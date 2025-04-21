https://ukraina.ru/20250421/rassledovano-delo-o-khischenii-byudzheta-pri-stroitelstve-kaliningradskogo-nakhimovskogo-uchilischa-1062664723.html
Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища - 21.04.2025 Украина.ру
Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
Следком России завершил расследование и направил в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве калининградского нахимовского училища. Об этом 21 апреля сообщило следственное ведомство.
2025-04-21T18:21
2025-04-21T18:21
2025-04-21T18:21
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Расследование уголовного дела велось ГСУ СК РФ в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и должностных лиц ООО "ГЕОИЗОЛ" Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича.По данным следствия, в 2019 году ООО "ГЕОИЗОЛ" заключило многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде. В 2024 году Ширинкин с подельниками предоставили заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ. Таким образом они похитили свыше 290 миллионов рублей на гособоронзаказе."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Стрельников объявлен в международный розыск", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Также сообщалось, что Генерал Шамарин получил срок за взятки Тем временем Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, калининград, ск рф, оборонный бюджет, минобороны рф, мошенники, уголовное дело
Новости, Россия, Калининград, СК РФ, оборонный бюджет, Минобороны РФ, мошенники, уголовное дело
Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
Следком России завершил расследование и направил в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве калининградского нахимовского училища. Об этом 21 апреля сообщило следственное ведомство.