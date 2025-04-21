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Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях

Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях - 21.04.2025 Украина.ру

Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях

Обвиняемый в растрате средств при строительстве фортификаций на границе Курской области депутат местного облсовета Максим Васильев арестован. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.

2025-04-21T18:05

2025-04-21T18:05

2025-04-21T18:05

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коррупция

уголовное дело

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Максим Васильев проходит по громкому уголовному делу о чиновничьих злоупотреблениях при строительстве укреплений в Курской области. Ряд бывших чиновников области, проходящих по этому делу, уже арестованы.По версии следствия, Васильев причастен к растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе с Украиной.Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил избрать Васильеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июня.Васильев признал свою вину частично и заявил о готовности сотрудничать со следствием.Ранее по решению суда были арестованы обвиняемые в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. После этого Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области

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новости, курская область, москва, украина, алексей смирнов (губернатор), хинштейн, коррупция, уголовное дело