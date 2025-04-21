https://ukraina.ru/20250421/shirokorad-nazval-glavnuyu-prichinu-pochemu-buduschuyu-granitsu-obyazatelno-nuzhno-sozdavat-po-dnepru-1062657488.html

Широкорад назвал главную причину, почему будущую границу обязательно нужно создавать по Днепру

Широкорад назвал главную причину, почему будущую границу обязательно нужно создавать по Днепру - 21.04.2025 Украина.ру

Широкорад назвал главную причину, почему будущую границу обязательно нужно создавать по Днепру

Линию разграничения или даже будущую границу России и Украины обязательно нужно создавать по Днепру, чтобы не дать Киеву “отжать” новые российские территории. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад

2025-04-21T20:15

2025-04-21T20:15

2025-04-21T20:15

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днепр

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владимир зеленский

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Он напомнил, что Владимир Зеленский время от времени заявляет, что "даже если Украина согласится с временной оккупацией своих территорий, то она вернет их дипломатическим путем".По его словам, чтобы сейчас не дать киевскому режиму “отжать” новые российские территории методом партизанской войны или вторжением боевиков, линия разграничения должна быть только по Днепру.По этой же теме сделал заявление губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, "это необходимо для того, чтобы лишить Киев возможности использовать реку как рычаг давления на Россию". Подробности в публикации "Киевский режим необходимо лишить доступа к Днепру" - Сальдо.Полный текст интервью Александра Широкорада: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, днепр, россия, владимир зеленский