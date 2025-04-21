https://ukraina.ru/20250421/ofisnaya-reaktsiya-na-smert-papy-rimskogo-glumlenie-i-obvinenie-vensa-itogi-21-oktyabrya-na-ukraine-1062665550.html
"Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине
"Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине - 21.04.2025 Украина.ру
"Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине
На Украине отреагировали на смерть римского понтифика Франциска. Связанные с ОП политики и блогеры насмехаются и винят покойного и вице-президента США Джей Ди Вэнса
2025-04-21T18:56
2025-04-21T18:56
2025-04-21T18:56
эксклюзив
хроники
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир зеленский
джей ди вэнс
офис президента
слуга народа
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/15/1062665427_0:166:1920:1246_1920x0_80_0_0_07a53baca5a55c6f6cddb7ef57586a6a.jpg
Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска."Он умел давать надежду, облегчать страдания путём молитв и помогать единству. Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку папы Франциска. Вечная память!" — написал Зеленский в X в 13:10.При этом данный текст не был размещён ни на сайте главы государства, ни в телеграм-каналах Зеленского и Офиса президента.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал смерть папы римского Франциска."Смерть папы Франциска — трагическая новость для всего мира. Он посвятил свою жизнь Богу, людям и Церкви. Папа молился за мир на Украине и за украинцев. Вечная память!" — отмечалось в записи в телеграм-канале в 13:16.Однако работающие на Офис президента Украины политтехнологи и блогеры были не такими деликатными."Смотри, папа. Я знаю, что ты уже умер. Идёшь ты такой по аду, останавливаешь чёрта и спрашиваешь: "Чёрт, а тут меня Петров н***й послал, скажи, пожалуйста, где тут у вас в аду н***й, чтобы я туда пошёл". Пошёл ты, папа римский, н***й", — заявил политтехнолог Владимир Петров во время передачи на своём канале "Исландия". Он раскритиковал пасхальное послание покойного папы римского."Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошённой войной, пасхальный дар мира и поощряет все вовлечённые стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", — указывал понтифик в послании к Пасхе.Это и разозлило связанного с ОП политтехнолога. Он также припомнил понтифику, как в 2022 тот попросил украинку и россиянку вместе нести крест во время шествия в Страстную пятницу."Ну, запомнился он тем, что раз в году мыл ноги преступникам: ноги мыл, воду пил. На твою долю выпала <...> возможность назвать зло злом, не вилять задницей, стать образцом проявления христианской религии, стать образцом платоновского понимания Бога как добра, воплощения добра. И что ты сделал? Ты спрятал голову в задницу. Просто спрятал свою голову в собственную задницу. Да мне вообще на этого папу...", — негодовал Петров.Он также привязал смерть понтифика к встрече того с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, заявив, что Франциск встретился "с Антихристом"."Вот что бывает, когда встречаешься с Антихристом", — до этого также писал Петров в своём телеграм-канале.Гость Петрова на эфире — политолог Валентин Гладких — упрекнул умершего папу в шкурных интересах."Там, где его прагматические интересы совпадали, то там он вспоминал о христианской любви, об эмигрантах, что их нельзя. Ведь это его паства. Он вспоминал о своей пастве. А мы с вами не являемся его паствой", — отметил Гладких.Он назвал покойного понтифика лицемером."Он лицемерно втиснул эту фразу. Война это плохо? Да, война это плохо. Нужно эту войну прекратить. Насилие это плохо? Плохо! Нужно бороться с насилием любовью", — заявил Гладких.Связанный с Офисом президента Украины блогер Игорь Лаченков также увидел связь смерти папы Римского с его встречей с Вэнсом."Как раз вчера папу посетил вице-президента США Джей Ди Вэнс. Хех", — написал он в своём телеграм-канале.