Страны БРИКС обсудят "Традиционные ценности" в Бразилии - 21.04.2025 Украина.ру
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Страны БРИКС обсудят "Традиционные ценности" в Бразилии
Страны БРИКС обсудят "Традиционные ценности" в Бразилии - 21.04.2025 Украина.ру
Страны БРИКС обсудят "Традиционные ценности" в Бразилии
Форум БРИКС "Традиционные ценности" включен в план официальных ежегодных мероприятий организации. Это мероприятие станет вторым и продолжит начатый в ноябре прошлого года разговор о ценностях. Об этом изданию Украина.ру сообщили в пресс-службе организационного комитета форума
2025-04-21T17:57
2025-04-21T17:57
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Второй Форум БРИКС "Традиционные ценности" пройдет в 15-17 сентября в столице Бразилии, к которой в этом году перешла роль председателя БРИКС. Тема мероприятия - "Объединяя традиции, укрепляем нации"."Для нашего общества важно ценить и поддерживать духовные и моральные принципы, которые глубоко укоренены в нашей культуре и истории. Эти ценности формируют основу нашей идентичности и сплоченности, они помогают сохранить стабильность, в которой мы так нуждаемся. Я уверен, что предстоящее событие станет важной вехой в построении более справедливого и гармоничного будущего для наших стран", — подчеркнул член Организационного комитета форума, председатель БРИКС-фронта парламента Бразилии Фаусто Пинато."Надежное решение многих международных задач возможно только на ценностном уровне. Поэтому так важно включение нашего форума в официальную повестку объединения. Такой шаг подтверждает востребованность идеи укрепления духовных и культурных основ среди стран БРИКС и открывает перед форумом новые горизонты для расширения и реального влияния на формирование справедливой и гармоничной мировой повестки", - добавил депутат Государственной Думы РФ, вице-президент Организационного комитета форума и один из главных идеологов мероприятия Дмитрий Кузнецов.Известно, что в повестку мероприятия включены вопросы культурного взаимодействия, семейных ценностей, гуманитарного сотрудничества и созидательного предпринимательства. Также в рамках форума пройдет волонтерская конференция Международной гуманитарной платформы "Волонтеры мира" и будет торжественно оглашен список номинантов Литературной премии БРИКС, учрежденной на ноябрьском мероприятии.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние шесть присоединились к союзу в 2024 году.По итогам саммита БРИКС в Казани в 2024 году было объявлено о новой категории в объединении. С января 2025-го Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан получили статус партнера.
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новости, бразилия, россия, индия, брикс, украина.ру
Новости, Бразилия, Россия, Индия, БРИКС, Украина.ру

Страны БРИКС обсудят "Традиционные ценности" в Бразилии

17:57 21.04.2025
 
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Форум БРИКС "Традиционные ценности" включен в план официальных ежегодных мероприятий организации. Это мероприятие станет вторым и продолжит начатый в ноябре прошлого года разговор о ценностях. Об этом изданию Украина.ру сообщили в пресс-службе организационного комитета форума
Второй Форум БРИКС "Традиционные ценности" пройдет в 15-17 сентября в столице Бразилии, к которой в этом году перешла роль председателя БРИКС. Тема мероприятия - "Объединяя традиции, укрепляем нации".
"Для нашего общества важно ценить и поддерживать духовные и моральные принципы, которые глубоко укоренены в нашей культуре и истории. Эти ценности формируют основу нашей идентичности и сплоченности, они помогают сохранить стабильность, в которой мы так нуждаемся. Я уверен, что предстоящее событие станет важной вехой в построении более справедливого и гармоничного будущего для наших стран", — подчеркнул член Организационного комитета форума, председатель БРИКС-фронта парламента Бразилии Фаусто Пинато.
"Надежное решение многих международных задач возможно только на ценностном уровне. Поэтому так важно включение нашего форума в официальную повестку объединения. Такой шаг подтверждает востребованность идеи укрепления духовных и культурных основ среди стран БРИКС и открывает перед форумом новые горизонты для расширения и реального влияния на формирование справедливой и гармоничной мировой повестки", - добавил депутат Государственной Думы РФ, вице-президент Организационного комитета форума и один из главных идеологов мероприятия Дмитрий Кузнецов.
Известно, что в повестку мероприятия включены вопросы культурного взаимодействия, семейных ценностей, гуманитарного сотрудничества и созидательного предпринимательства. Также в рамках форума пройдет волонтерская конференция Международной гуманитарной платформы "Волонтеры мира" и будет торжественно оглашен список номинантов Литературной премии БРИКС, учрежденной на ноябрьском мероприятии.
В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние шесть присоединились к союзу в 2024 году.
По итогам саммита БРИКС в Казани в 2024 году было объявлено о новой категории в объединении. С января 2025-го Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан получили статус партнера.
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