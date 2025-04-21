"Деньги "тырили": Путин рассказал об обворовывании украинского народа - 21.04.2025 Украина.ру
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"Деньги "тырили": Путин рассказал об обворовывании украинского народа
"Деньги "тырили": Путин рассказал об обворовывании украинского народа - 21.04.2025 Украина.ру
"Деньги "тырили": Путин рассказал об обворовывании украинского народа
Хозяева жизни на Украине обворовали украинцев и продолжают обворовывать. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.
2025-04-21T19:55
2025-04-21T20:04
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Миллиарды долларов сворованы у украинцев, заявил российский лидера во время встречи с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"."Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и людей. Деньги "тырили", извините за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому и такое желание сотрудничать, и все отдать на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж и все. Они там на эти деньгах, как на крюке сидят. Если бы хотели что-то вякнуть, никогда себе этого не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах. Но до сих пор продолжают воровать", - сказал Путин.Как сообщает РИА Новости, Путин отметил, что с 60-х годов ничего в Донбассе и Новороссии не происходило, ничего не вкладывалось – лишь изымалось.Также 21 апреля Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии
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Новости, Донбасс, Новороссия, Украина, Владимир Путин, ДНР, ЛНР, история Новороссии, Русский Донбасс, восстановление Донбасса, Новые регионы, СВО, олигарх, коррупция, элита

"Деньги "тырили": Путин рассказал об обворовывании украинского народа

19:55 21.04.2025 (обновлено: 20:04 21.04.2025)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости
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Хозяева жизни на Украине обворовали украинцев и продолжают обворовывать. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.
Миллиарды долларов сворованы у украинцев, заявил российский лидера во время встречи с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".
"Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и людей. Деньги "тырили", извините за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому и такое желание сотрудничать, и все отдать на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж и все. Они там на эти деньгах, как на крюке сидят. Если бы хотели что-то вякнуть, никогда себе этого не позволят, потому что речь идет о миллиардных счетах. Но до сих пор продолжают воровать", - сказал Путин.
Как сообщает РИА Новости, Путин отметил, что с 60-х годов ничего в Донбассе и Новороссии не происходило, ничего не вкладывалось – лишь изымалось.
Также 21 апреля Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии
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