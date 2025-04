https://ukraina.ru/20250421/kto-na-samom-dele-gotovil-voynu-rossii-s-ukrainoy-o-sozdanii-sekretnoy-bazy-nato-v-mariupole-1062638947.html

Кто на самом деле готовил войну России с Украиной. О создании секретной базы НАТО в Мариуполе

Кто на самом деле готовил войну России с Украиной. О создании секретной базы НАТО в Мариуполе - 21.04.2025 Украина.ру

Кто на самом деле готовил войну России с Украиной. О создании секретной базы НАТО в Мариуполе

В одном предложении слова "Мариуполь" и "НАТО" чаще всего встречались весной 2022 года, когда во время освобождения морских ворот Донбасса на территории металлургического завода "Азовсталь" вместе с украинскими нацистами из "Азова" были "неожиданно" заблокированы высокопоставленные офицеры Североатлантического альянса.

2025-04-21T12:59

2025-04-21T12:59

2025-04-21T13:15

эксклюзив

мариуполь

украина

россия

виктор ющенко

юрий шухевич

степан бандера

нато

"азов"

азовсталь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/15/1062642703_0:45:480:315_1920x0_80_0_0_97c6566c3386710d44c4777162a3e66b.jpg.webp

Во время боевых действий они туда попасть никак не могли – следовательно, приехали в еще довоенный мирный Мариуполь намного раньше, когда о предстоящей СВО ещё никто не знал. Вразумительных ответов на вопросы, что они там делали, с какой целью и когда прибыли, тогда так и не было получено. Запад просто проигнорировал сам факт нахождения офицеров НАТО на украинской территории. И хотя в различных СМИ периодически появлялись статьи о тех или иных признаках присутствия НАТО в Мариуполе до 2022 года, систематизировать все эти данные до сегодняшнего дня никто не пробовалМы помним, как всё начиналосьРазумеется, Запад и украинские власти всегда активно отрицали присутствие сил НАТО на территории не то что Мариуполя, а и Украины вообще. Они с традиционной русофобской пеной у рта доказывали, что Альянс лишь оказывает "поддержку" и "обучение". Однако факты, которые нашему изданию удалось раздобыть, свидетельствуют о другом: в Мариуполе задолго до начала СВО было строго засекреченное присутствие солдат, офицеров и элементов военной инфраструктуры НАТО. Это была не просто "помощь", а настоящая преступная схема по размещению ударного комплекса НАТО в непосредственной близости от России.Чтобы взглянуть на имеющиеся документы, факты и доказательства осознанно и объективно, нужно хотя бы кратко вспомнить предысторию зарождения мощнейшего антироссийского вектора в украинской государственной политике. Произошло это с приходом к власти Виктора Ющенко в 2004 году. Рождённый и воспитанный в СССР банкир-гончар-пчеловод предаёт свою Родину и становится первым в истории Украины президентом, который не только начал агрессивно создавать из России образ врага, но присвоил звания Героев Украины нацистам Шухевичу и Бандере. Помогла слабовольному "избраннику народа" быстро переобуться его супруга, рождённая в Чикаго укроамериканка Кэтрин-Клэр Чумаченко. На фотографии 1983 года она запечатлена со своими американскими учителями и вербовщиками: ярой антикоммунисткой Джин Киркпатрик и откровенным нацистом Ярославом Стецько, другом и соратником Бандеры.Именно после "случайного" знакомства с ней в самолёте взгляды бывшего члена КПСС начали постепенно приобретать нацистский оттенок. И вскоре Ющенко стал тем самым человеком, который впервые объявил миру о стремлении Украины стать членом НАТО. На календаре был 2005 год…Превращение мирного города в пороховую бочкуВ последующие несколько лет правления Ющенко, искусно осуществляемого руками американской жены-разведчицы, несмотря на сближение страны с НАТО, Мариуполь не подвергался активной милитаризации, но имел стандартное военное присутствие. Превращение города в пороховую бочку началось только в 2014 году. И вот в этих процессах прямое участие НАТО уже можно отследить.