Путин дал оценку пасхальному перемирию. И пообещал ответить Зеленскому
16:55 21.04.2025 (обновлено: 17:08 21.04.2025)
Россия наблюдала снижение боевой активности Киева во время пасхального перемирия, однако незначительное: было более пяти тысяч атак со стороны ВСУ. Между тем, предложение о моратории на удары по гражданским объектам будет рассмотрено Москвой. Об этом 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин
Глава государства отметил, что Киев не сразу снизил боевую активность, но потом ему "подсказали" не отвергать мирные инициативы. Боевые действия после пасхального перемирия возобновились, резюмировал лидер РФ.
"Сейчас мы видим, что в киевском режиме пытаются перехватить и говорить о расширении рамок и по времени, и по объектам поражения", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России".
Глава РФ добавил, что с предложением не бить по объектам гражданской инфраструктуры "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях. Например, вместе с иностранными кураторами ВСУ пытались организовать в Одессе испытание ракетных систем. Так или иначе, пообещал Путин, Россия проанализирует тему и даст ответ.
"Удары по гражданским объектам наносятся, если они используются киевскими военными, как в Сумах и Одессе", - резюмировал Путин, отметив, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен потому, что там награждали военных ВСУ, совершавших преступления в Курской области.
14:34Поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным - ПесковК сообщениям прессы о ходе контактов по мирному урегулированию на Украине нужно относиться аккуратнее, ведь такая работа не может проходить в публичном поле. Такое заявление в понедельник, 21 апреля, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 по Москве 19 апреля и продлилось до 00.00 21 апреля. Глава государства пояснил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ.
Пасхальное перемирие закончилось в полночь на 21 апреля. Тем временем Владимир Зеленский, не выполнявший его, в своем телеграм-канале предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
В России к этой идее отнеслись скептически. В частности, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерной игрой предложение Зеленского ради возможности бить по России без ответа.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет также назвал предложение Зеленского уловкой, чтобы получить передышку для перегруппировки войск: Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его.
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