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До 1 мая: Дубинский рассказал, какой ультиматум Киев получил от США

До 1 мая: Дубинский рассказал, какой ультиматум Киев получил от США - 21.04.2025 Украина.ру

До 1 мая: Дубинский рассказал, какой ультиматум Киев получил от США

Вашингтон выдвинул ультиматум Киеву по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым. Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия до 1 мая. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене

2025-04-21T10:11

2025-04-21T10:11

2025-04-21T10:11

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Он также добавил, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже, потому что он неприятен США и "никто не хочет выслушивать бред, который тот несет".Также в понедельник американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).Параллельно в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку, после чего обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние": Трамп пророчит сделку Москвы и Киева.Между тем, месяц моратория на взаимные удары по энергетике, о котором ранее договорились лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, показал, что Киев недоговороспособен."Провал даже с таким частичным перемирием ставит под сомнение способность договориться о более широком приостановлении боевых действий, тем более о полном прекращении огня", - отметил автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Украина за неделю. Зеленский против Трампа и Куклачёва.Утром 21 апреля были подведены итоги и Пасхального перемирия. Выводы те же: Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его.

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новости, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада, сизо, нато