Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье" - 16.04.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье"
Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье" - 16.04.2025 Украина.ру
Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-16T16:36
2025-04-16T16:36
эксклюзив
сумская область
украина
россия
вооруженные силы украины
спецоперация
дроны
днепр
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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области. Наш плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка-Водолаги-Беловоды- Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.Эта местность – высоты и сплошной лес. С одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно. С другой стороны, в лесистой местности можно скрытно накапливать силы. То есть это важный рубеж и для нас, и для противника. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам. Хотя, как показал недавний ракетный удар по городу, при наличии достоверной информации мы всегда можем поразить то, что нам нужно.Мы неоднократно с вами говорили, что Сумы – это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы. Через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован.Некоторые западные и украинские аналитики сообщают, что у нас якобы сформированы от семи до десяти бригад. Противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы. Тем более, скоро появится "зеленка", которая позволит нам прятать технику и накапливать личный состав.У нас же в СВО было два успешных эпизода с использованием труб: канализационных и газовых. Мы в одном месте внезапно накопили силы, которых хватило для прорыва. А когда вы при прорыве преодолеваете расстояние в 5-10 километров, дроны не успевают наносить такие же эффективные удары, как при позиционном столкновении.Надеюсь, наше командование что-то такое придумает. А где – мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе. Кстати, судя по тому, какой вариант раздела Украины нам предложили американцы, граница будет проходить по Днепру. А самый короткий путь до Днепра лежит через Сумскую область.
https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html
https://ukraina.ru/20250415/1062534097.html
сумская область
украина
россия
днепр
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, спецоперация, дроны, днепр
Эксклюзив, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, дроны, Днепр

Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье"

16:36 16.04.2025
 
© Украина.руВиктор Кутырь (СВО)
Виктор Кутырь (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области. Наш плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка-Водолаги-Беловоды- Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.
Виктор Кутырь
28 июня 2023, 14:32
Виктор Кутырь: кто онВетеран первой чеченской кампании, преподаватель Академии машиностроения имени Ж. Я. Котина, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом", офицер запаса
Эта местность – высоты и сплошной лес. С одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно. С другой стороны, в лесистой местности можно скрытно накапливать силы. То есть это важный рубеж и для нас, и для противника. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам. Хотя, как показал недавний ракетный удар по городу, при наличии достоверной информации мы всегда можем поразить то, что нам нужно.
Мы неоднократно с вами говорили, что Сумы – это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы. Через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован.
Некоторые западные и украинские аналитики сообщают, что у нас якобы сформированы от семи до десяти бригад. Противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы. Тем более, скоро появится "зеленка", которая позволит нам прятать технику и накапливать личный состав.
У нас же в СВО было два успешных эпизода с использованием труб: канализационных и газовых. Мы в одном месте внезапно накопили силы, которых хватило для прорыва. А когда вы при прорыве преодолеваете расстояние в 5-10 километров, дроны не успевают наносить такие же эффективные удары, как при позиционном столкновении.
Надеюсь, наше командование что-то такое придумает. А где – мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе. Кстати, судя по тому, какой вариант раздела Украины нам предложили американцы, граница будет проходить по Днепру. А самый короткий путь до Днепра лежит через Сумскую область.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
15 апреля, 17:24
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную ЯругуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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