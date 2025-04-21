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Приезжающие на День Победу в Россию лидеры мужественнее, чем угрожающие им - Путин

Приезжающие на День Победу в Россию лидеры мужественнее, чем угрожающие им - Путин - 21.04.2025 Украина.ру

Приезжающие на День Победу в Россию лидеры мужественнее, чем угрожающие им - Путин

Лидеры государств, собравшиеся приехать в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, демонстрируют большее мужество чем те, кто угрожает им или пытается угрожать. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин

2025-04-21T17:33

2025-04-21T17:33

2025-04-21T17:33

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Главы государств, которые приедут в Россию на празднование Дня Победы 9 мая, демонстрируют позитивные качества, отметил российский лидер в общении с журналистами после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России"."Те, кто собираются приезжать в Россию - у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать - прежде всего, в данном случае, тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом", - сказал Путин.По его словам, угрожающие готовым прибыть в Россию на праздничные мероприятия могут не иметь возможностей осуществить свои деструктивные намерения."Для того. чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы - первое. И второе: нужно быть готовыми применить эти силы и средства для того, чтобы их реализовать. Есть ли все это у таких европейских чиновников - я не знаю", - заявил президент России.Незадолго до этого ряд официальных лиц из руководства Евросоюза заявили об угрозах негативных последствий для тех мировых лидеров, которые решатся прибыть в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. Подробности в публикации Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС.Ранее на эту тему: "Уму непостижимо": Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая

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