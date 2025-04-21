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Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов

Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов - 21.04.2025 Украина.ру

Путин предложил активнее вовлекать ветеранов СВО в работу муниципалитетов

Ветеранов специальной военной операции следует активнее привлекать к работе в муниципалитетах. Об этом 21 апреля в Москве заявил президент России Владимир Путин

2025-04-21T17:52

2025-04-21T17:52

2025-04-21T17:52

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Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей премии "Служение" в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".Глава государства вручил статуэтку победителю в номинации "Мужество и героизм – на благо служения Родине" первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области – начальнику управления безопасности Владимиру Таранцову, сообщает пресс-служба Кремля."Вы посвящаете себя нелёгкому, но очень значимому делу. Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему", - сказал Путин на церемонии награждения.Он отметил, что работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и важнейшая для государства и общества миссия, служение."Вы знаете, как много в ваших рядах, в муниципальных органах власти, предприятиях и организациях ярких, неравнодушных людей. Они буквально горят своим делом, следуют богатым многовековым традициям отечественной системы местного самоуправления, лучшим идеалам российского земства и готовы направлять силы, знания, энергию на конкретные преобразования, в том числе в небольших городах, сельских территориях, на развитие и процветание родного края, а значит, и всей нашей прекрасной огромной страны", - сказал президент.По его мнению, в этом проявляется подлинное служение землякам, соседям, согражданам. Поэтому правильно, что именно так – "Служение" – называется премия, присуждаемая за лучшие проекты и инициативы муниципального сообщества.Он напомнил, что в России действует федеральная кадровая программа "Время героев". Аналогичные кадровые проекты уже запущены во всех регионах России. В связи с этим президент выразил надежду на появление в местном самоуправлении новых лидеров, профессионалов, которые способны вести за собой, показывать пример самоотверженной работы ради всего общества."Хорошие, грамотные, чуткие управленцы нужны везде, но, пожалуй, на муниципальном уровне – особенно, - подчеркнул Путин. - Очевидно, что это самая первая вещь, самая верная вещь: именно муниципальный уровень ближе всего к людям. И поэтому именно там должны появляться наиболее эффективные управленцы".На этом уровне, по мнению главы государства, особенно важно понимать, ради чего ты трудишься, следовать истинной сути служения, когда главной задачей, наивысшей целью является благо страны и её граждан.Всероссийская муниципальная премия "Служение" учреждена по поручению президента в 2023 году. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внёсшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено более 41 тысячи заявок из всех субъектов Российской Федерации.Ранее сообщалось, что Более 200 ветеранов СВО работают учителями в новых регионах – Минпросвещения РФ

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