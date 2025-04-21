Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища - 21.04.2025 Украина.ру
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Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища - 21.04.2025 Украина.ру
Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
Следком России завершил расследование и направил в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве калининградского нахимовского училища. Об этом 21 апреля сообщило следственное ведомство.
2025-04-21T18:21
2025-04-21T18:21
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Расследование уголовного дела велось ГСУ СК РФ в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и должностных лиц ООО "ГЕОИЗОЛ" Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича.По данным следствия, в 2019 году ООО "ГЕОИЗОЛ" заключило многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде. В 2024 году Ширинкин с подельниками предоставили заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ. Таким образом они похитили свыше 290 миллионов рублей на гособоронзаказе."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Стрельников объявлен в международный розыск", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Также сообщалось, что Генерал Шамарин получил срок за взятки Тем временем Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, калининград, ск рф, оборонный бюджет, минобороны рф, мошенники, уголовное дело
Новости, Россия, Калининград, СК РФ, оборонный бюджет, Минобороны РФ, мошенники, уголовное дело

Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища

18:21 21.04.2025
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следком России завершил расследование и направил в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве калининградского нахимовского училища. Об этом 21 апреля сообщило следственное ведомство.
Расследование уголовного дела велось ГСУ СК РФ в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и должностных лиц ООО "ГЕОИЗОЛ" Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича.
"Они обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа", - констатировали в СК РФ.
По данным следствия, в 2019 году ООО "ГЕОИЗОЛ" заключило многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде. В 2024 году Ширинкин с подельниками предоставили заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ. Таким образом они похитили свыше 290 миллионов рублей на гособоронзаказе.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Стрельников объявлен в международный розыск", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
Также сообщалось, что Генерал Шамарин получил срок за взятки
Тем временем Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях
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Заголовок открываемого материала
18:21Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
18:05Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях
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