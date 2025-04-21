https://ukraina.ru/20250421/veterany-svo---eto-elita-zolotoy-fond-rossii-im-ne-strashno-v-stranu-peredat--putin-1062666715.html
Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин
Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин - 21.04.2025 Украина.ру
Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин
Прошедшие через испытания специальной военной операцией достойны принять страну. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин
2025-04-21T19:38
2025-04-21T19:38
2025-04-21T19:38
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Глава государства встретился с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". На мероприятии зашла речь о ветеранах СВО."Это наш, реально, золотой фонд... Вот элита - те, кто родину защищают. Вот это люди. Вот эта элита. Вот это будущее за ними. За ними будущее страны. Им не страшно в руки страну передать", - сказал Путин.Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.Также 21 апреля Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, сво, новости сво россия, ветераны, элита, местные власти
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, новости СВО Россия, ветераны, элита, местные власти
Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин
Прошедшие через испытания специальной военной операцией достойны принять страну. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин