Это страна, которая постоянно поддерживала террористов – политолог Ордуханян о США - 24.08.2022 Украина.ру
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Это страна, которая постоянно поддерживала террористов – политолог Ордуханян о США
Это страна, которая постоянно поддерживала террористов – политолог Ордуханян о США - 24.08.2022 Украина.ру
Это страна, которая постоянно поддерживала террористов – политолог Ордуханян о США
Не нужно было дожидаться развития событий на Украине, чтобы понять, что американцы являются пособниками террористов, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
2022-08-24T04:00
2022-08-24T04:00
сша
терроризм
террористы
новости
ордуханян
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Издание Politico ранее заявило, что США разрешили Киеву использовать американское вооружение в ударах по Крыму, в том числе по Крымскому мосту.По его словам, создание Аль-Каиды*, создание ИГИЛ*, самых разнообразных террористических групп, которые во время гражданской войны в Центральной Америке убивали и насиловали граждан, это "все кровавые деяния именно американцев".Полный текст интервью можно прочитать здесь.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
https://ukraina.ru/20220823/1037961320.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, терроризм, террористы, новости, ордуханян
США, терроризм, террористы, Новости, Ордуханян

Это страна, которая постоянно поддерживала террористов – политолог Ордуханян о США

04:00 24.08.2022
 
© РИА Новости . Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного президента США Дж. Байдена
Инаугурация избранного президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Юки Ивамура
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Не нужно было дожидаться развития событий на Украине, чтобы понять, что американцы являются пособниками террористов, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
Издание Politico ранее заявило, что США разрешили Киеву использовать американское вооружение в ударах по Крыму, в том числе по Крымскому мосту.
Вы знаете, не нужно было дожидаться развития событий на Украине, чтобы совершенно четко дать понять, что американцы являются пособниками террористов. Это было в Сирии, это было в Ираке… Это страна, которая постоянно поддерживала террористов.
Рафаэль Ордуханян
политолог-американист, доктор политических наук
По его словам, создание Аль-Каиды*, создание ИГИЛ*, самых разнообразных террористических групп, которые во время гражданской войны в Центральной Америке убивали и насиловали граждан, это "все кровавые деяния именно американцев".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
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