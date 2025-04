https://ukraina.ru/20250421/tramp-prorochit-sdelku-moskvy-i-kieva-neytralnaya-zona-u-zaes-glavnoe-na-ukraine-na-utro-21-aprelya-1062638393.html

Трамп пророчит сделку Москвы и Киева, нейтральная зона у ЗАЭС. Главное на Украине на утро 21 апреля

Трамп пророчит сделку Москвы и Киева, нейтральная зона у ЗАЭС. Главное на Украине на утро 21 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку. США предложили организовать нейтральную территорию у Запорожской АЭС

Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social."Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе", — заявил он 20 апреля.В США неделя начинается в воскресенье.Также Трамп заявил, что после этого обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние".Ранее, 17 апреля, Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что на этой неделе Россия передаст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине.Так Трамп ответил на вопрос, в какой момент он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня и будет ли усиливать он антироссийские санкции."Посмотрим, чем это будет. Мы получим от них (России. – Ред.) ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим", – ответил президент США.Трамп заявил, что хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".Кроме того, Трамп заявил, что боевые действия на Украине никогда бы не начались, если бы он был президентом. И так и было при его первом президентстве."И поэтому я не доволен им (Владимиром Зеленским – Ред.), и я не доволен кем-либо, кто к этому причастен", – отметил президент США.По словам Трампа, очень неумно было ввязываться в борьбу с Россией."Россия намного больше, у неё большая военная сила, и если вы умны, вы не будете ввязываться и участвовать в войнах. Вы можете обвинять человека, который сидел на этом месте, Байдена, в том, что он не знал, что, чёрт возьми, происходит. Но я могу гарантировать вам – и все с этим соглашаются, – что если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было", – подчеркнул Трамп.На вопрос о том, считает ли Трамп виновным в конфликте с РФ Зеленского, президент США ответил, что "не большой его фанат"."Я не виню его. Но я говорю, что не считаю, будто он проделал работу лучшим образом. Я не его большой фанат", — отметил Трамп.Также 17 апреля стало известно о разговоре госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны", — отмечалось в сообщении Госдепа США.Также в сообщении указывалось, что США "представили всем сторонам контуры устойчивого и продолжительного мира"."Обнадёживающий приём в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения", — сообщил Государственный департамент США.Уже после пасхального перемирия Госдеп США выразил надежду на его продление."США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья [20 апреля]", — говорится в материале.В ведомстве также заявили, что Вашингтон нацелен на достижение "полного и всеобъемлющего" урегулирования.До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин не давал команды продолжать режим прекращения огня.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала свежее заявление Госдепа США."Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причём использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS. Но это не случайность, а закономерность, ведь в ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре", — указала она.Ранее Минобороны РФ рассказало о том, как Украина неоднократно нарушала пасхальное перемирие.Нейтральная зона у ЗАЭССША рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Ещё одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную", — отмечалось в материале.По данным издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону."США фантазируют по поводу ЗАЭС, предлагая утопические варианты "урегулирования" конфликта. В Вашингтоне полагают, что одним из условий, которое могло бы способствовать урегулированию конфликта на Украине, могло бы стать присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с установлением над ними контроля Вашингтона", — прокомментировал публикации The Wall Street Journal телеграм-канал "Донбасс решает".Редакция канала отметила, что "при этом не указывается, кто именно при реализации такого предложения, по мнению Вашингтона, должен осуществлять управление станцией"."Российское руководство не раз заявляло, что никаких торгов по поводу российских конституционных территорий вестись не будет. А ЗАЭС – это российская станция, без всяких оговорок", — напомнил "Донбасс решает".Пока официальной реакции на публикацию The Wall Street Journal ни на Украине, ни в России нет.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский против Трампа и Куклачёва".

