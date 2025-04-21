https://ukraina.ru/20250421/chem-opasno-sblizhenie-kitaya-s-evrosoyuzom-i-smogut-li-putin-i-si-pereigrat-trampa--tavrovskiy-1062666216.html
Чем опасно сближение Китая с Евросоюзом и смогут ли Путин и Си переиграть Трампа – Тавровский
Чем опасно сближение Китая с Евросоюзом и смогут ли Путин и Си переиграть Трампа – Тавровский - 21.04.2025 Украина.ру
Чем опасно сближение Китая с Евросоюзом и смогут ли Путин и Си переиграть Трампа – Тавровский
Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру разобрал причины торговой войны между... Украина.ру, 21.04.2025
2025-04-21T19:04
2025-04-21T19:04
2025-04-21T19:04
видео
китай
владимир путин
дональд трамп
тавровский
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торговая война
международные отношения
международная политика
пошлина
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Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру разобрал причины торговой войны между Китаем и США, проанализировал взаимодействие КНР с Европой, а также рассказал о настоящем партнёрстве и товариществе между Россией и Китаем. 00:23 – Американо-Китайские отношения при Трампе; 09:05 – Беспрецедентная гонка пошлин; 13:55 – Отношения между Китаем и Европой; 19:01 – Китай и Россия. ТГ-канал Юрия Тавровского: https://t.me/tavovsky
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видео, китай, владимир путин, дональд трамп, тавровский, ес, торговая война, международные отношения, международная политика, пошлина, тарифы, кнр (китай), россия, видео
Видео, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп, Тавровский, ЕС, торговая война, международные отношения, Международная политика, пошлина, тарифы, КНР (Китай), Россия
Чем опасно сближение Китая с Евросоюзом и смогут ли Путин и Си переиграть Трампа – Тавровский
Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру разобрал причины торговой войны между Китаем и США, проанализировал взаимодействие КНР с Европой, а также рассказал о настоящем партнёрстве и товариществе между Россией и Китаем.
00:23 – Американо-Китайские отношения при Трампе;
09:05 – Беспрецедентная гонка пошлин;
13:55 – Отношения между Китаем и Европой;
ТГ-канал Юрия Тавровского: https://t.me/tavovsky