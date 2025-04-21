До 1 мая: Дубинский рассказал, какой ультиматум Киев получил от США
© коллаж Украина.РуЗеленский Дубинский
© коллаж Украина.Ру
Вашингтон выдвинул ультиматум Киеву по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым. Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия до 1 мая. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене
"По слухам из верхушки "Слуг", встреча [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов. <...> За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка ", - говорится в сообщении Дубинского.
Он также добавил, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже, потому что он неприятен США и "никто не хочет выслушивать бред, который тот несет".
Также в понедельник американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Параллельно в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку, после чего обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние": Трамп пророчит сделку Москвы и Киева.
Между тем, месяц моратория на взаимные удары по энергетике, о котором ранее договорились лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, показал, что Киев недоговороспособен.
"Провал даже с таким частичным перемирием ставит под сомнение способность договориться о более широком приостановлении боевых действий, тем более о полном прекращении огня", - отметил автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Украина за неделю. Зеленский против Трампа и Куклачёва.
Утром 21 апреля были подведены итоги и Пасхального перемирия. Выводы те же: Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его.
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