Если брать глобально, милитаризация города при непосредственном участии офицеров Альянса шла по нескольким направлениям. Во-первых, Украина значительно усилила Азовскую военно-морскую базу. Во-вторых, были созданы добровольческие батальоны (например, "Азов"*). И, самое главное, мирный город с этого времени становится неофициальным оборонительным укреплением, в котором, по примеру тактики Гитлера и НАТО, предполагалось вести уличные бои с использованием живого щита из гражданского населения. Это открыто подтвердила американская "The Washington Post" в мае 2022-го, опубликовав статью "How U.S. training helped Ukraine prepare for Mariupol battle", где авторы признали, что "…украинские силы в Мариуполе использовали тактику городских боёв, отработанную с инструкторами США в 2021 году".Строительство объектов НАТО под видом "укрепления обороны Мариуполя"Стоит обратить внимание на интереснейший и важнейший факт. С 2015 года украинскую армию начали полностью реструктуризировать в соответствии со стандартами НАТО. Начало этому удивительному, слишком уж "заблаговременному" процессу положил Указ Президента Украины (тогда уже Порошенко) № 555/2015 от 11 сентября 2015 года. Позже его проНАТОвские положения закрепил и расширил другой государственный документ: "Стратегии оборонного бюллетеня" (2016). А жирной точкой в фактическом превращении ВСУ в укрофилиал НАТО стал Закон Украины "О национальной безопасности" (2018).То есть – страна в Альянс ещё не вступила (и, как нам говорят, никогда не вступит), но при этом система управления армией, её структура, совместимость с войсками НАТО, использование общих алгоритмов и оборудования в радиосвязи и картографии, программы обучения офицеров и многое другое уже тогда стало работать по НАТОвским стандартам, инструкциям и требованиям. Для чего же это могло быть нужно, если не для упрощения фактического управления украинской армией со стороны Североатлантического альянса?Всё, что дальше происходило в Мариуполе в военном плане, уже полностью контролировали офицеры НАТО. В том же 2015 году в городе началось активное строительство военных объектов. Официально они назывались "центрами подготовки Нацгвардии" или "лагерями для учений", но их архитектура и оснащение указывали на иное назначение и на прямое подчинение НАТО.Вот эти объекты, появившиеся в Мариуполе (где тогда мало что строилось для простых людей) в очень сжатые сроки:1. Учебно-тренировочный центр для подготовки бойцов Нацгвардии Украины (строительство завершено в 2017 году). Центр включал полигоны, стрельбища, казармы и инфраструктуру для тактической подготовки.2. Базы и тренировочные площадки полка "Азов"*, которые использовались для подготовки личного состава (позже переформированного в отдельные части Нацгвардии, а по факту оставшегося "независимым" от властей Украины подразделением).3. Логистические центры для обеспечения войск: ремонтные базы, склады боеприпасов и топлива, командные пункты.4. Пункты временной дислокации – для подразделений, сменяющихся с передовой.5. Казармы и укрепления для частей дислоцирующейся в Мариуполе 36-й отдельной бригады морской пехоты.6. В 2020 году в районе Мариуполя появился "Центр морской безопасности", финансируемый США и Великобританией. Формально он предназначался для береговой охраны, но, как позже выяснилось, там базировались инструкторы из стран НАТО.Еще раз обратим внимание: во-первых, это произошло очень задолго дол начала СВО, а, во-вторых, создание мощной военной инфраструктуры осуществлялось по стандартам НАТО.Подтверждения, которые не успели "зачистить"Конечно, прямое участие НАТО во все этих процессах старательно маскировалось. Например, массово создавались различные некоммерческие организации и фонды (типа "Центра исследований армии, конверсии и разоружения"), которые анализировали, координировали и финансировали все интеграционные процессы и поставки оборудования. И найти подтверждения многим фактам было бы сложно без таких глобальных проектов как WikiLeaks или Wayback Machine, которые, в первом случае, делятся секретными документами без указания источников их поступления, а во втором – периодически архивируют страницы различных сайтов, благодаря чему зачастую можно найти даже удалённые страницы.