Под самым большим ударом находится президент Сербии Вучич.Ему угрожают: под вопросом вступление Сербии в ЕС в случае его поездки в Москву.Вучич, конечно, занимает "многовекторную" позицию. Его жена - подруга Елены Зеленской, приезжала в гости к ней в Киев на форум первых леди. Посещала вместе с ней Ватикан.Вучич многолик.Но народ Сербии, конечно, хотел бы послать представителя в Москву. Это та страна Европы, которая на самом деле боролась против фашизма.Где самый известный футбольный клуб называется "Црвена звезда" (основан в 1945 году). Ну а второй самый известный футбольный клуб называется "Партизан".А на трибунах болельщики кричат: "Нас с русскими 200 миллионов!", "На небе Бог, а на земле - Россия!"Сербы, говорят, молятся, обратившись в сторону России. И говорят, что флаг у них - России, только повёрнут на 180 градусов.Откуда такая любовь? Общая вера, общее прошлое в ХХ веке. Очень похожие характеры.Вместе боролись с фашизмом, Белград освобождали вместе Красная армия и партизаны Тито, потом вместе строили социализм.Но, конечно, общая история началась гораздо раньше. 350 лет находилась Сербия под османским владычеством, и если бы не Россия, не её помощь - неизвестно, сохранился бы сербский народ.Теперь вот новая напасть - Евросоюз.Можно представить, как рухнет авторитет Вучича в Сербии, если он "прогнётся" под Каллас.Причем от него же требуют это сделать демонстративно, показать своё подчинение. Как тогда, когда заставили открытую лесбиянку Ану Брнабич сделать премьером (сейчас она глава народной скупщины). И тогда, когда пытались заставить проводить гей-парады в Белграде.Ситуация сложная, но Вучич пока стоит.Президент Сербии говорит, что поедет, несмотря на угрозы: "Сербия внесла значительный вклад в борьбу против фашизма, чем мы гордимся."Но говорит также об угрозах, которые ему поступают: "Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову от давления из-за поездки в Москву".Но он к этому готов: "Я не знаю, что решат другие, но я не изменил своего решения."Сербам угрожает бывший бельгийский премьер Ги Верхофстадт: заморозим, дескать, вступление в Евросоюз.На заявление Верхофстада отреагировал российский сенатор Алексей Пушков: "Его позиция не удивительна. По данным одной фламандской газеты, его отец - Марсель Верхофстад - был членом бельгийских организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии."Вместе с премьером Сербии резко реагирует президент Республики Сербской.Меня один из трёх главных людей в мире, Путин спрашивает!Президент Республики Сербской (пока в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик про угрозы Каи Каллас и своё решение ехать в Москву: "Теперь я должен бояться какую-то там из Брюсселя, которая что-то лопочет? Когда меня один из трёх главных людей в мире, Путин спрашивает. Неужели я могу его обмануть и не быть там?""Да, я еду в Москву", - сказал Милорад Додик. И добавил, что для него это большая честь.Армения: У нас свои интересыПремьер Армении Пашинян будет в Москве.Ответил Кае Каллас по этому поводу спикер парламента Армении Ален Симонян: "Это и наша победа. 300 тысяч армян не вернулись с фронта. В движении Сопротивления тоже воевали армяне. Это один из наших дней гордости. Участие премьер- министра никак не может быть, связано с ЕС или другими вопросами.""Это их позиция, а это наша позиция. В межгосударственных отношениях с ЕС, Россией, ОДКБ есть позиция Армении, которой мы придерживаемся и которую продвигаем. Может, это какой-то стране не понравится, а какой-то стране не понравится другое, но у нас есть свои интересы и видение."Надо напомнить, что недавно парламент Армении принял резолюцию о вступлении в ЕС.Единственный, кажется, такой случай в мире. Ведь Армению никто в ЕС не приглашал!А после таких слов спикера могут и не пригласить."Есть своё видение"?Да это же прямое нарушение "порядка, основанного на правилах" (правил никому на всякий случай не говорят, но есть подозрение, что эти правила совпадают с нормами существования в фашистском рейхе).День Европы в КиевеНу а в Киеве будут "праздновать" какой-то невнятный День Европы.Министры иностранных дел нескольких стран Европы собираются в Киеве.На Украине, кстати, официально отменен День победы как праздник. Что же они там будут делать? Грустить?И что можно праздновать 9 мая в стране, которая прославляет Бандеру и Шухевича?"Театром абсурда" назвала этот "праздник" в Киеве 9 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кто приедет?На сегодня уже получили приглашение и изъявили желание присутствовать в Москве на Параде Победы:Все страны, которые входят в Содружество независимых государств.Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия Таджикистан, Узбекистан (Молдавия перестала платить членские взносы и де-факто перестала быть членом Содружества).Также будут президент Сербии и президент Республики Сербской, премьер Словакии.Председатель КНР, глава Бразилии, Генеральный секретарь Компартии Вьетнама, министр обороны ЮАР.Представители Израиля и Палестины.Президент Кубы и глава Буркина-Фасо.Могут присоединиться страны Азиатско-Тихоокеанского региона.Список будет значительно расширяться ближе к Параду Победы.Главная интрига - приедет ли американская делегация ?Скорее всего, да. Но пока это не подтверждено.Как пишет пресса, США готовы приехать, но только если "не повезут подбитые "Абрамсы" и "Брэдли" на параде".Этот вопрос обсуждается. Называются такие кандидатуры, как Илон Маск и Стивен Уиткофф.Белый дом заявил, что "уважает исторический Союз во второй мировой войне против нацизма".Трамп обещал приехать в Москву, но сказал так: "9 мая - это слишком рано".Ну а европейские отщепенцы пусть грустят в Киеве. Посмотрим, кто там соберётся. Наверняка те же, кто входил в своей время в состав Третьего рейха. Пока что ожидается, что большинство стран будут представлены послами своих государств, которые находятся в Киеве.Они соберутся отметить годовщину "подписания декларации, положившей начало Евросоюза".А Украина-то здесь при чём? Бандера с Шухевичем тоже имели отношение к началу Евросоюза?Чего только не придумают, чтобы не произносить ненавистные им слова "День Победы".Так как для них это была совсем даже не победа.Читайте также: Унижение ЕС и "анти-Зеленский" в гостях у Трампа: кто возглавит новую Европу?

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