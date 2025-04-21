РПЦ с благодарностью будет помнить заявления главы РКЦ в защиту УПЦ - патриарх Кирилл
© X / Apostolica Sedes VacansПапа Римский Франциск
© X / Apostolica Sedes Vacans
Православные с благодарностью будут помнить о заявлениях ныне покойного главы Римско-католической Церкви в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской Православной Церкви. Об этом 21 апреля заявил глава РПЦ патриарх Кирилл
"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска", - сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте Московского Патриархата.
В соболезновании главы РПЦ, направленному Кевину кардиналу Фарреллу, Камерленго Римско-Католической Церкви, сказано, что почивший понтифик возглавил РКЦ во время эпохальных перемен (Совместное заявление Папы Франциска и Патриарха Кирилла, 7). С его именем связан важный этап в отношениях между двумя христианскими церквами, отметил патриарх.
"Состоявшаяся в 2016 году первая в истории встреча их Предстоятелей ознаменовала желание наших Церквей исцелить "раны, нанесенные в конфликтах далекого и недавнего прошлого" и "объединять усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия" (Совместное заявление 5, 7)", - сказано в соболезнованиях.
Патриарх заявил также, что для христиан всего мира особое значение имело стремление главы РКЦ к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными.
"Постоянно напоминая о присутствии Господа Иисуса Христа в лице каждого бедного и нуждающегося в помощи, Папа обращал внимание на подчас намеренно замалчиваемые случаи несправедливости, попрания человеческого достоинства и различных форм преследования. Мы с благодарностью будем помнить о его заявлениях в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской Православной Церкви", - заявил глава РПЦ.
Он выразил надежду на упокоение души главы католиков.
"Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных. Да приведет Он его "от смерти к жизни" (Ин. 5:24), прощая все прегрешения вольные и невольные, и да сотворит ему вечную память!", - сказано в послании патриарха Московского и всея Руси.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Украинский кризис и агрессия Фанара. В чем заслуга Папы Франциска и что будет после него
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