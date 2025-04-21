Украине не видать западного оружия, запасы исчерпаны — Ищенко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Вопрос с военной помощью Киеву уже не стоит в том, хочет Запад этого или нет. Сейчас ни у Европы, ни у США нет возможности снабжать Украину оружием. Отсюда и получается: то денег не собрали; то собрали, но снаряды не купили; а когда купили, то в недостаточном количестве
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Ранее мировые СМИ писали, что Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Дональду Трампу купить у США зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, однако глава Белого дома отказался.
“Зеленский неоднократно обращался с этим вопросом к США и к Европе, но все ему отвечали примерно одно и то же: "Мы бы с радостью, но нам самим надо". Даже немцы, которые собираются поставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус", отказались передать Киеву комплексы ПВО "Пэтриот", потому что им самим не хватает”, — пояснил Ищенко.
Он также отметил, что, по подсчетам западных аналитиков, для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить не могут, уточнил эксперт.
“При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. То есть Западу действительно не хватает своих собственных арсеналов”, — пришел к выводу Ищенко.
Между тем советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Трамп продаст оружие Украине, потому что это выгодно, а заявлять он может что угодно. Подробности в публикации Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на