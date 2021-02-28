«С октября этого года впервые в истории будут установлены постоянные дополнительные доплаты по 400 гривен (1067,5 рубля — ред.) для пенсионеров старше 75 лет», — заявил он.
Премьер напомнил, что с 1 марта на Украине также начнется индексация пенсий. По его словам, увеличение выплат для более 8 миллионов пенсионеров составит 11%, или в среднем 300 гривен (800,6 рубля — ред.).
Кроме того, Шмыгаль пообещал 30%-й рост зарплат учителям и врачам.
Ранее Кабмин уверял, что анонсированные выплаты пенсионерам начнутся уже с июля. При этом добавление к пенсиям, которое произошло в декабре, прибавило всего несколько десятков гривен — это была не индексация пенсий, а «перерасчет в связи с ростом прожиточного минимума», то есть разовая акция.