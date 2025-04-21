https://ukraina.ru/20250421/ofisnaya-reaktsiya-na-smert-papy-rimskogo-glumlenie-i-obvinenie-vensa-itogi-21-oktyabrya-na-ukraine-1062665550.html

"Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине

"Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине - 21.04.2025 Украина.ру

"Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине

На Украине отреагировали на смерть римского понтифика Франциска. Связанные с ОП политики и блогеры насмехаются и винят покойного и вице-президента США Джей Ди Вэнса

2025-04-21T18:56

2025-04-21T18:56

2025-04-21T18:56

эксклюзив

хроники

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир зеленский

джей ди вэнс

офис президента

слуга народа

сша

украина

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Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска."Он умел давать надежду, облегчать страдания путём молитв и помогать единству. Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку папы Франциска. Вечная память!" — написал Зеленский в X в 13:10.При этом данный текст не был размещён ни на сайте главы государства, ни в телеграм-каналах Зеленского и Офиса президента.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал смерть папы римского Франциска."Смерть папы Франциска — трагическая новость для всего мира. Он посвятил свою жизнь Богу, людям и Церкви. Папа молился за мир на Украине и за украинцев. Вечная память!" — отмечалось в записи в телеграм-канале в 13:16.Однако работающие на Офис президента Украины политтехнологи и блогеры были не такими деликатными."Смотри, папа. Я знаю, что ты уже умер. Идёшь ты такой по аду, останавливаешь чёрта и спрашиваешь: "Чёрт, а тут меня Петров н***й послал, скажи, пожалуйста, где тут у вас в аду н***й, чтобы я туда пошёл". Пошёл ты, папа римский, н***й", — заявил политтехнолог Владимир Петров во время передачи на своём канале "Исландия". Он раскритиковал пасхальное послание покойного папы римского."Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошённой войной, пасхальный дар мира и поощряет все вовлечённые стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", — указывал понтифик в послании к Пасхе.Это и разозлило связанного с ОП политтехнолога. Он также припомнил понтифику, как в 2022 тот попросил украинку и россиянку вместе нести крест во время шествия в Страстную пятницу."Ну, запомнился он тем, что раз в году мыл ноги преступникам: ноги мыл, воду пил. На твою долю выпала <...> возможность назвать зло злом, не вилять задницей, стать образцом проявления христианской религии, стать образцом платоновского понимания Бога как добра, воплощения добра. И что ты сделал? Ты спрятал голову в задницу. Просто спрятал свою голову в собственную задницу. Да мне вообще на этого папу...", — негодовал Петров.Он также привязал смерть понтифика к встрече того с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, заявив, что Франциск встретился "с Антихристом"."Вот что бывает, когда встречаешься с Антихристом", — до этого также писал Петров в своём телеграм-канале.Гость Петрова на эфире — политолог Валентин Гладких — упрекнул умершего папу в шкурных интересах."Там, где его прагматические интересы совпадали, то там он вспоминал о христианской любви, об эмигрантах, что их нельзя. Ведь это его паства. Он вспоминал о своей пастве. А мы с вами не являемся его паствой", — отметил Гладких.Он назвал покойного понтифика лицемером."Он лицемерно втиснул эту фразу. Война это плохо? Да, война это плохо. Нужно эту войну прекратить. Насилие это плохо? Плохо! Нужно бороться с насилием любовью", — заявил Гладких.Связанный с Офисом президента Украины блогер Игорь Лаченков также увидел связь смерти папы Римского с его встречей с Вэнсом."Как раз вчера папу посетил вице-президента США Джей Ди Вэнс. Хех", — написал он в своём телеграм-канале.Другой связанный с украинской властью волонтёр Сергей Стерненко и вовсе высмеял смерть понтифика."Ди Вэнс, Трамп, где диваны?" — подписал он фото с папой римским на своей странице в X.Народный депутат Украины от партии власти "Слуга народа" Максим Бужанский также прокомментировал смерть папы римского."Покойный папа римский был очень хорошим человеком, закрывающим глаза на зло. А это всегда бессмысленно и сложно", — заявил он.Бывшая коллега Бужанского по фракции в парламенте, не раз заявлявшая о поддержке Зеленского Марьяна Безуглая у себя в телеграм-канале опубликовала подборку шуток по поводу смерти папы римского Франциска. Заглавная шутка принадлежала украинскому комику Антону Шевченко."Папу Римского убила тяжёлая респираторная инфекция, но сначала давайте выслушаем позицию инфекции", — написал он.В комментариях его аудитория также шутила."У папы просто не было карт", — вспомнил один из них о высказывании президента США Дональда Трампа на встрече с Зеленским.Другой вспомнил иное высказывание Трампа."Нельзя начинать болеть, если не уверен, что выздоровеешь", — указал он.Ещё один из комментаторов заявил, что "возможно, инфекция не хотела этого делать, возможно, её заставили напасть обстоятельства, которые вызвал папа римский".Кто-то шутил о том, что "инфекция потеряла очень много вирионов, чтобы достичь папских лёгких" и "очевидно, что она должна была победить"."Зачем вообще было ввязываться в лечение", — шутил украинский пользователь.Всё это Безуглая цитировала без какого либо осуждения, лишь написав позднее "Извините".При этом на Украине, согласно данным Украинской греко-католической церкви, по крайней мере до начала СВО было свыше 5,5 млн греко-католиков. Римо-католиков, по различным данным, было до 1,2 млн. На Украине ранее, в т.ч. и власти, критиковали покойного папу римского за его миролюбивую позицию.О реакции украинских властей на американские планы — в статье Павла Котова "Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму".

https://ukraina.ru/20250421/smert-papy-rimskogo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-21-aprelya-1062648608.html

https://ukraina.ru/20250421/tramp-prorochit-sdelku-moskvy-i-kieva-neytralnaya-zona-u-zaes-glavnoe-na-ukraine-na-utro-21-aprelya-1062638393.html

https://ukraina.ru/20250420/paskhalnye-pozdravleniya-itogi-20-aprelya-1062635461.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, джей ди вэнс, офис президента, слуга народа, сша, украина