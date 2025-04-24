Донецкая Богдановка свободна
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донбассе. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в Минобороны РФ
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики (ДНР)", - говорится в сводке министерства.
Днем ранее Минобороны РФ подтвердило, что в результате активных действий подразделений российской группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка в ДНР.
В четверг, 24 апреля, министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны нанесли удары по нескольким пунктам дислокации противника в Сумской области. Расчет беспилотников "Форпост" уничтожил три заданные цели.
Также известно, что ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены. Идут ожесточенные бои.
10:16ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные боиВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, идут ожесточенные бои. Об этом российским СМИ рассказали в силовых структурах
Другие новости по теме: На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ.
Подписывайся на