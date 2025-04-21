https://ukraina.ru/20250421/ekspert-raskryl-chto-privedet-k-kapitulyatsii-vsu-na-levoberezhe-1062656410.html

Эксперт раскрыл, что приведет к капитуляции ВСУ на Левобережье

Эксперт раскрыл, что приведет к капитуляции ВСУ на Левобережье - 21.04.2025 Украина.ру

Эксперт раскрыл, что приведет к капитуляции ВСУ на Левобережье

России достаточно уничтожить Киевскую плотину и Днепрогэс, чтобы добиться если не вынужденной капитуляции украинских войск на Левобережье, то их панического бегства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад

2025-04-21T19:30

2025-04-21T19:30

2025-04-21T19:30

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По его словам, еще за три недели до начала СВО сотрудник американской аналитической корпорации RAND, которая обслуживает Пентагон, Саймон Синек сказал следующее:"России не нужно вести боевые действия с Украиной. Ей достаточно будет уничтожить Киевскую плотину и Днепрогэс. Поскольку перепад уровня воды в Киеве и в Черном море составляет 103 метра, в результате взрыва поднимется такая волна, которая снесет все мосты как костяшки домино".Широкорад заявил, что эту его мысль до сих пор никто не опроверг.Уничтожение всех мостов через Днепр приведет если не к вынужденной капитуляции украинских войск на Левобережье, то к их паническому бегству, считает эксперт.“У этой операции есть только один минус: потери среди мирного населения. Но они возможны всегда. Мы же знаем, что Украина еще во время конфликта в Донбассе размещала артиллерию и танки рядом со школами и больницами. Поэтому можно заранее предупредить местных жителей о такой атаке”, — отметил Широкорад.Между тем в понедельник, 21 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нынешнее военно-политическое руководство Украины не должно иметь возможности оказывать негативное влияние на территории близ Днепра.Полный текст интервью Александра Широкорада: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250421/kievskiy-rezhim-neobkhodimo-lishit-dostupa-k-dnepru---saldo-1062640863.html

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