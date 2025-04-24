https://ukraina.ru/20250424/donetskaya-bogdanovka-svobodna-1062728634.html

Донецкая Богдановка свободна

Донецкая Богдановка свободна - 24.04.2025 Украина.ру

Донецкая Богдановка свободна

Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донбассе. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в Минобороны РФ

2025-04-24T12:35

2025-04-24T12:35

2025-04-24T12:35

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Днем ранее Минобороны РФ подтвердило, что в результате активных действий подразделений российской группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка в ДНР.В четверг, 24 апреля, министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны нанесли удары по нескольким пунктам дислокации противника в Сумской области. Расчет беспилотников "Форпост" уничтожил три заданные цели.Также известно, что ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены. Идут ожесточенные бои.Другие новости по теме: На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ.

https://ukraina.ru/20250424/vsu-ne-ostavlyayut-popytok-uderzhatsya-v-gornale---ozhestochennye-boi-1062724744.html

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