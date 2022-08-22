https://ukraina.ru/20220822/1037942416.html

Рафаэль Ордуханян: Мы совершим ошибку, если не дойдем до границ бывшей УССР

Рафаэль Ордуханян: Мы совершим ошибку, если не дойдем до границ бывшей УССР - 22.08.2022 Украина.ру

Рафаэль Ордуханян: Мы совершим ошибку, если не дойдем до границ бывшей УССР

Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T16:42

2022-08-22T16:42

2022-08-22T16:42

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Вряд ли Евросоюз сохранится в своем нынешнем виде и будет каким-то полюсом принятия решения в будущем, скорее, Европу ждёт совсем другая судьба, считает политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Рафаэль, Генсек ООН Антониу Гутерриш и лидер Турции Реджеп Эрдоган побывали во Львове. Насколько важен этот визит в рамках предстоящего заседания Совбеза ООН, который состоится по Украине 24 августа? Во время визита был подписан меморандум о помощи Турции в восстановлении инфраструктуры Украины - не поторопились ли?– Вы знаете, это вообще любопытное событие сейчас развивается, потому что и представители наши, в том числе Мария Захарова, неоднократно говорили о не способствующей стабилизации на Украине позиции, которую занимает ООН. Они занимают позицию выжидательную, пассивную, в лучшем случае нейтральную - выбрали, так сказать, тип поведения.Я не вижу и не могу понять, в чем здесь может даже МАГАТЭ или ООН реально помочь ситуации, которая сейчас складывается на Украине. Я хочу напомнить, что в данном случае ООН не является каким-то арбитром в этом конфликте, ее никто не уполномочивал на это, не просил.Речь идет о совершенно конкретных задачах по устранению возможности атомной катастрофы, ядерной катастрофы в связи с начавшимися и продолжающимися обстрелами бандерофашистами атомных электростанций.То есть, сейчас появляются какие-то такие совершенно непонятные комментарии от европейских средств массовой информации, что, в случае чего, катастрофа будет не такая страшная, что ничего страшного не произойдет.То есть, это какая-то апокалиптическая, идиотская немножко позиция, которую занимаются официальные структуры. Эти же самые голоса мы слышим и из Соединенных Штатов Америки. На этом фоне говорить о том, что кто-то из них может в какой-то степени повлиять именно на эту ситуацию, говорить не приходится.Эрдоган играет, как всегда, практически беспроигрышную партию. Что мы так удивляемся, что он заключил, допустим, с Украиной договор о восстановлении инфраструктуры. Если так получится, и мы совершим ошибку, не дойдем до границы бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, которая как известно – Львов, Ужгород – вот там… Тогда останется какой-то кусочек бандерофашистского государства, где Турция будет делать свои деньги.Если мы дойдем до конца и сделаем все, как мы должны сделать, денацифицировать и демилитаризировать Украину, ну что ж… Турция – наш партнер, пускай восстанавливает, я думаю, мы воспользуемся услугами. Подпишем еще один вспомогательный договор или тот просто уберем, или просто исправим на коленке название – стороны, которой помогают.Турция играет в беспроигрышную для себя игру. Так что здесь все правильно. Они просто не поняли. Люди туда (во Львов – Ред.) приехали разные, и у них абсолютно разные цели. Гуттериш приехал туда для того, чтобы отметиться, что ООН еще существует в каком-то виде, хотя проку я от нее не вижу давным-давно. Кстати, и американская сторона тоже заявляет о беспомощности ООН решать какие-либо вопросы, даже связанные с МАГАТЭ.А Эрдоган приехал делать бабки, то, что он всегда хотел, то, что он всегда делал и делает – он строит свою империю. Позволят ли ему, сделает ли он ее – это другой вопрос. Но он строит свою империю, не обращает внимания ни на кого. Для него санкции, если они противоречат экономическим интересам Турции – они не существуют. Любой договор, хоть с дьяволом, он готов подписать и, более того, он, наверное, даже его исполнит.Так что давайте подождем, посмотрим. Единственное, на что я искренне надеюсь, и даже уверен, что последнее слово в этом карамболе, очень ярком, все-таки будет за Россией.– Заседание Совбеза ООН, которое назначено на 24 августа… Это памятная дата, полгода СВО.