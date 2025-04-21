https://ukraina.ru/20250421/unizhenie-es-i-anti-zelenskiy-v-gostyakh-u-trampa-kto-vozglavit-novuyu-evropu--1062647316.html

Унижение ЕС и "анти-Зеленский" в гостях у Трампа: кто возглавит новую Европу?

Унижение ЕС и "анти-Зеленский" в гостях у Трампа: кто возглавит новую Европу? - 21.04.2025 Украина.ру

Унижение ЕС и "анти-Зеленский" в гостях у Трампа: кто возглавит новую Европу?

"Запада в привычном понимании более не существует", - заявила Урсула фон дер Ляйен. Украина.ру, 21.04.2025

2025-04-21T14:02

2025-04-21T14:02

2025-04-21T14:02

эксклюзив

рим

европа

англия

джорджи мелони

великобритания

бенито муссолини

джей ди вэнс

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0c/1060207195_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_1819fc458fc53227aafbb52d61a53f23.jpg

"Запада в привычном понимании более не существует", - заявила Урсула фон дер Ляйен."Глобального мира уже нет", - сообщил премьер Британии Стармер.Страны Европы не могут понять, что же им теперь делать, при демонтаже общего "запада".Что делать дальше, без США?Собирают бесконечные саммиты, на которых не могут найти общее решение. Пытаются выгонять "еретиков" - например, хотят лишить страны права вето в ЕС.Сытые годы закончились, и сразу же появились на поверхности все скрытые противоречия.Как только Трамп ввёл отдельные тарифы для каждой европейской страны, стало понятно, что и отвечать они будут теперь в стиле "каждый сам за себя".Следующий логичный шаг: тарифы внутри ЕС. Это просто будет неизбежно, при таком подходе Трампа. Конец евроатлантическому единству.Но пока что все пытаются это единство изображать.Унижение ЕСА унижение Евросоюза продолжается.Трамп категорически отказывается встречаться с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас.А также и с Шольцем, и с Мерцем.Визиты Макрона не вызвали энтузиазма у Трампа.Поэтому поговорить о том, что им делать дальше, в Белый дом отправили блондинку из Италии, премьера Джорджу Мелони.Но у Джорджи могут быть и свои личные планы! Не только "защита интересов ЕС", и это даже может её интересовать в последнюю очередь.Брак по-итальянски"Брак по-итальянски" - так уже называют этот визит итальянские газеты.Премьер Италии Джорджа Мелони демонстрирует дружбу с Трампом и возможно, рассчитывает стать новым главой нового ЕС.По крайней мере, судя по европейской прессе, она уже сейчас в Европе намного популярнее Макрона. Не говоря уже про невнятного Стармера и злобного Мерца.А ведь когда-то, и даже совсем недавно, Джорджию не принимали всерьёз в европейском политическом бомонде и считали случайной выскочкой.Но все изменилось.В политическую культуру Италии, со склонностью даже к намеренной театральности и драматизации Джорджа вполне успешно вписывается.Вот как ловко обошли в Италии, например, высказывание Трампа о том, что все страны после введения тарифов "уже целуют мне задницу".Письмо заднице ТрампаВ Италии написали письмо "заднице Трампа".Женщина-комик зачитала письмо, адресованное "заднице Трампа", публично:- О, здравствуй, чёрная дыра! - начала она.- Баста, баста! - кричал, смеясь, ведущий. То есть "остановись"! Что понятно каждому даже не знатоку итальянского.Но дальше ничего особо натуралистического не было.Попросила "задницу Трампа" хорошо принять премьера Италии Мелони. Она хорошая, говорит. Нервная, правда, немного. А взамен пообещала, что та не будет красить губы яркой красной помадой.Чтобы не оставлять заметных следов.Как говорил Козьма Прутков, "Не шути с женщинами. Эти шутки глупы и неприличны."Но что делать, если такова современная политика! Шутка женщины-комика - всего лишь ответ на политическое заявление Трампа.И даже наверняка - инструмент политической борьбы.Таким образом заранее была снята возможная напряженность и насмешки в оппозиционной прессе. С шутками про задницу сыграли на опережение.Джорджа слетала в СШАДжорджа Мелони осуществила мгновенный визит в США, буквально блиц-бросок.Тем более удивительный, что произошёл он на фоне приезда вице-президента Вэнса в Рим, а госсекретаря Рубио в Париж.Она появилась в ослепительно белом брючном костюме, в стиле "деловая невеста", с легкой улыбкой и ласковыми манерами.Можно сказать, "анти-Зеленский" прибыл в Овальный кабинет. С итальянским шармом и заглядыванием Трампу в глаза.