Именно так нам удалось обнаружить в заархивированных новостях за 2015–2016 гг. уже удалённые с сайтов заявления Нацгвардии о строительстве вышеупомянутых объектов. Но, что гораздо интереснее - в наше распоряжение попал стостраничный документ "International Support to Security Sector Reform in Ukraine" (Международная поддержка реформы сектора безопасности в Украине). Он подробно рассказывает и о каналах связи между структурами ВСУ и НАТО, и о финансировании со стороны НАТО, и о покупке техники для ВСУ за счёт специального Трастового фонда при участии Чехии, Нидерландов и Польши… А ещё – о "покупке" украинской прессы, формировании "нужного" общественного мнения и о внедрении представителей Британии в Министерство обороны и Министерство юстиции Украины.Ещё раз подчеркну: Украина не является членом НАТО, но в этом документе 2016 года все "правила игры" прописаны автором (Мансом Хансеном) так, как это делают в должностных инструкциях: подробно, чётко, без права на импровизацию. А теперь давайте зададимся вопросом: если в Мариуполе создаётся мощнейший плацдарм украинской армии, а последняя фактически управляется, финансируется и обучается структурами и офицерами НАТО, то чья же это армия на самом деле?"Азов"* и НАТО: партнёрство или подчинение?Анализируя прямые связи базировавшегося многие годы в Мариуполе националистического батальона "Азов"* с НАТО, мы обнаруживаем ряд следующих моментов. После 2014 года "Азов"* регулярно и целенаправленно получал от НАТО западное оружие (например, американские Javelin, пулемёты M240, снайперские винтовки Barrett), хотя формально поставки шли через вышеупомянутый Трастовый фонд на украинское Минобороны.Еще раз подчеркну - НАТОвское вооружение нацистский по своей идеологии "Азов"* получал за 7 лет до того, как началась СВО. И при этом именно в то же самое время "Азов"* был признан Конгрессом США нацистским образованием, связи с которыми западных компаний признавались нежелательными. То есть мы имеем этакие двойные стандарты - официально "Азов"* признается нацистской организацией, а неофициально обеспечивается оружием НАТО.Кстати, после начала СВО Конгресс США снял свои обвинения с "Азова"* и вовсе не потому, что он перестал быть нацистским, а потому что стало необходимо уже на официальном уровне его поддерживать.Однако вернемся в то время. за 7 лет до начало СВО.Начиная с 2015 года "азовцы" периодически "повышают свою квалификацию" с помощью инструкторов НАТО, что особо и не скрывалось. Некоторые инструкторы даже выкладывали в соцсетях фото с "уроков", которые они проводили и для "Азова", и для других украинских батальонов. А отдельные члены "Азова" проходили обучение за границей (например, в Литве и Польше) на курсах, финансируемых НАТО.Еще больше настораживают факты регулярного участия "Азова"* в учениях Rapid Trident и Joint Endeavor, которые Альянс проводил в 2018 и 2020 годах. И уж никак не выглядит случайной мощная политическая и медийная поддержка, которую получал "Азов"* напрямую от стран - участниц блока (как и было прописано в методичке). BBC, The Times, CNN неоднократно брали интервью у бойцов "Азова"*, постепенно создавая им позитивный имидж в глазах западного читателя. Да и встретиться с ведущими американскими политиками (как встреча представителей "Азова"* с сенатором Линдси Грэмом) не удавалось больше никому из украинских военнослужащих.Такое сближение трудно назвать просто партнёрством – это, скорее, глубокое "погружение" и негласное включение "Азова"* в структуру прямого подчинения НАТО. Что подтверждается многочисленными фактами невыполнения "Азовом"* приказов украинского командования. Одна из таких ситуаций произошла в 2022 году, во время СВО, когда Мариуполь ещё находился под контролем националистических батальонов, но Армия России уже дышала им в затылок. Однажды, находясь в бомбоубежище, мы (автор этих строк и его семья) услышали интенсивную перестрелку, которая происходила в месте дислокации украинских батальонов (ВС РФ там ещё не было). Позже один из украинских военных, которые сделали из нашего дома огневую точку (над нашими головами), рассказал, что произошло. Поступил приказ оставить позиции, но "Азов"* отказался. Прислали вооружённое подразделение ВСУ, чтобы заставить неонацистов выполнить приказ свыше. Но "азовцы" просто расстреляли своих же украинских солдат. Эту перестрелку мы и слышали. Видимо, от НАТО у "Азова"* были другие указания.