– Будут опять всхлипывания, стенания, опять будут нас обвинять, будут грозить объявить нас страной-пособником террористов. Но я мониторил прессу американскую – очень любопытные появились заявления Госдепа. Госдеп официально не рекомендовал Конгрессу принимать этот закон по поводу спонсорства террористов с нашей стороны, а это уже очень существенно… Меня порадовала достаточно атакующая позиция нашего МИД, они очень четко дали понять: если Конгресс примет подобное постановление – это конец отношениям, я надеюсь, и дипломатическим, и другим, между Америкой и Россией. Я думаю, это заставило их задуматься. Хотя с этой администрации, которая сейчас там (в США – Ред.), надеяться на это, тоже, знаете, не очень приходится.– По поводу отношений России и США. Издание Politico заявляет, что США разрешили Киеву использовать американское вооружение в ударах по Крыму, в том числе по Крымскому мосту. Может ли это стать причиной для признания США страной, поддерживающей терроризм?– Вы знаете, не нужно было дожидаться развития событий на Украине, чтобы совершенно четко дать понять, что американцы являются пособниками террористов. Это было в Сирии, это было в Ираке… Это страна, которая постоянно поддерживала террористов.Известное высказывание: "Да, он сукин сын, но это наш сукин сын". Но это было сказано более пятидесяти лет тому назад про (Хуана Пабло – Ред.) Дуарте, одного из лидеров центрально-американских неофашистских образований. Поэтому все, что потом мы с вами видели – создание Аль-Каиды*, создание ИГИЛ*, самых разнообразных террористических групп, создание ИРА, знаменитых "контрас" в Никарагуа, которые во время гражданской войны в Центральной Америке убивали, насиловали и детей, и монашек, всех абсолютно. Это все кровавые деяния именно американцев.Кто-то должен говорить об этом, это весь мир может сказать Америке, но - мы этого не делаем. Потому что мы такие порядочные, мы не хотим скандалить, у нас там свои принципы какие-то. Вы знаете, очень сложно придерживаться своих принципов, когда твой противник не придерживается абсолютно никаких принципов вообще. Это касается не только Америки, это касается и бандерофашистского режима нынешнего киевского.Они что, раньше не обстреливали территорию России, до этого указа? Разве они не убивали русских людей до этого? Как на территории России, как и в Крыму, как они сейчас делают это в Запорожье, в Херсоне. Они это продолжают делать. Поэтому, с этим нужна немножко другая тактика, и здесь уже вопрос – либо мы, либо они. И вот - мне кажется, мы пока еще не готовы к реальному ответу на этот вопрос.Отсюда эти слухи о переговорах, о том, что якобы с Зеленским надо сейчас какие-то переговоры вести. Неужели нас время и история ничему не учат? С этими людьми разговаривать надо только после подписания капитуляции - на Нюрнбергском процессе.Я искренне надеюсь, что мы с вами доживем до Донецкого трибунала, когда вся эта мразь будет сидеть на скамье подсудимых, как сейчас сидят вот эти европейские лепесточки, которые прилетели сюда к нам, и которые убивали наших людей, какие они сейчас все хорошие, какие они сейчас все смирные, поют песни, гимн России поют. Они все, что угодно готовы запеть для того, чтобы свои шкуры спасти. Я надеюсь, мы не дадим им такую привилегию.– Джоко Видодо, индонезийский лидер, сообщил о том, что Владимир Путин планирует посетить саммит G-20, куда приглашен и Владимир Зеленский. Может ли там состояться между ними разговор? – Насколько я вижу по подготовке, у нас, наверное, разные цели. Судя по всему, Зеленский хочет опять сыграть очередной тур де па "95 квартала", через забор там как-то перелазить или загримироваться - и так проникнуть к Путину? Я не знаю, как он собирается.Путин с ним не собирается встречаться, насколько я знаю, в планах этого нет. Путин, как и Си Цзиньпин, как и другие серьезные лидеры – у них нет времени для таких встреч неожиданных. И, насколько я знаю, служба нашей охраны достаточно четко работает, надеюсь, она все это выдержит. По заявлениям нашей стороны, мы едем туда решать совершенно конкретные вопросы, у нас уже условлены встречи с лидерами Китая, Индии, с Индонезией мы будем обсуждать очень многие вопросы, вопросы военно-технического сотрудничества.