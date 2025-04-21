https://ukraina.ru/20250421/chem-opasno-sblizhenie-kitaya-s-evrosoyuzom-i-smogut-li-putin-i-si-pereigrat-trampa--tavrovskiy-1062666216.html

Чем опасно сближение Китая с Евросоюзом и смогут ли Путин и Си переиграть Трампа – Тавровский

Чем опасно сближение Китая с Евросоюзом и смогут ли Путин и Си переиграть Трампа – Тавровский - 21.04.2025 Украина.ру

Чем опасно сближение Китая с Евросоюзом и смогут ли Путин и Си переиграть Трампа – Тавровский

Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру разобрал причины торговой войны между... Украина.ру, 21.04.2025

2025-04-21T19:04

2025-04-21T19:04

2025-04-21T19:04

видео

китай

владимир путин

дональд трамп

тавровский

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торговая война

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международная политика

пошлина

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Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру разобрал причины торговой войны между Китаем и США, проанализировал взаимодействие КНР с Европой, а также рассказал о настоящем партнёрстве и товариществе между Россией и Китаем. 00:23 – Американо-Китайские отношения при Трампе; 09:05 – Беспрецедентная гонка пошлин; 13:55 – Отношения между Китаем и Европой; 19:01 – Китай и Россия. ТГ-канал Юрия Тавровского: https://t.me/tavovsky

китай

кнр (китай)

россия

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