Спецоперация НАТО руками "Азова"*: попытка не пыткаНезамеченная обществом попытка легализации всё же была. В марте 2020 года руководство Североатлантического альянса попыталось осуществить спецоперацию по "преподнесению" собственного базирования в Мариуполе как воли украинского народа. На сайте президента Украины была размещена петиция с инициативой о создании в городе военно-морской базы НАТО.Автором петиции был некий Александр Макара. Проведённое нами расследование показало, что этот якобы "парень из народа" на самом деле является жителем Львова 1972 года рождения, со вполне реальным паспортом КА 742479, выданным "Франківським РВ УМВС України в Львівській області" 31 декабря 1997 года. В прошлом он – рядовой милиции, привыкший выполнять приказы, а на момент создания петиции – рядовой батальона "Азов"*. Стоит ли говорить о том, что в рядах "Азова"* царят строгие правила подчинения, и подобная "инициатива" невозможна без прямого указа свыше. А кто для "Азова"* тот самый "свыше", мы с вами уже понимаем.Попытка не удалась – народ в нужном количестве петицию не поддержал. А мощная волна негативной оценки подобной "народной" инициативы со стороны официальной России заставила представителей Альянса пересмотреть планы и продолжить теневые схемы присутствия в Мариуполе, не раскрывая своих далеко идущих планов по тайному включения нацистского батальона в систему НАТО.Вне правового поляСтоит отметить, что в Мариуполе неоднократно было замечено присутствие не только офицеров, но и солдат НАТО. Так, например, в 2015 году во время провокации с обстрелом микрорайона Восточного (якобы со стороны России) корреспондент Мариупольского телевидения Альбина Гаврикова оказалась на месте взрывов буквально через несколько минут после произошедшего. И, когда оператор направил камеру на одного из военных, экипированных по всем стандартам НАТО, то услышал на чистом английском языке просьбу "не снимать лицо". Видео имеется в нашем распоряжении. Каким образом импортный солдат (а он ведь был не один) в течение 15 минут оказался на месте происшествия? Мы точно знаем, что телепортация невозможна – значит, они всё же неофициально базировались в Мариуполе уже тогда. И при таком раскладе попытка скрыть лицо понятна и логична.Источники, которые мы по понятным причинам назвать не можем, подтверждают: в Мариуполе задолго до начала СВО тайно действовали группы как военных советников, так и рядовых солдат НАТО из США, Канады и Великобритании.Милитаризация "Азовстали" вместо строительства укреплений на подступах к городуВ апреле 2022 года известная хакерская группа "Anonymous" взломала серверы подрядчиков Минобороны США и обнародовала секретные документы Пентагона и контракты на строительство объектов на Украине. Среди них фигурировал проект "Mariupol Defense Complex", который до недавнего времени был доступен в американском архиве Distributed Denial of Secrets как документ DOD-UA-2022-0045. Контракт от июня 2021 года между Black & Veatch (американская компания, работающая на Пентагон) и украинским Минобороны предусматривал "модернизацию инфраструктуры для многонациональных операций" на сумму $12,3 млн (фото 10). В техническом задании упоминались "подземные командные центры" и "системы связи, совместимые с NATO frequencies".Но и без хакеров жители Мариуполя прекрасно знали, что происходит с заводом "Азовсталь". В СМИ этого, разумеется, не было, но многие мариупольцы или их родственники, друзья, знакомые работали на металлургическом производстве. И утаить информацию от населения было практически невозможно.С 2018 года на территории "Азовстали" возводились укреплённые подземные сооружения с разветвлённой системой тоннелей. К существующим объектам и коммуникациям добавлялись новые, которых не было ни на одной ранее существующей карте. На завод завозились сотни тонн бетона, из предприятия делали бункер. Не только высокопоставленные лица завода в тихих кулуарных беседах, но и наша разведка подтверждали: в создаваемые объекты завозилось современное оборудование связи и управления, характерное уж точно не для технически отсталой украинской армии, а скорее для штабов НАТО.