Во-первых, нет времени с ним (с Зеленским – Ред.) встречаться. Во-вторых, неоднократно мы говорили, что с ним разговор может быть только тогда, когда будет какая-то повестка. Повестки здесь никакой нет. Потому что последнее заявление Зеленского, это - я готов встретиться, если Россия освободит оккупированные территории.Ну, исходя из риторики временщиков из Киева, у них и Кубань, по-моему, оккупированная территория, я уж не говорю об остальном. Поэтому разговаривать с этим кавээном серьезно невозможно.Так что я думаю, он может выкинуть какую-то провокацию, конечно… потому что от него всего, чего угодно можно ожидать. Но только на него уже серьезно никто не смотрит, даже его спонсоры. Мы видим сокращение финансирования (киевского режима – Ред.). Так что, если он (Зеленский - Ред.) очередную глупость сморозит, я надеюсь, мы будем готовы к этому, чтобы не выглядеть смешно, потому что, если ты становишься рядом с клоуном, даже формально, ты невольно как-то ассоциируешься с ним. Надо просто подальше от дураков держаться. Пусть уж они сами разбираются друг с другом.– Действительно ли мы наблюдаем закат мировой гегемонии США, однополярного мира - и все поменяется?– Да. Начало процесса было после Мюнхенской речи 2007 года. Сейчас этот процесс уже на полных порах движется к своему финалу. Сама история распорядилась таким образом, это касается и субъективных, и объективных причин. Возрастание роли Китая в экономике, усиление политической военной мощи России, и ослабление по всем параметрам - и экономики, и политического устройства - институтов США. Все это обусловлено.Как следствие, это сказалось и на общем развитии объединенного Запада. В целом это все, конечно, кризис идеи. Это леволиберальная радикальная идея – она себя исчерпала полностью. Она сейчас представляет из себя какой-то гниющий продукт, который выбрасывает эти миазмы в смысле новой гендерной политики, новой расовой теории какой-то... Во-первых, они (эти теории – Ред.) ничего общего не имеют даже с классическим либерализмом, но в данной ситуации - это просто идея, доведенная уже до абсолютного абсурда. Когда чиновники не могут произнести слова "женщина", "мужчина", они говорят, что это "человек, который рожает". Это уже полнейшая деградация. Мир отвернулся от этого всего.Ко всему прочему, происходит усиление военно-экономической и политической мощи других полюсов. Америка останется, Запад останется одним из полюсов, и порука тому – это создание AUKUS. Они поняли, что именно в этом составе могут пока еще представлять англосаксонский полюс, но уже выкристаллизовался полюс России, Китая.Я думаю, что каким-то образом это будет обусловлено и Индией… Здесь есть некоторые проблемы взаимоотношений (Индии – Ред.) с Китаем, я надеюсь, что с нашей помощью можно будет сгладить эти противоречия. Есть там моменты, которые нам нужно (решить – Ред.) действительно по-хорошему, именно в нашем духе, уважая традиции, уважая мнение наших оппонентов. Мы можем сыграть здесь позитивную роль. Потому что Америка играет полностью на разжигание конфликта между Индией и Китаем в данный момент.И другой полюс – это мусульманский мир, Африка, Латинская Америка… Это будет триста-четыреста-пятьсот-шестьсот миллионов человек, такие экономико-политические образования, которые будут на основе консенсуса решать свои проблемы. Я надеюсь, в новой форме, может быть, в новой организации каких-то уже других "объединенных наций", они будут решать мировые проблемы. Думаю, что будут еще предъявлены счета англосаксонскому миру и Европе...Я не думаю, что Европейский Союз сохранится в том виде, в каком он есть. Более того, я даже не думаю, что это будет каким-то полюсом принятия решения в будущем. Их ожидает другая судьба. Как в свое время они делили колонии, резали по живому - мне кажется, что может случиться сейчас абсолютно наоборот.Со стороны Мексики, индейцев и латиноамериканцев - в отношении Америки. Со стороны североафриканских стран - в отношении Франции, Бельгии, очень много вопросов у них к этим странам. Как это будет развиваться – посмотрим.– Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале обвинил США в готовности пожертвовать благосостоянием Европы. Действительно ли Штаты тянут Европу в неизбежный кризис?