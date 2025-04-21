https://ukraina.ru/20250421/sud-arestoval-eks-deputata-kurskoy-oblasti-po-delu-o-fortifikatsiyakh-1062664039.html
Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях
Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях - 21.04.2025 Украина.ру
Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях
Обвиняемый в растрате средств при строительстве фортификаций на границе Курской области депутат местного облсовета Максим Васильев арестован. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.
2025-04-21T18:05
2025-04-21T18:05
2025-04-21T18:05
новости
курская область
москва
украина
алексей смирнов (губернатор)
хинштейн
коррупция
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/19/1042119102_0:162:1232:855_1920x0_80_0_0_13a7f293cf8e403158a5fc0f8719e945.jpg
Максим Васильев проходит по громкому уголовному делу о чиновничьих злоупотреблениях при строительстве укреплений в Курской области. Ряд бывших чиновников области, проходящих по этому делу, уже арестованы.По версии следствия, Васильев причастен к растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе с Украиной.Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил избрать Васильеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июня.Васильев признал свою вину частично и заявил о готовности сотрудничать со следствием.Ранее по решению суда были арестованы обвиняемые в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. После этого Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области
курская область
москва
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/19/1042119102_25:0:1212:890_1920x0_80_0_0_72cdea4643dd4b8d5d1ec87970cc5e94.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, москва, украина, алексей смирнов (губернатор), хинштейн, коррупция, уголовное дело
Новости, Курская область, Москва, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Хинштейн, коррупция, уголовное дело
Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях
Обвиняемый в растрате средств при строительстве фортификаций на границе Курской области депутат местного облсовета Максим Васильев арестован. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.
Максим Васильев проходит по громкому уголовному делу о чиновничьих злоупотреблениях при строительстве укреплений в Курской области. Ряд бывших чиновников области, проходящих по этому делу, уже арестованы.
По версии следствия, Васильев
причастен к растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе с Украиной
.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил избрать Васильеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июня.
Васильев признал свою вину частично и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Ранее по решению суда были арестованы обвиняемые в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. После этого Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области