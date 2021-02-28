Украинцам старше 75 лет «впервые в истории Украины» сделают постоянные дополнительные доплаты к пенсиям. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем субботнем экономическом отчете 27 февраля, передает Vesti.ua

Украинские пенсионеры. Между нищенством и самоубийством © Украина.ру/Стрингер заявил он.

Премьер напомнил, что с 1 марта на Украине также начнется индексация пенсий. По его словам, увеличение выплат для более 8 миллионов пенсионеров составит 11%, или в среднем 300 гривен (800,6 рубля — ред.).

Кроме того, Шмыгаль пообещал 30%-й рост зарплат учителям и врачам.

Ранее Кабмин уверял, что анонсированные выплаты пенсионерам начнутся уже с июля. При этом добавление к пенсиям, которое произошло в декабре, прибавило всего несколько десятков гривен — это была не индексация пенсий, а «перерасчет в связи с ростом прожиточного минимума», то есть разовая акция.