https://ukraina.ru/20221010/1039579042.html

Призывы "ястребов" и слова сторонников мира: как разные страны отреагировали на удары России по Украине

Призывы "ястребов" и слова сторонников мира: как разные страны отреагировали на удары России по Украине - 10.10.2022 Украина.ру

Призывы "ястребов" и слова сторонников мира: как разные страны отреагировали на удары России по Украине

За ситуацией на Украине 10 октября, без преувеличения, следил весь мир. Утром СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Ивано-Франковске,... Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T18:13

2022-10-10T18:13

2022-10-10T18:44

эксклюзив

украина

взрывы

атаки

россия

владимир зеленский

дмитрий кулеба

нато

ес

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039579343_0:17:720:422_1920x0_80_0_0_65c61bbf8cae426035dc5962efe39d20.jpg

За ситуацией на Украине 10 октября, без преувеличения, следил весь мир. Утром СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Сумах, Житомире, Виннице, Запорожье, а также Львовской, Киевской, Ровенской, Полтавской областях. Спустя несколько часов президент РФ Владимир Путин заявил, что по предложению Министерства обороны нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры — энергетической инфраструктуры, военного управления и связи, — предупредив, что преступления киевского режима без ответа не останутся.Первым из иностранных чиновников на происходящее отреагировал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, призвав немедленно прекратить атаки со стороны России по Киеву и другим украинским городам и заверив в дальнейшей поддержке Украины.Позже на призыв ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре РФ. Нет. Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления», — заявил он.В первые часы, по информации источников, украинские политики не могли дозвониться ни в Вашингтон, ни в Берлин, ни в Париж, ни в Лондон.Посольство США на Украине было больше обеспокоено за американских граждан, чем за местных чиновников, и сразу опубликовало на сайте объявление с призывом к соотечественникам укрыться на месте и покинуть Украину немедленно, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно.Зато глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вынужденный прервать турне по Африке, тем временем обсудил последние события с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщил источник в МИД Турции. Как бы ни старались остальные лидеры, но стать посредником между Москвой и Киевом удалось только турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Прямо накануне теракта на Крымском мосту, организованном украинскими спецслужбами, 7 октября, газета Milliyet сообщила, что Турция готова организовать переговоры по Украине между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией, к тому моменту план якобы уже передан Вашингтону и даже получены первые комментарии.Однако Песков на брифинге 10 октября заявил, что никаких предложений о переговорах с Западом по Украине Москва не получала, никакой конкретики пока нет, нужно понять, каким может быть результат, и уже тогда принимать какие-либо решения. Хотя, по его словам, после законодательного отказа Киева от переговоров с Москвой эта инициатива вряд ли возможна. Тем не менее Песков не исключил, что Путин и Эрдоган на встрече обсудят предложение Анкары о проведении переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу. В свою очередь, читатели турецкой газеты Haber 7 призвали Зеленского прекратить провокации в отношении Москвы и предупредили его о непоправимых последствиях для Киева в случае эскалации конфликта.До своих ключевых западных партнёров Зеленский в конце концов дозвонился.Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт рассказал на брифинге о разговоре президента Украины с канцлером ФРГ Олафом Шольцем: «Федеральное правительство остро осудило сегодняшние ракетные удары по Украине, где было более 40 ракетных ударов утром по нескольким городам. Также была разрушена или тяжело повреждена гражданская инфраструктура, есть также раненые и погибшие».По его словам, Шольц пообещал, что Германия будет делать всё, чтобы мобилизировать дополнительную помощь Украине, прежде всего, для восстановления повреждённой гражданской инфраструктуры, а также заверил Зеленского в поддержке не только Берлина, но и остальных государств G7.К слову о G7. Зеленский объявил, что договорился с Шольцем о срочном проведении заседания «Семёрки» в режиме видеоконференции (Хебештрайт уточнил, что оно начнётся 11 октября в 15:00 по Москве), и хочет выступить на нём. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что на заседании прозвучит жесткое заявление о поддержке Киева, усилении помощи в закрытии украинского неба и дальнейших санкциях.Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре подтвердил полную поддержку Зеленского и заверил его, что Париж поможет Украине во всех требованиях, сформулированных Киевом, включая военное оборудование, сообщил Елисейский дворец.От лица двух других стран G7 ситуацию прокомментировали главы внешнеполитических ведомств.