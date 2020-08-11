Россия и США разделили зоны влияния. Так считает политический аналитик Алексей Калиниченко, соответствующее видео опубликовали 11 августа на Youtube-канале издания Украина.ру

Безпалько объяснил, как Россия, ЕС и США достигнут компромисса по Украине и Белоруссии © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заручился поддержкой «старшего брата» и именно потому ведёт себя так уверенно.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.