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Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища

Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища - 21.04.2025 Украина.ру

Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища

Следком России завершил расследование и направил в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве калининградского нахимовского училища. Об этом 21 апреля сообщило следственное ведомство.

2025-04-21T18:21

2025-04-21T18:21

2025-04-21T18:21

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Расследование уголовного дела велось ГСУ СК РФ в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и должностных лиц ООО "ГЕОИЗОЛ" Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича.По данным следствия, в 2019 году ООО "ГЕОИЗОЛ" заключило многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде. В 2024 году Ширинкин с подельниками предоставили заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ. Таким образом они похитили свыше 290 миллионов рублей на гособоронзаказе."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Стрельников объявлен в международный розыск", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Также сообщалось, что Генерал Шамарин получил срок за взятки Тем временем Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях

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