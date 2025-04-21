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Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии
Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии - 21.04.2025 Украина.ру
Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии
В непростых условиях приграничья иногда с риском для жизни выполняют свой профессиональный и просто человеческий долг работники муниципалитетов Донбасса и Новороссии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин
2025-04-21T18:34
2025-04-21T18:34
2025-04-21T18:34
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Главы государств, которые приедут в Россию на празднование Дня Победы 9 мая, демонстрируют позитивные качества, отметил российский лидер в общении с журналистами после2025-й год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напомнил президент России на церемонии вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России"."Сейчас мы особенно остро понимаем: время не властно над памятью народа. И, как бы кто ни старался, никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной Армии, спасших весь мир от нацизма", - констатировал российский лидер.Он с сожалением отметил, что сегодня Россия вновь вынуждена противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность страны. При этом снова очевидно, что отвага, сила духа, сплочённость народа России способны преодолевать любые угрозы. При этом современные примеры стойкости, верности долгу, искренней любви к Отечеству доказывают связь времён.Президент России посчитал очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. По мнению Путина, они делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них – интересы Отечества.Подробности в публикации Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, красная армия, 80 лет победы, восстановление донбасса, местные власти, восстановление, новые регионы, сво
Новости, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Красная Армия, 80 лет Победы, восстановление Донбасса, местные власти, восстановление, Новые регионы, СВО
Путин рассказал о служении работников муниципалитетов в регионах Донбасса и Новороссии
В непростых условиях приграничья иногда с риском для жизни выполняют свой профессиональный и просто человеческий долг работники муниципалитетов Донбасса и Новороссии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин
Главы государств, которые приедут в Россию на празднование Дня Победы 9 мая, демонстрируют позитивные качества, отметил российский лидер в общении с журналистами после
2025-й год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напомнил президент России
на церемонии вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".
"Сейчас мы особенно остро понимаем: время не властно над памятью народа. И, как бы кто ни старался, никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной Армии
, спасших весь мир от нацизма", - констатировал российский лидер.
Он с сожалением отметил, что сегодня Россия вновь вынуждена противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность страны. При этом снова очевидно, что отвага, сила духа, сплочённость народа России способны преодолевать любые угрозы. При этом современные примеры стойкости, верности долгу, искренней любви к Отечеству доказывают связь времён.
"В регионах Донбасса
и Новороссии
, в приграничье работники муниципалитетов в очень непростых условиях, порой с риском для жизни выполняют свой профессиональный, а по большому счёту и просто человеческий долг, помогают людям, поддерживают, спасают их. Это достойно самого искреннего уважения и благодарности", - сказал Путин
. - И конечно, совершенно справедливо, своевременно, что в этом году в премии появилась новая номинация – "Мужество и героизм – на благо служения Родине".
Президент России посчитал очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. По мнению Путина, они делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них – интересы Отечества.