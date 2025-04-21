Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии - 21.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250421/putin-rasskazal-o-sluzhenii-rabotnikov-munitsipalitetov-v-regionakh-donbassa-i-novorossii-1062664856.html
Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии
Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии - 21.04.2025 Украина.ру
Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии
В непростых условиях приграничья иногда с риском для жизни выполняют свой профессиональный и просто человеческий долг работники муниципалитетов Донбасса и Новороссии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин
2025-04-21T18:34
2025-04-21T18:34
новости
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
красная армия
80 лет победы
восстановление донбасса
местные власти
восстановление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101459/57/1014595797_0:296:2591:1753_1920x0_80_0_0_caee02e69be6262ed6f008d6be6ed20d.jpg.webp
Главы государств, которые приедут в Россию на празднование Дня Победы 9 мая, демонстрируют позитивные качества, отметил российский лидер в общении с журналистами после2025-й год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напомнил президент России на церемонии вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России"."Сейчас мы особенно остро понимаем: время не властно над памятью народа. И, как бы кто ни старался, никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной Армии, спасших весь мир от нацизма", - констатировал российский лидер.Он с сожалением отметил, что сегодня Россия вновь вынуждена противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность страны. При этом снова очевидно, что отвага, сила духа, сплочённость народа России способны преодолевать любые угрозы. При этом современные примеры стойкости, верности долгу, искренней любви к Отечеству доказывают связь времён.Президент России посчитал очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. По мнению Путина, они делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них – интересы Отечества.Подробности в публикации Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов
россия
донбасс
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101459/57/1014595797_0:53:2591:1996_1920x0_80_0_0_693cae4c52fd573e2a026a6f32631da5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, красная армия, 80 лет победы, восстановление донбасса, местные власти, восстановление, новые регионы, сво
Новости, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Красная Армия, 80 лет Победы, восстановление Донбасса, местные власти, восстановление, Новые регионы, СВО

Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии

18:34 21.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В непростых условиях приграничья иногда с риском для жизни выполняют свой профессиональный и просто человеческий долг работники муниципалитетов Донбасса и Новороссии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин
Главы государств, которые приедут в Россию на празднование Дня Победы 9 мая, демонстрируют позитивные качества, отметил российский лидер в общении с журналистами после
2025-й год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напомнил президент России на церемонии вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".
"Сейчас мы особенно остро понимаем: время не властно над памятью народа. И, как бы кто ни старался, никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной Армии, спасших весь мир от нацизма", - констатировал российский лидер.
Он с сожалением отметил, что сегодня Россия вновь вынуждена противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность страны. При этом снова очевидно, что отвага, сила духа, сплочённость народа России способны преодолевать любые угрозы. При этом современные примеры стойкости, верности долгу, искренней любви к Отечеству доказывают связь времён.
"В регионах Донбасса и Новороссии, в приграничье работники муниципалитетов в очень непростых условиях, порой с риском для жизни выполняют свой профессиональный, а по большому счёту и просто человеческий долг, помогают людям, поддерживают, спасают их. Это достойно самого искреннего уважения и благодарности", - сказал Путин. - И конечно, совершенно справедливо, своевременно, что в этом году в премии появилась новая номинация – "Мужество и героизм – на благо служения Родине".
Президент России посчитал очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. По мнению Путина, они делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них – интересы Отечества.
Подробности в публикации Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонбассНовороссияВладимир ПутинКрасная Армия80 лет Победывосстановление Донбассаместные властивосстановлениеНовые регионыСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:21Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине
20:15Широкорад назвал главную причину, почему будущую границу обязательно нужно создавать по Днепру
20:00Ермаков объяснил, кому сигнализируют США, угрожая выйти из украинского конфликта
19:55"Деньги "тырили": Путин рассказал об обворовывании украинского народа
19:45Украине не видать западного оружия, запасы исчерпаны — Ищенко
19:38Ветераны СВО - это элита, золотой фонд России, им не страшно в страну передать – Путин
19:30Дмитрий Дробницкий: Если Трамп продолжит закапывать себя в украинской проблеме, осенью ему предъявят счет
19:30Эксперт раскрыл, что приведет к капитуляции ВСУ на Левобережье
19:23РПЦ с благодарностью будет помнить заявления главы РКЦ в защиту УПЦ - патриарх Кирилл
19:12Украинский кризис и агрессия Фанара. В чем заслуга Папы Франциска и что будет после него
19:04Чем опасно сближение Китая с Евросоюзом и смогут ли Путин и Си переиграть Трампа – Тавровский
19:00Шпионили в Крыму и собирались захватить мэрию Волгограда: ФСБ задержала агентов СБУ
18:56"Офисная" реакция на смерть папы римского: глумление и обвинение Вэнса. Итоги 21 октября на Украине
18:34Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии
18:21Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
18:05Суд арестовал экс-депутата Курской области по делу о фортификациях
17:57Страны БРИКС обсудят "Традиционные ценности" в Бразилии
17:52Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов
17:33Приезжающие на День Победу в Россию лидеры мужественнее, чем угрожающие им - Путин
17:28На смерть Франциска: следующий папа будет последним?
Лента новостейМолния