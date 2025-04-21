Эксперт раскрыл, что приведет к капитуляции ВСУ на Левобережье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
России достаточно уничтожить Киевскую плотину и Днепрогэс, чтобы добиться если не вынужденной капитуляции украинских войск на Левобережье, то их панического бегства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
По его словам, еще за три недели до начала СВО сотрудник американской аналитической корпорации RAND, которая обслуживает Пентагон, Саймон Синек сказал следующее:
"России не нужно вести боевые действия с Украиной. Ей достаточно будет уничтожить Киевскую плотину и Днепрогэс. Поскольку перепад уровня воды в Киеве и в Черном море составляет 103 метра, в результате взрыва поднимется такая волна, которая снесет все мосты как костяшки домино".
Широкорад заявил, что эту его мысль до сих пор никто не опроверг.
“Уничтожить эти плотины будет несложно. Для этого у нас есть ракеты Х-101 на 800 килограммов взрывчатки и ФАБ-3000-м54, которая поражает цели за 70 километров от места пуска. Не говоря уже о том, что мы с территории Белоруссии можем запустить по Днепру подводные и надводные дроны, как это делает Украина на Черном море”, — поделился рассуждениями собеседник издания.
Уничтожение всех мостов через Днепр приведет если не к вынужденной капитуляции украинских войск на Левобережье, то к их паническому бегству, считает эксперт.
“У этой операции есть только один минус: потери среди мирного населения. Но они возможны всегда. Мы же знаем, что Украина еще во время конфликта в Донбассе размещала артиллерию и танки рядом со школами и больницами. Поэтому можно заранее предупредить местных жителей о такой атаке”, — отметил Широкорад.
Между тем в понедельник, 21 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нынешнее военно-политическое руководство Украины не должно иметь возможности оказывать негативное влияние на территории близ Днепра.
Полный текст интервью Александра Широкорада: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
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