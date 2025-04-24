Донецкая Богдановка свободна - 24.04.2025 Украина.ру
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Донецкая Богдановка свободна
Донецкая Богдановка свободна - 24.04.2025 Украина.ру
Донецкая Богдановка свободна
Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донбассе. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в Минобороны РФ
2025-04-24T12:35
2025-04-24T12:35
новости
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донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
освобождение
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Днем ранее Минобороны РФ подтвердило, что в результате активных действий подразделений российской группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка в ДНР.В четверг, 24 апреля, министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны нанесли удары по нескольким пунктам дислокации противника в Сумской области. Расчет беспилотников "Форпост" уничтожил три заданные цели.Также известно, что ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены. Идут ожесточенные бои.Другие новости по теме: На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ.
https://ukraina.ru/20250424/vsu-ne-ostavlyayut-popytok-uderzhatsya-v-gornale---ozhestochennye-boi-1062724744.html
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новости, россия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, освобождение, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, освобождение, ВС РФ

Донецкая Богдановка свободна

12:35 24.04.2025
 
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
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Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донбассе. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в Минобороны РФ

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики (ДНР)", - говорится в сводке министерства.

Днем ранее Минобороны РФ подтвердило, что в результате активных действий подразделений российской группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка в ДНР.
В четверг, 24 апреля, министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны нанесли удары по нескольким пунктам дислокации противника в Сумской области. Расчет беспилотников "Форпост" уничтожил три заданные цели.
Также известно, что ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены. Идут ожесточенные бои.
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
10:16
ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные боиВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, идут ожесточенные бои. Об этом российским СМИ рассказали в силовых структурах
Другие новости по теме: На Сумском направлении: военкор Котенок сообщил, что российские военные подбили самолет ВСУ.
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