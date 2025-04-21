Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине - 21.04.2025 Украина.ру
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Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине
Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине - 21.04.2025 Украина.ру
Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине
Россия не исключает тщательного расследования ракетного удара по Сумам, где пьянствовали военные преступники. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.
2025-04-21T20:21
2025-04-21T20:23
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Следует разобраться с предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры при проведении специальной венной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщил российский лидер."Ну например: всем хорошо известен удар наших Вооружённых Сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе в Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать. Это гражданский объект или нет? Но режим использует эти гражданские объекты", - сказал Путин.Он также обратился к другому примеру: несколько дней назад в Одесской области был нанесён удар российскими Вооружёнными Силами по небольшому населённому пункту в 82 километрах от областного центра."Сельхозобъект, ангары сельхозпредприятия. Но там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесён удар. Так это гражданский объект или нет? Гражданский. Но он использовался для военных целей", - рассказал президент."Или проводят какие-нибудь сборища в ресторане в каком-нибудь те люди, которые заслуживают самого серьёзного наказания за содеянные преступления. Такое тоже было. В ресторане проводятся сходки, собрания, совещания, что-то отмечают там, водку пьют и так далее. Вот туда тоже был нанесён один из ударов. Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная", - продолжил Путин.По его мнению, в таких вопросах надо разбираться."Это всё предмет для тщательного исследования. Может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем", - заявил президент России.Он заверил, что такой опыт будет проанализирован, будет приниматься соответствующие решения на будущее.Ранее на эту тему: Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах Автор издания Украина.ру Андрей Киор рассмотрел проблемный вопрос в публикации Кто на самом деле готовил войну России с Украиной. О создании секретной базы НАТО в Мариуполе
https://ukraina.ru/20250417/kievskiy-rezhim-ispolzuet-zhenschin-i-detey-v-kachestve-zhivogo-schita---zakharova-1062565608.html
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новости, россия, украина, сумы, владимир путин, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру, курская область, кто, сво, ракетный удар, всу, потери всу
Новости, Россия, Украина, Сумы, Владимир Путин, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Курская область, КТО, СВО, ракетный удар, ВСУ, потери ВСУ

Сборища пьянствующих военных преступников – законная цель: Путин высказался об ударах по Украине

20:21 21.04.2025 (обновлено: 20:23 21.04.2025)
 
© Фото : ДСНС України / Telegramобстановка в Сумах после удара
обстановка в Сумах после удара - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Россия не исключает тщательного расследования ракетного удара по Сумам, где пьянствовали военные преступники. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.
Следует разобраться с предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры при проведении специальной венной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщил российский лидер.
"Ну например: всем хорошо известен удар наших Вооружённых Сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области: и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе в Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать. Это гражданский объект или нет? Но режим использует эти гражданские объекты", - сказал Путин.
Он также обратился к другому примеру: несколько дней назад в Одесской области был нанесён удар российскими Вооружёнными Силами по небольшому населённому пункту в 82 километрах от областного центра.
"Сельхозобъект, ангары сельхозпредприятия. Но там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесён удар. Так это гражданский объект или нет? Гражданский. Но он использовался для военных целей", - рассказал президент.
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"Или проводят какие-нибудь сборища в ресторане в каком-нибудь те люди, которые заслуживают самого серьёзного наказания за содеянные преступления. Такое тоже было. В ресторане проводятся сходки, собрания, совещания, что-то отмечают там, водку пьют и так далее. Вот туда тоже был нанесён один из ударов. Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная", - продолжил Путин.
По его мнению, в таких вопросах надо разбираться.
"Это всё предмет для тщательного исследования. Может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем", - заявил президент России.
Он заверил, что такой опыт будет проанализирован, будет приниматься соответствующие решения на будущее.
Ранее на эту тему: Уничтожен командный состав: Кнутов раскрыл подробности удара по месту совещания командиров ВСУ в Сумах
Автор издания Украина.ру Андрей Киор рассмотрел проблемный вопрос в публикации Кто на самом деле готовил войну России с Украиной. О создании секретной базы НАТО в Мариуполе
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