Официально зафиксирован и тот факт, что до начала СВО в порт Мариуполя прибыло судно "Ocean Cardinal" под флагом Белиза. Скрыть факт наличия на его борту (помимо заявленного металлопроката) партии американских ПТУР Javelin и британских NLAW, которые затем были распределены по складам на "Азовстали", тогда также не удалось.После того, как уже в ходе СВО "Азов"* сложил оружие и сдался, на территории "Азовстали" были обнаружены и прямые доказательства того, что руководство осуществлялось из-за рубежа, силами Североатлантического альянса. Эта информация есть и в перехваченных переговорах украинских военных (опубликованных Минобороны РФ в апреле 2022), и в документах, найденных в тоннелях "Азовстали". Речь идёт о военных картах с разметкой позиций НАТО в Причерноморье, о документах на английском языке с инструкциями по диверсионной деятельности, об оружии, которым НАТО щедро снабдило своих верных украинских слуг... В одном из азовстальских подземелий сохранились даже остатки лабораторного оборудования, что подтверждает версию о возможных биологических программах. 14 мая 2022 года Минобороны РФ показало кадры разрушенных бункеров "Азовстали" с оборудованием фирмы Raytheon - производителя систем ПВО и связи для НАТО. А 20 мая того же года в трофейных документах 36-й бригады морской пехоты ВСУ (размещавшейся на "Азовстали") были обнаружены схемы минирования с пометками на английском языке (источник: отчёт Центра анализа стратегий и технологий, CAST.ru).И список тайных технических и логистических действий НАТО на территории Мариуполя можно продолжать.Как НАТО учило мариупольских студентов создавать пропагандистский контентЕсли вы думаете, что только милитаризация Мариуполя интересовала руководство НАТО – вы ошибаетесь. Планы были долгосрочные, а для этого надо было отформатировать информационное пространство, чтобы люди перестали воспринимать Альянс как силы зла (большинство мариупольцев во времена Украины так его и воспринимали).В 2018 году в Мариуполь прилетела целый замдиректора Центра информации и документации НАТО на Украине Виктория Циемините. Развернули в стенах Мариупольского Государственного Университета насыщенную программу, в рамках которой учили молодёжь "правильно" воспринимать НАТО и смотреть на Россию исключительно как на врага. Потом отобрали "лучших", и дали им возможность произвести качественный медиаконтент по результатам обучения. Даже целый автобус для этого в Мариуполь пригнали – с профессиональными режиссерами, актерами, операторами и журналистами.Несмотря на все затраченные усилия – как на государственном, так и на местном уровнях – подавляющее большинство мариупольцев всё равно не поддались профессиональной промывке мозгов и на одном из публичных голосований выступили против вступления Украины в НАТО. Не подозревая при этом, что НАТО давно уже присутствует в их родном городе.Так кто же готовил войну?Всё это - лишь небольшой процент того, что удалось найти в рамках данного журналистского расследования. Но даже эти факты свидетельствуют: под прикрытием "поддержки Украины" НАТО много лет создавало в Мариуполе ударный плацдарм, способный угрожать Крыму и югу России. С 2005 года шла активная психологическая подготовка под эгидой Виктора Ющенко, а с 2014 года эти действия перешли в активную фазу, и НАТО фактически вошло в Мариуполь. Это была никакая не "оборона", а часть заранее продуманной и спланированной агрессивной стратегии Альянса. Теперь, когда правда вскрылась, Запад пытается дистанцироваться от этих планов, но документы и свидетельства, подтверждающие эти действия, остаются.Россия сорвала эти планы. Но мир должен знать: войну готовили не в Москве, а в Брюсселе и Вашингтоне.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

мариуполь

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Андрей Киор

Андрей Киор

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Киор

эксклюзив, мариуполь, украина, россия, виктор ющенко, юрий шухевич, степан бандера, нато, "азов", азовсталь