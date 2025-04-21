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Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин

Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин - 21.04.2025 Украина.ру

Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин

Прошедшие через испытания специальной военной операцией достойны принять страну. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин

2025-04-21T19:38

2025-04-21T19:38

2025-04-21T19:38

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Глава государства встретился с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". На мероприятии зашла речь о ветеранах СВО."Это наш, реально, золотой фонд... Вот элита - те, кто родину защищают. Вот это люди. Вот эта элита. Вот это будущее за ними. За ними будущее страны. Им не страшно в руки страну передать", - сказал Путин.Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.Также 21 апреля Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов

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