Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин - 21.04.2025 Украина.ру
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Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин
Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин - 21.04.2025 Украина.ру
Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин
Прошедшие через испытания специальной военной операцией достойны принять страну. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин
2025-04-21T19:38
2025-04-21T19:38
новости
россия
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сво
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ветераны
элита
местные власти
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Глава государства встретился с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". На мероприятии зашла речь о ветеранах СВО."Это наш, реально, золотой фонд... Вот элита - те, кто родину защищают. Вот это люди. Вот эта элита. Вот это будущее за ними. За ними будущее страны. Им не страшно в руки страну передать", - сказал Путин.Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.Также 21 апреля Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов
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новости, россия, владимир путин, сво, новости сво россия, ветераны, элита, местные власти
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, новости СВО Россия, ветераны, элита, местные власти

Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин

19:38 21.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Прошедшие через испытания специальной военной операцией достойны принять страну. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин
Глава государства встретился с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". На мероприятии зашла речь о ветеранах СВО.
"Это наш, реально, золотой фонд... Вот элита - те, кто родину защищают. Вот это люди. Вот эта элита. Вот это будущее за ними. За ними будущее страны. Им не страшно в руки страну передать", - сказал Путин.
Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Также 21 апреля Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов
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