«Запуск Россией ракет по гражданским районам Украины неприемлем. Я общался с Дмитрием Кулебой сегодня утром, чтобы усилить постоянную моральную и практическую поддержку Великобритании Украине. Это демонстрация Путиным слабости, а не силы», — написал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.Рассказывая о беседе с канадской коллегой, Кулеба заявил, что Мелани Жоли заверила его, что ответом на «варварские атаки России» будет ещё более решительная практическая поддержка Киева. Украинский министр также подчеркнул, что партнёры должны объединить усилия, чтобы немедленно обеспечить Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны. Комментарий глава МИД Канады по этому поводу был более чем лаконичным: «Поговорила с моим украинским коллегой Дмитрием Кулебой о ракетных ударах по Киеву и другим городам Украины. Канада поддерживает народ Украины».Кроме того, Зеленский провёл срочные консультации по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой. Позже украинский лидер сообщил в Twitter, что скоординировал шаги с польским коллегой, стороны, по его словам, будут работать над консолидацией международной поддержки, усилением обороноспособности Украины, восстановлением разрушенного, а также усилением изоляции России. Не исключено, что главы государств также обсудили вопрос работы обесточенных погранпереходов «Медыка» и «Корчова» из-за прекращения поставки электроэнергии с Украины (остальные погранпереходы запитаны с польской стороны).На мозговой штурм, как же ответить на массированный удар Вооружённых сил РФ по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, в срочном порядке собирается не только G7, но и министры обороны стран, входящих в формат «Рамштайн».Газета The Washington Post пишет, что встреча Контактной группы по обороне Украины, которую возглавит представитель США, состоится на текущей неделе, но точной даты пока нет. Издание также сообщает о готовящейся встрече глав оборонных ведомств стран НАТО.Дополнительную военную помощь Украине уже пообещал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Воинственный настрой подхватили и главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии — Эдгарс Ринкевичс, Габриелюс Ландсберги, Урмас Рейнсалу — потребовав дать Украине больше оружия, а не только слов.Помимо военной помощи, ЕС готов оказать Киеву и финансовую. По информации источников агентства Bloomberg, союз ведёт переговоры о предоставлении Украине около €18 млрд в следующем году, чтобы помочь покрыть неотложные финансовые потребности, обсуждаемый пакет помощи направлен на обеспечение как минимум половины из запрашиваемых Киевом €3–3,5 млрд в месяц.Для Украины это самый важный вопрос, поскольку, как рассказали источники The Washington Post, местные политики опасаются, что в случае победы Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс объём военной помощи США сократится. В качестве наглядного примера конгрессмен от штата Аризона республиканец Пол Энтони Госар выступает против военной помощи Киеву.«Больше никакой помощи, особенно для финансирования войны, в которой мы не должны участвовать. Байден и его преступный клан в долгу у Зеленского, но Америка ему ни черта не должна», — написал он в Twitter.А Украина, как признался The Washington Post на условиях анонимности украинский чиновник, почти полностью зависит от иностранной военной и финансовой помощи.Нашлись и те, кто продолжает настаивать на урегулировании конфликта мирным путём.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин выразила надежду, что все стороны конфликта смогут разрешить разногласия посредством диалога и переговоров, и Китай готов продолжать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации.К поиску дипломатического решения Зеленского в телефонном разговоре призывал эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, он призвал все стороны к сдержанности, не предпринимать шагов, способных вызвать эскалацию, решать конфликты посредством диалога, прибегать к мирным средствам при решении международных конфликтов.Эту позицию разделяют не только на Востоке. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла на партийной пресс-конференции подчеркнул, что необходимо договориться о компромиссах, чтобы завершить войну.«Были совершены нападения на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", затем на мост в Крым, в этой связи можно было ожидать, что на это будет ответ. И теперь мы видим новый виток эскалации. Мы стоим на пороге Третьей мировой войны. <...> Три стороны-участницы этой войны должны сесть за стол, то есть это Украина, Россия, точно так же, как и США. <...> Дальнейшие поставки вооружений, которые и до этого не помогли, не помогут и в дальнейшем прекратить этот конфликт. Напротив, он будет тем самым только разгораться», — заявил Крупалла.

https://ukraina.ru/20221010/1039559983.html

https://ukraina.ru/20221010/1039566603.html

https://ukraina.ru/20221010/1039561438.html

https://ukraina.ru/20221006/1039455223.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, взрывы, атаки, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, нато, ес, военная помощь, оружие, сша