Столица Европы - РимДжорджа, скорее всего, хочет не столько возглавить ЕС или что там от него останется. Лучше создать новый союз. Или союзы.Без Урсулы, Каи и 30 тысяч нахлебников (количество бюрократов в структурах ЕС в Брюсселе).Не зря же она кричала на митинге:- Столица Европы - не Брюссель! Это Рим, Рим, Рим!У Мелони прекрасные личные отношения с Илоном Маском. Теперь вот вроде неплохие с Трампом.Она уже умудрилась позвать Дональда в Рим, и он сказал "да"! Возможно.Встреча произойдёт с участием "некоторых членов ЕС". Всё понятно. Сепаратный союз "с Дональдом и без Урсулы" почти готов.Теперь осталось ловким движением скинуть с трона Урсулу.Но это будет непросто. За Урсулой - глобальная мафия и мощная экономика Германии.Германия, а не Италия - "локомотив Евросоюза".А Мелони сейчас всего лишь утверждает, что "договаривается про тарифы для всех". И постоянно якобы советуется с главой Евросоюза. Им же пути к Трампу нет.Кая Каллас даже слетала в Вашингтон, а Рубио встречу с ней отменил. Удивительная история. Но это, видимо, про раскол внутри команды Трампа.Рубио - "евроатлантист", и хотел бы сблизиться с ЕС. Но после окрика хозяина "не нашел времени в расписании" для Каи Каллас. Хотя она буквально стояла под дверями.А вот Мелони летает в США чуть ли не каждый месяц, начиная с инаугурации, на которой она присутствовала, кажется, единственная из глав государств Европы.Сильвио Берлускони и Марио ДрагиКонечно, Мелони и Трамп говорили про тарифы. А может, и ещё про что-то.Наверное, Мелони привезла письмо из Ватикана. Или от банкиров.Джорджа Мелони может представлять интересы нескольких влиятельных европейских групп.Её партия "Братья Италии" выросла из неофашистского молодежного движения. Но сейчас "братья" и сестра их Джорджа какую-то симпатию к фашизму отрицают. Но символику того молодёжного движения оставили себе. Интересно, зачем?Мелони называла Бенито Муссолини лучшим политиком в истории Италии, который действовал в интересах своей страны. Но это было давно, в молодости. С тех пор все политкорректно.В политике она была ставленницей Берлускони, стала самым молодым министром в истории Италии в его правительстве.И её продолжают связывать тесные узы с этим итальянским влиятельным кланом.До Мелони премьером Италии был Марио Драги - один из известнейших людей в мировой глобальной иерархии. Из тех, кто на виду, конечно.Мелони оставалась министром в его правительстве. С его легкой руки Мелони в итоге стала премьером.Драги был одним из исполнительных директоров Всемирного банка. Директором Казначейства Италии. Работал в Голдман Сакс Интернэшнл.Шесть лет был председателем Банка Италии, восемь лет - главой ЕЦБ. Потом два года, до Мелони, премьером Италии.Женат Марио Драги на женщине из семейства Медичи (кто бы сомневался!)Сын его работает биржевым брокером в Морган Стэнли.Примерно так выглядит сегодня итальянское аристократическое семейство. Потомки древних родов и земельной аристократии в крепком браке с ростовщиками, банкирами и биржевыми брокерами (современное название для ростовщиков).Он был, по версии Форбс, восьмым человеком в мировой иерархии "самых влиятельных".Не так давно Марио Драги опубликовал доклад, из которого следует: 80 процентов всех закупок оружия Европа вынуждена будет сделать в США. И вообще констатировал экономическую и промышленную немощь современной Европы.Это, в общем-то, банальная и общеизвестная истина.Другой вопрос: что задумали сейчас современные Медичи?Италия - лучший друг СШАТрамп не скупился при встрече на комплименты. Он сказал про Мелони так:"Она, безусловно, один из наших великих союзников, и не только в Европе. Она фантастический человек и отлично справляется, и у нас прекрасные отношения".Джорджа тоже хорошо подготовилась. Стала говорить, что "запад тоже хочет быть великим", как и Америка.Иногда она даже что-то шептала Трампу, склонившись как можно ближе к его уху. Видимо, убеждала его в своём консерватизме.Её уже даже называют "итальянская шептунья".О чем конкретно они говорили, узнать не удалось. Да и не было никакой конкретики по итогам визита, кроме согласия Трампа на ответный визит.Но, видимо, оливковое масло, сыры и вина из Италии спасены. Поставки в США продолжатся.Италия - третий по величине экспортер из стран Европы в США.Италия разорится, если Трамп введёт пошлины на сыр, вино и оливковое масло.