Другой связанный с украинской властью волонтёр Сергей Стерненко и вовсе высмеял смерть понтифика."Ди Вэнс, Трамп, где диваны?" — подписал он фото с папой римским на своей странице в X.Народный депутат Украины от партии власти "Слуга народа" Максим Бужанский также прокомментировал смерть папы римского."Покойный папа римский был очень хорошим человеком, закрывающим глаза на зло. А это всегда бессмысленно и сложно", — заявил он.Бывшая коллега Бужанского по фракции в парламенте, не раз заявлявшая о поддержке Зеленского Марьяна Безуглая у себя в телеграм-канале опубликовала подборку шуток по поводу смерти папы римского Франциска. Заглавная шутка принадлежала украинскому комику Антону Шевченко."Папу Римского убила тяжёлая респираторная инфекция, но сначала давайте выслушаем позицию инфекции", — написал он.В комментариях его аудитория также шутила."У папы просто не было карт", — вспомнил один из них о высказывании президента США Дональда Трампа на встрече с Зеленским.Другой вспомнил иное высказывание Трампа."Нельзя начинать болеть, если не уверен, что выздоровеешь", — указал он.Ещё один из комментаторов заявил, что "возможно, инфекция не хотела этого делать, возможно, её заставили напасть обстоятельства, которые вызвал папа римский".Кто-то шутил о том, что "инфекция потеряла очень много вирионов, чтобы достичь папских лёгких" и "очевидно, что она должна была победить"."Зачем вообще было ввязываться в лечение", — шутил украинский пользователь.Всё это Безуглая цитировала без какого либо осуждения, лишь написав позднее "Извините".При этом на Украине, согласно данным Украинской греко-католической церкви, по крайней мере до начала СВО было свыше 5,5 млн греко-католиков. Римо-католиков, по различным данным, было до 1,2 млн. На Украине ранее, в т.ч. и власти, критиковали покойного папу римского за его миролюбивую позицию.О реакции украинских властей на американские планы — в статье Павла Котова "Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму".
https://ukraina.ru/20250421/smert-papy-rimskogo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-21-aprelya-1062648608.html
https://ukraina.ru/20250421/tramp-prorochit-sdelku-moskvy-i-kieva-neytralnaya-zona-u-zaes-glavnoe-na-ukraine-na-utro-21-aprelya-1062638393.html
https://ukraina.ru/20250420/paskhalnye-pozdravleniya-itogi-20-aprelya-1062635461.html
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/15/1062665427_128:0:1835:1280_1920x0_80_0_0_1d514007bd17c9d1a2b97b37a6d5a38d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, джей ди вэнс, офис президента, слуга народа, сша, украина
"Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине
На Украине отреагировали на смерть римского понтифика Франциска. Связанные с ОП политики и блогеры насмехаются и винят покойного и вице-президента США Джей Ди Вэнса
Владимир Зеленский
выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска
.
"Он умел давать надежду, облегчать страдания путём молитв и помогать единству. Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку папы Франциска. Вечная память!
" — написал Зеленский в X
в 13:10.
При этом данный текст не был размещён ни на сайте главы государства, ни в телеграм-каналах Зеленского и Офиса президента.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал
смерть папы римского Франциска.
"Смерть папы Франциска — трагическая новость для всего мира. Он посвятил свою жизнь Богу, людям и Церкви. Папа молился за мир на Украине и за украинцев. Вечная память!" — отмечалось в записи в телеграм-канале в 13:16.
Однако работающие на Офис президента Украины политтехнологи и блогеры были не такими деликатными.
"Смотри, папа. Я знаю, что ты уже умер. Идёшь ты такой по аду, останавливаешь чёрта и спрашиваешь: "Чёрт, а тут меня Петров н***й послал, скажи, пожалуйста, где тут у вас в аду н***й, чтобы я туда пошёл". Пошёл ты, папа римский, н***й
", — заявил
политтехнолог Владимир Петров
во время передачи на своём канале "Исландия".
Он раскритиковал пасхальное послание покойного папы римского.
