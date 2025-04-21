Шпионили в Крыму и собирались захватить мэрию Волгограда: ФСБ задержала агентов СБУ - 21.04.2025 Украина.ру
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Шпионили в Крыму и собирались захватить мэрию Волгограда: ФСБ задержала агентов СБУ
Шпионили в Крыму и собирались захватить мэрию Волгограда: ФСБ задержала агентов СБУ - 21.04.2025 Украина.ру
Шпионили в Крыму и собирались захватить мэрию Волгограда: ФСБ задержала агентов СБУ
Два российских гражданина задержаны Федеральной службой безопасности по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом 21 апреля сообщила российская спецслужба.
2025-04-21T19:00
2025-04-21T19:00
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Одно из задержаний состоялось в Крыму. Местному жителю грозит до 8 лет лишения свободы по 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией")."Установлено, что житель г. Симферополя был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству и по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне посредством иностранного интернет-мессенджера данные о военных объектах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории полуострова", - сказано в публикации на сайте ФСБ РФ.Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый даёт признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.Тем временем сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали жителя Волгограда, который также сотрудничал с иностранной спецслужбой. Им оказался ранее судимый 34-летний обыватель, который сотрудничал с организациями, подконтрольными ГУР Минобороны Украины."Местный житель передавал представителям террористических организаций информацию в отношении осужденных, отправившихся в зону СВО. Кроме того, он планировал получить от кураторов с Украины финансовую поддержку, оружие и осуществить захват администрации города Волгограда, но был задержан сотрудниками УФСБ", - сказано в сообщении.В отношении жителя Волгограда возбуждено уголовное дело по той же статье, что и в отношении сотрудничавшего с СБУ жителя Симферополя.Ранее сообщалось, что Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ
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Новости, Украина, Россия, Крым, ФСБ, СБУ, ГУР МОУ, шпионы, шпионаж, спецслужба, СВО

Шпионили в Крыму и собирались захватить мэрию Волгограда: ФСБ задержала агентов СБУ

19:00 21.04.2025
 
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Два российских гражданина задержаны Федеральной службой безопасности по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом 21 апреля сообщила российская спецслужба.
Одно из задержаний состоялось в Крыму. Местному жителю грозит до 8 лет лишения свободы по 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").
"Установлено, что житель г. Симферополя был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству и по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне посредством иностранного интернет-мессенджера данные о военных объектах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории полуострова", - сказано в публикации на сайте ФСБ РФ.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый даёт признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.
Тем временем сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали жителя Волгограда, который также сотрудничал с иностранной спецслужбой. Им оказался ранее судимый 34-летний обыватель, который сотрудничал с организациями, подконтрольными ГУР Минобороны Украины.
"Местный житель передавал представителям террористических организаций информацию в отношении осужденных, отправившихся в зону СВО. Кроме того, он планировал получить от кураторов с Украины финансовую поддержку, оружие и осуществить захват администрации города Волгограда, но был задержан сотрудниками УФСБ", - сказано в сообщении.
В отношении жителя Волгограда возбуждено уголовное дело по той же статье, что и в отношении сотрудничавшего с СБУ жителя Симферополя.
Ранее сообщалось, что Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ
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