– Абсолютно. Это как раз подтверждает то, что я сказал. За исключением Англии. Остальная Европа интересует исключительно как блюдо в меню ресторана, потому что они уже давно поняли, что с Европой и сильной Францией, сильной Германией - им не по пути.Поэтому они сделали абсолютное посмешище из Германии в лице этого истеблишмента, который абсолютно вскормлен был американцами. Все эти "зеленые" группы, подразделения, это полностью контролируемые Америкой, группировкой Сороса. Все эти люди выходцы именно оттуда, из той среды, они учились в Америке, они стажировались в Америке, и, собственно говоря, они пришли к власти с помощью Америки. Это касается и Франции. Макрон – ставленник финансово-олигархического капитала, у истоков которого стоят Ротшильды, Рокфеллеры и остальные банковские группы, которые контролируют триллионы долларов, которые покупают абсолютно все и вся. И он будет в данном случае выполнять именно свои обязанности, именно свои функции.Они прекрасно понимают, что они должны развалить Европу, и они это в конечном итоге сделают. Потому что Америке нужны рынки сбыта, и нужны ресурсы для того, чтобы противостоять влиянию Китая, Индии, России.- В Европе могут в какой-то момент произойти народные волнения?– Волнения могут происходить и будут происходить. Мы должны понимать, что это все контролируемые процессы. Вот все, что сейчас происходит в Европе.Здесь будут предприняты определенные шаги экономического характера. После того, как, я надеюсь, мы перестанем экспортировать энергоресурсы в Европу, когда она уже будет замерзать-загибаться, появится, как всегда, в последний момент, как в ковбойских фильмах кавалерия, (спасение – Ред.) в виде нескольких судов с газом. И они спасут, как всегда, Европу - что-нибудь такое очень красивое, очень голливудское.- Деньги США?– Да, это все будет - напечатают еще фантики, и немецкие заводы опять заработают, как в свое время заработали под американской эгидой. Немецкий "Опель" - это все выстроено за деньги американцев. Половина промышленности там принадлежит американцам, или олигархическим группам, которые связаны с американским банковским капиталом.Так что в данной ситуации - будет какая-то форма, но суть от этого не поменяется, это будут те же самые официанты. Они будут приносить, подносить свою независимость, свои ресурсы, свои изделия. Они будут делать то, что им говорят – шаг влево, шаг в сторону – это попытка к бегству, стреляют без предупреждения.Давайте спросим у свидетелей волнений во Франции. Де Голля, национального героя, которого за секунду фактически убрали - хорошо, что не убили, хотя было несколько покушений. Мы с вами знаем, что он попытался оспорить финансовое доминирование Америки.Это все будет повторяться точно в такой же форме. Другое дело, что сейчас появились новые игроки. Я не знаю, до конца ли уже сгнила, фигурально выражаясь, Европа, но - если найдутся здоровые силы… а они есть - пример Венгрии нам говорит об этом. Если они сумеют каким-то образом вырваться из этого, если сделают какой-то неординарный шаг, то тогда у Восточной Европы, по крайней мерее, частично, будет возможность действительно выстроить добрососедские и равноправные отношения с Россией. Но выбор не такой большой у них. Можно, конечно, и с мусульманским миром выстроить хорошие отношения, может быть, с Африкой, но что-то мне подсказывает, что там будут сложности. Те страны - они не забудут, как европейцы не пускали их к себе.Здесь (с Россией – Ред.) это может быть еще каким-то образом налажено, сделано. Посмотрим. История знает такие случаи, когда совершенно неожиданно, буквально на ходу, казалось бы, абсолютные антагонисты находили общий язык перед лицом угрозы.Это было в сороковые, в 1941 год, когда неожиданно совершенно лорд Мальборо, Уинстон Черчилль, потомок всех-всех-всех, который ненавидел всеми фибрами своей души Советскую Россию и Сталина, тем не менее, выступает со своей эпохальной речью, прилетает в Москву, и мы заключаем военный договор. Потому, что Черчилль понимал опасность фашизма.Найдется ли такой лидер в Европе, который поймет опасность леволиберального радикального фашизма, нацизма, который сейчас процветает в Европе? Посмотрим. Пример Орбана - обнадеживающий.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, ордуханян, сво, политика, ес, сша, рф