"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошённой войной, пасхальный дар мира и поощряет все вовлечённые стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", — указывал понтифик в послании к Пасхе.
Это и разозлило связанного с ОП политтехнолога. Он также припомнил понтифику, как в 2022 тот попросил украинку и россиянку вместе нести крест во время шествия в Страстную пятницу.
"Ну, запомнился он тем, что раз в году мыл ноги преступникам: ноги мыл, воду пил. На твою долю выпала <...> возможность назвать зло злом, не вилять задницей, стать образцом проявления христианской религии, стать образцом платоновского понимания Бога как добра, воплощения добра. И что ты сделал? Ты спрятал голову в задницу. Просто спрятал свою голову в собственную задницу. Да мне вообще на этого папу...", — негодовал Петров.
Он также привязал смерть понтифика к встрече того с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом
, заявив, что Франциск встретился "с Антихристом".
"Вот что бывает, когда встречаешься с Антихристом", — до этого также писал Петров в своём телеграм-канале.
Гость Петрова на эфире — политолог Валентин Гладких — упрекнул умершего папу в шкурных интересах.
"Там, где его прагматические интересы совпадали, то там он вспоминал о христианской любви, об эмигрантах, что их нельзя. Ведь это его паства. Он вспоминал о своей пастве. А мы с вами не являемся его паствой", — отметил Гладких.
Он назвал покойного понтифика лицемером.
"Он лицемерно втиснул эту фразу. Война это плохо? Да, война это плохо. Нужно эту войну прекратить. Насилие это плохо? Плохо! Нужно бороться с насилием любовью", — заявил Гладких.
Связанный с Офисом президента Украины блогер Игорь Лаченков также увидел связь смерти папы Римского с его встречей с Вэнсом.
"Как раз вчера папу посетил вице-президента США Джей Ди Вэнс. Хех
", — написал
он в своём телеграм-канале.
Другой связанный с украинской властью волонтёр Сергей Стерненко
и вовсе высмеял
смерть понтифика.
"Ди Вэнс, Трамп, где диваны?" — подписал он фото с папой римским на своей странице в X.
Народный депутат Украины от партии власти "Слуга народа" Максим Бужанский
также прокомментировал
смерть папы римского.
"Покойный папа римский был очень хорошим человеком, закрывающим глаза на зло. А это всегда бессмысленно и сложно", — заявил он.
Бывшая коллега Бужанского по фракции в парламенте, не раз заявлявшая о поддержке Зеленского Марьяна Безуглая
у себя в телеграм-канале опубликовала подборку шуток
по поводу смерти папы римского Франциска. Заглавная шутка принадлежала украинскому комику Антону Шевченко
.
"Папу Римского убила тяжёлая респираторная инфекция, но сначала давайте выслушаем позицию инфекции", — написал он.
В комментариях его аудитория также шутила.
"У папы просто не было карт
", — вспомнил один из них о высказывании президента США Дональда Трампа
на встрече с Зеленским.
Другой вспомнил иное высказывание Трампа.
"Нельзя начинать болеть, если не уверен, что выздоровеешь", — указал он.
Ещё один из комментаторов заявил, что "возможно, инфекция не хотела этого делать, возможно, её заставили напасть обстоятельства, которые вызвал папа римский".
Кто-то шутил о том, что "инфекция потеряла очень много вирионов, чтобы достичь папских лёгких" и "очевидно, что она должна была победить".
"Зачем вообще было ввязываться в лечение", — шутил украинский пользователь.
Всё это Безуглая цитировала без какого либо осуждения, лишь написав позднее "Извините".
При этом на Украине, согласно данным Украинской греко-католической церкви, по крайней мере до начала СВО было свыше 5,5 млн греко-католиков. Римо-католиков, по различным данным, было до 1,2 млн.
На Украине ранее, в т.ч. и власти, критиковали покойного папу римского за его миролюбивую позицию.