РПЦ с благодарностью будет помнить заявления главы РКЦ в защиту УПЦ - патриарх Кирилл - 21.04.2025 Украина.ру
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РПЦ с благодарностью будет помнить заявления главы РКЦ в защиту УПЦ - патриарх Кирилл
РПЦ с благодарностью будет помнить заявления главы РКЦ в защиту УПЦ - патриарх Кирилл - 21.04.2025 Украина.ру
РПЦ с благодарностью будет помнить заявления главы РКЦ в защиту УПЦ - патриарх Кирилл
Православные с благодарностью будут помнить о заявлениях ныне покойного главы Римско-католической Церкви в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской Православной Церкви. Об этом 21 апреля заявил глава РПЦ патриарх Кирилл
2025-04-21T19:23
2025-04-21T19:23
новости
украина
патриарх кирилл
франциск (хорхе марио бергольо)
иисус христос
рпц
упц
гонения
православие
католическая церковь
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"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска", - сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте Московского Патриархата.В соболезновании главы РПЦ, направленному Кевину кардиналу Фарреллу, Камерленго Римско-Католической Церкви, сказано, что почивший понтифик возглавил РКЦ во время эпохальных перемен (Совместное заявление Папы Франциска и Патриарха Кирилла, 7). С его именем связан важный этап в отношениях между двумя христианскими церквами, отметил патриарх."Состоявшаяся в 2016 году первая в истории встреча их Предстоятелей ознаменовала желание наших Церквей исцелить "раны, нанесенные в конфликтах далекого и недавнего прошлого" и "объединять усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия" (Совместное заявление 5, 7)", - сказано в соболезнованиях.Патриарх заявил также, что для христиан всего мира особое значение имело стремление главы РКЦ к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными.Он выразил надежду на упокоение души главы католиков."Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных. Да приведет Он его "от смерти к жизни" (Ин. 5:24), прощая все прегрешения вольные и невольные, и да сотворит ему вечную память!", - сказано в послании патриарха Московского и всея Руси.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Украинский кризис и агрессия Фанара. В чем заслуга Папы Франциска и что будет после негоТакже об этом событии упомянуто в обзоре "Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине
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новости, украина, патриарх кирилл, франциск (хорхе марио бергольо), иисус христос, рпц, упц, гонения, православие, католическая церковь, религия, папа римский
Новости, Украина, Патриарх Кирилл, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Иисус Христос, РПЦ, УПЦ, гонения, Православие, Католическая церковь, Религия, Папа Римский

РПЦ с благодарностью будет помнить заявления главы РКЦ в защиту УПЦ - патриарх Кирилл

19:23 21.04.2025
 
© X / Apostolica Sedes VacansПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© X / Apostolica Sedes Vacans
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Православные с благодарностью будут помнить о заявлениях ныне покойного главы Римско-католической Церкви в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской Православной Церкви. Об этом 21 апреля заявил глава РПЦ патриарх Кирилл
"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска", - сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте Московского Патриархата.
В соболезновании главы РПЦ, направленному Кевину кардиналу Фарреллу, Камерленго Римско-Католической Церкви, сказано, что почивший понтифик возглавил РКЦ во время эпохальных перемен (Совместное заявление Папы Франциска и Патриарха Кирилла, 7). С его именем связан важный этап в отношениях между двумя христианскими церквами, отметил патриарх.
"Состоявшаяся в 2016 году первая в истории встреча их Предстоятелей ознаменовала желание наших Церквей исцелить "раны, нанесенные в конфликтах далекого и недавнего прошлого" и "объединять усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия" (Совместное заявление 5, 7)", - сказано в соболезнованиях.
Патриарх заявил также, что для христиан всего мира особое значение имело стремление главы РКЦ к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными.
"Постоянно напоминая о присутствии Господа Иисуса Христа в лице каждого бедного и нуждающегося в помощи, Папа обращал внимание на подчас намеренно замалчиваемые случаи несправедливости, попрания человеческого достоинства и различных форм преследования. Мы с благодарностью будем помнить о его заявлениях в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской Православной Церкви", - заявил глава РПЦ.
Он выразил надежду на упокоение души главы католиков.
"Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных. Да приведет Он его "от смерти к жизни" (Ин. 5:24), прощая все прегрешения вольные и невольные, и да сотворит ему вечную память!", - сказано в послании патриарха Московского и всея Руси.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Украинский кризис и агрессия Фанара. В чем заслуга Папы Франциска и что будет после него
Также об этом событии упомянуто в обзоре "Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине
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