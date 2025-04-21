Украине не видать западного оружия, запасы исчерпаны — Ищенко - 21.04.2025 Украина.ру
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Украине не видать западного оружия, запасы исчерпаны — Ищенко
Украине не видать западного оружия, запасы исчерпаны — Ищенко - 21.04.2025 Украина.ру
Украине не видать западного оружия, запасы исчерпаны — Ищенко
Вопрос с военной помощью Киеву уже не стоит в том, хочет Запад этого или нет. Сейчас ни у Европы, ни у США нет возможности снабжать Украину оружием. Отсюда и получается: то денег не собрали; то собрали, но снаряды не купили; а когда купили, то в недостаточном количестве
2025-04-21T19:45
2025-04-21T19:45
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Ранее мировые СМИ писали, что Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Дональду Трампу купить у США зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, однако глава Белого дома отказался.По словам собеседника издания, отказ Трампа продать Украине зенитные ракеты не нужно считать провалом оружейной сделки, поскольку на Западе серьезно исчерпались запасы этих вооружений.Он также отметил, что, по подсчетам западных аналитиков, для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить не могут, уточнил эксперт.“При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. То есть Западу действительно не хватает своих собственных арсеналов”, — пришел к выводу Ищенко.Между тем советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Трамп продаст оружие Украине, потому что это выгодно, а заявлять он может что угодно. Подробности в публикации Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/tramp-otkazalsya-postavlyat-ukraine-rakety-dazhe-za-dengi--bild-1062554987.html
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новости, украина, европа, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Украина, Европа, США, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру

Украине не видать западного оружия, запасы исчерпаны — Ищенко

19:45 21.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Вопрос с военной помощью Киеву уже не стоит в том, хочет Запад этого или нет. Сейчас ни у Европы, ни у США нет возможности снабжать Украину оружием. Отсюда и получается: то денег не собрали; то собрали, но снаряды не купили; а когда купили, то в недостаточном количестве
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Ранее мировые СМИ писали, что Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Дональду Трампу купить у США зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, однако глава Белого дома отказался.
По словам собеседника издания, отказ Трампа продать Украине зенитные ракеты не нужно считать провалом оружейной сделки, поскольку на Западе серьезно исчерпались запасы этих вооружений.
“Зеленский неоднократно обращался с этим вопросом к США и к Европе, но все ему отвечали примерно одно и то же: "Мы бы с радостью, но нам самим надо". Даже немцы, которые собираются поставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус", отказались передать Киеву комплексы ПВО "Пэтриот", потому что им самим не хватает”, — пояснил Ищенко.
Он также отметил, что, по подсчетам западных аналитиков, для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить не могут, уточнил эксперт.
“При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. То есть Западу действительно не хватает своих собственных арсеналов”, — пришел к выводу Ищенко.
Между тем советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Трамп продаст оружие Украине, потому что это выгодно, а заявлять он может что угодно. Подробности в публикации Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине.
16 апреля, 16:27
Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — BildПрезидент США Дональд Трамп не намерен поставлять оружие на Украину даже за деньги. Об этом 16 апреля написало немецкое издание Bild
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России читайте на сайте Украина.ру.
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