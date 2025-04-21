Ермаков объяснил, кому сигнализируют США, угрожая выйти из украинского конфликта - 21.04.2025 Украина.ру
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Ермаков объяснил, кому сигнализируют США, угрожая выйти из украинского конфликта
Ермаков объяснил, кому сигнализируют США, угрожая выйти из украинского конфликта - 21.04.2025 Украина.ру
Ермаков объяснил, кому сигнализируют США, угрожая выйти из украинского конфликта
США, безусловно, угрожают своим европейским коллегам Америки, заявляя о том, что вскоре могут отречься от Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2025-04-21T20:00
2025-04-21T20:00
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Ранее американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с представителями ЕС и Украины в Париже заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в достижении мира между Россией и Украиной, если не увидит прогресса на этом треке в ближайшие дни.По его словам, переговоры нужны прежде всего европейцам, но они склонны больше заниматься всевозможными политическими манипуляциями, демонстрировать свои якобы политические успехи, чтобы показать, что вовлечены в процесс, — нежели решать конкретные дела.Эксперт также отметил, что со стороны представителей старой Европы идет слишком много громких заявлений, а при этом у них нет реальных, серьезных возможностей, чтобы нарастить военную помощь Киеву или создать в сжатые сроки сколько-нибудь мощную миротворческую коалицию.“Собственно, об этом и говорили представители американской делегации. Это четко понимают в США, об этом догадывается и киевский режим”, — резюмировал политолог.Подробнее о том, как позиция Штатов была воспринята ранее, — в публикации США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины.Полный текст интервью Сергея Ермакова: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250418/ssha-gotovy-prodolzhat-peregovory-esche-neskolko-dney-a-zatem-poydut-dalshe--rubio-1062595449.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, европа, андрей ермак, дональд трамп, марко рубио, ес
Новости, США, Украина, Европа, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Марко Рубио, ЕС

Ермаков объяснил, кому сигнализируют США, угрожая выйти из украинского конфликта

20:00 21.04.2025
 
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© Public domain
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США, безусловно, угрожают своим европейским коллегам Америки, заявляя о том, что вскоре могут отречься от Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с представителями ЕС и Украины в Париже заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в достижении мира между Россией и Украиной, если не увидит прогресса на этом треке в ближайшие дни.
“С одной стороны, это четкая позиция Трампа, который как политик позиционирует себя человеком действий, и ему нужен результат, а не сам процесс. С другой стороны, это, безусловно, угрозы, в том числе и в адрес европейских коллег Америки”, — заявил Ермаков.
По его словам, переговоры нужны прежде всего европейцам, но они склонны больше заниматься всевозможными политическими манипуляциями, демонстрировать свои якобы политические успехи, чтобы показать, что вовлечены в процесс, — нежели решать конкретные дела.
Эксперт также отметил, что со стороны представителей старой Европы идет слишком много громких заявлений, а при этом у них нет реальных, серьезных возможностей, чтобы нарастить военную помощь Киеву или создать в сжатые сроки сколько-нибудь мощную миротворческую коалицию.
“Собственно, об этом и говорили представители американской делегации. Это четко понимают в США, об этом догадывается и киевский режим”, — резюмировал политолог.
Подробнее о том, как позиция Штатов была воспринята ранее, — в публикации США сдаются? Эксперты оценили заявления Рубио касательно Украины.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2025
18 апреля, 10:42
США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — РубиоВашингтон готов вести мирные переговоры еще "несколько дней", однако затем США планируют "идти дальше" и сфокусироваться на какой-то другой проблеме. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом 18 апреля написало агентство Reuters
Полный текст интервью Сергея Ермакова: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева читайте на сайте Украина.ру.
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