https://ukraina.ru/20250421/rpts-s-blagodarnostyu-budet-pomnit-zayavleniya-glavy-rkts-v-zaschitu-upts---patriarkh-kirill-1062666442.html

РПЦ с благодарностью будет помнить заявления главы РКЦ в защиту УПЦ - патриарх Кирилл

РПЦ с благодарностью будет помнить заявления главы РКЦ в защиту УПЦ - патриарх Кирилл - 21.04.2025 Украина.ру

РПЦ с благодарностью будет помнить заявления главы РКЦ в защиту УПЦ - патриарх Кирилл

Православные с благодарностью будут помнить о заявлениях ныне покойного главы Римско-католической Церкви в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской Православной Церкви. Об этом 21 апреля заявил глава РПЦ патриарх Кирилл

2025-04-21T19:23

2025-04-21T19:23

2025-04-21T19:23

новости

украина

патриарх кирилл

франциск (хорхе марио бергольо)

иисус христос

рпц

упц

гонения

православие

католическая церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/15/1062665427_0:166:1920:1246_1920x0_80_0_0_07a53baca5a55c6f6cddb7ef57586a6a.jpg

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска", - сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте Московского Патриархата.В соболезновании главы РПЦ, направленному Кевину кардиналу Фарреллу, Камерленго Римско-Католической Церкви, сказано, что почивший понтифик возглавил РКЦ во время эпохальных перемен (Совместное заявление Папы Франциска и Патриарха Кирилла, 7). С его именем связан важный этап в отношениях между двумя христианскими церквами, отметил патриарх."Состоявшаяся в 2016 году первая в истории встреча их Предстоятелей ознаменовала желание наших Церквей исцелить "раны, нанесенные в конфликтах далекого и недавнего прошлого" и "объединять усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия" (Совместное заявление 5, 7)", - сказано в соболезнованиях.Патриарх заявил также, что для христиан всего мира особое значение имело стремление главы РКЦ к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными.Он выразил надежду на упокоение души главы католиков."Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных. Да приведет Он его "от смерти к жизни" (Ин. 5:24), прощая все прегрешения вольные и невольные, и да сотворит ему вечную память!", - сказано в послании патриарха Московского и всея Руси.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Украинский кризис и агрессия Фанара. В чем заслуга Папы Франциска и что будет после негоТакже об этом событии упомянуто в обзоре "Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, патриарх кирилл, франциск (хорхе марио бергольо), иисус христос, рпц, упц, гонения, православие, католическая церковь, религия, папа римский