https://ukraina.ru/20220824/1037978902.html

Это страна, которая постоянно поддерживала террористов – политолог Ордуханян о США

Это страна, которая постоянно поддерживала террористов – политолог Ордуханян о США - 24.08.2022 Украина.ру

Это страна, которая постоянно поддерживала террористов – политолог Ордуханян о США

Не нужно было дожидаться развития событий на Украине, чтобы понять, что американцы являются пособниками террористов, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру

2022-08-24T04:00

2022-08-24T04:00

2022-08-24T04:00

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Издание Politico ранее заявило, что США разрешили Киеву использовать американское вооружение в ударах по Крыму, в том числе по Крымскому мосту.По его словам, создание Аль-Каиды*, создание ИГИЛ*, самых разнообразных террористических групп, которые во время гражданской войны в Центральной Америке убивали и насиловали граждан, это "все кровавые деяния именно американцев".Полный текст интервью можно прочитать здесь.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20220823/1037961320.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, терроризм, террористы, новости, ордуханян