Профицит в торговле у США с Италией - 40 миллиардов долларов. Наверное, их заставят покупать американский газ. Или что-то ещё. Оружие, например.Италия сейчас не дотягивает даже до 1,5 процентов ВВП на вооружение.Есть и ещё проблема, общая для очень многих западных стран, которые привыкли жить в "рейганомике", то есть в кредит.Расходы на обслуживание долга, то есть на проценты по долговым обязательствам, у Италии уже больше, чем расходы на оборону. Как и у Франции.Что с этим делать? Пока что ответа не знает никто.А Мелони успела уже вернуться в Рим и любезно встретить там вице-президента Вэнса с семьёй.Всё идёт пока по плану: Мелони становится главным переговорщиком от Европы с "трамповскими".Лиз Трасс возвращаетсяНо представьте, у неё появилась конкурентка. Невозможно в это поверить, но это Лиз Трасс! Она тоже борется за внимание Трампа.Та самая, которая проиграла салату. Занимала должность премьера Британии всего 45 дней, самый непродолжительный срок в истории. Даже салат в холодильнике не успел испортиться за это время (соревнование Лиз с салатом устроила английская пресса).Лиз Трасс в Англии давно называют "флюгером". Она была то лейбористом, то консерватором, постоянно меняла убеждения. Вначале была рьяным сторонником членства Британии в ЕС, потом с таким же пылом отстаивала выход Британии из ЕС.Вообще же Лиз Трасс больше всего знаменита отсутствием знания географии и копированием образа Тэтчер.Как Тэтчер, она появилась в меховой шапке на Красной площади во время визита в Москву. Как Тэтчер, ездила на танке (в Эстонии, где недавно проехался на танке принц Гарри, любят англичане продемонстрировать свои захватнические инстинкты, на примере мелких лимитрофов).Но Лиз Трасс верно оставалась в правительстве Бориса Джонсона во время тех скандалов, когда его покинули многие министры.И наверняка, сохраняет верность и сейчас. Возможно, именно Джонсон продолжает двигать её в политике.Трасс снова премьер?Лиз Трасс готовится снова стать премьером? Она этого не скрывает.Но пока что - демонстрирует приверженность трампизму.Лиз Трасс усиленно и прилежно копипастит Трампа.Она повторяет тезисы Вэнса.Во всем поддерживает Илона Маска, особенно в сокращении госрасходов.И вот, бывшая премьер и бывшая глава МИД Англии уже заявляет, что "глубинное государство" в Англии мешает свободе слова!Собирается запустить свою собственную соцсеть, как Трамп.Лицемерие поразительное. Лиз Трасс, ставленник "глубинного государства" (другие в премьерах Англии не оказываются) - якобы страдает от цензуры этого государства.Она даже говорит теперь, что "глубинное государство" помешало ее работе на посту премьер-министра.И это после того, как глава Банка Англии объявил, что после некомпетентных решений Трасс и ее правительства всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.Своих целей она не скрывает: "создать движение для смены наших лидеров".Проблема в том, что Трасс - чрезвычайно некомпетентный и попросту глупый политик. Кроме того, она чрезвычайно непопулярный политик.Единственное положительное для политика качество, которое у неё можно отметить - это настырность. И ещё умение пролезть в закрытую дверь. "Её в дверь, она в окно".Неужели в Англии больше никого не осталось? Ещё есть Кеми Баденок!То есть Олукеми Олуфунто Баденок, урожденная Адегоке. Лидер "верной оппозиции Его величества", то есть Консервативной партии. Нигерийка по происхождению, гражданка Англии по рождению.Сменила на этом посту Риши Сунака, которого тоже вспоминают в основном из-за антирейтинга.Олукеми Олуфунто как глава оппозиции будет соревноваться с Лиз Трасс, которая теперь "борец против глубинного государства".Всё смешалось, и в Британском королевстве, и в королевстве ЕС.Женщины рулят или пытаются порулить. И скоро вступят в схватку.Битва нимф и богинь.Джорджа Мелони против Урсулы и Каи.Кеми Баденок против Лиз Трасс.Теперь каждый будет сам за себя. И каждый ищет свой собственный путь к Трампу.Ещё на эту тему: "Разрушитель Европы". Зачем Джей Ди Вэнс едет в Рим

https://ukraina.ru/20250407/1062325343.html

рим

европа

англия

великобритания

италия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, рим, европа, англия, джорджи мелони, великобритания, бенито муссолини, джей ди вэнс, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, италия, сша, трасс (лиз трасс), ес, всемирный банк, мид