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Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине

Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине - 21.04.2025 Украина.ру

Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине

Россия не исключает тщательного расследования ракетного удара по Сумам, где пьянствовали военные преступники. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.

2025-04-21T20:21

2025-04-21T20:21

2025-04-21T20:23

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Следует разобраться с предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры при проведении специальной венной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщил российский лидер."Ну например: всем хорошо известен удар наших Вооружённых Сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе в Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать. Это гражданский объект или нет? Но режим использует эти гражданские объекты", - сказал Путин.Он также обратился к другому примеру: несколько дней назад в Одесской области был нанесён удар российскими Вооружёнными Силами по небольшому населённому пункту в 82 километрах от областного центра."Сельхозобъект, ангары сельхозпредприятия. Но там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесён удар. Так это гражданский объект или нет? Гражданский. Но он использовался для военных целей", - рассказал президент."Или проводят какие-нибудь сборища в ресторане в каком-нибудь те люди, которые заслуживают самого серьёзного наказания за содеянные преступления. Такое тоже было. В ресторане проводятся сходки, собрания, совещания, что-то отмечают там, водку пьют и так далее. Вот туда тоже был нанесён один из ударов. Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная", - продолжил Путин.По его мнению, в таких вопросах надо разбираться."Это всё предмет для тщательного исследования. Может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем", - заявил президент России.Он заверил, что такой опыт будет проанализирован, будет приниматься соответствующие решения на будущее.Ранее на эту тему: Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах Автор издания Украина.ру Андрей Киор рассмотрел проблемный вопрос в публикации Кто на самом деле готовил войну России с Украиной. О создании секретной базы НАТО в Мариуполе

https://ukraina.ru/20250417/kievskiy-rezhim-ispolzuet-zhenschin-i-detey-v-kachestve-zhivogo-schita---zakharova-1062565608.html

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