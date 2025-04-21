https://ukraina.ru/20250421/ermakov-obyasnil-komu-signaliziruyut-ssha-ugrozhaya-vyyti-iz-ukrainskogo-konflikta-1062660800.html

Ермаков объяснил, кому сигнализируют США, угрожая выйти из украинского конфликта

Ермаков объяснил, кому сигнализируют США, угрожая выйти из украинского конфликта - 21.04.2025 Украина.ру

Ермаков объяснил, кому сигнализируют США, угрожая выйти из украинского конфликта

США, безусловно, угрожают своим европейским коллегам Америки, заявляя о том, что вскоре могут отречься от Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

2025-04-21T20:00

2025-04-21T20:00

2025-04-21T20:00

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Ранее американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с представителями ЕС и Украины в Париже заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в достижении мира между Россией и Украиной, если не увидит прогресса на этом треке в ближайшие дни.По его словам, переговоры нужны прежде всего европейцам, но они склонны больше заниматься всевозможными политическими манипуляциями, демонстрировать свои якобы политические успехи, чтобы показать, что вовлечены в процесс, — нежели решать конкретные дела.Эксперт также отметил, что со стороны представителей старой Европы идет слишком много громких заявлений, а при этом у них нет реальных, серьезных возможностей, чтобы нарастить военную помощь Киеву или создать в сжатые сроки сколько-нибудь мощную миротворческую коалицию.“Собственно, об этом и говорили представители американской делегации. Это четко понимают в США, об этом догадывается и киевский режим”, — резюмировал политолог.Подробнее о том, как позиция Штатов была воспринята ранее, — в публикации США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины.Полный текст интервью Сергея Ермакова: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250418/ssha-gotovy-prodolzhat-peregovory-esche-neskolko-dney-a-zatem-poydut-dalshe--rubio-1062595449.html

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новости, сша, украина, европа, андрей ермак, дональд трамп, марко рубио, ес