https://ukraina.ru/20250416/1062556680.html

Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье"

Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье" - 16.04.2025 Украина.ру

Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-16T16:36

2025-04-16T16:36

2025-04-16T16:36

эксклюзив

сумская область

украина

россия

вооруженные силы украины

спецоперация

дроны

днепр

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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области. Наш плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка-Водолаги-Беловоды- Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.Эта местность – высоты и сплошной лес. С одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно. С другой стороны, в лесистой местности можно скрытно накапливать силы. То есть это важный рубеж и для нас, и для противника. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам. Хотя, как показал недавний ракетный удар по городу, при наличии достоверной информации мы всегда можем поразить то, что нам нужно.Мы неоднократно с вами говорили, что Сумы – это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы. Через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован.Некоторые западные и украинские аналитики сообщают, что у нас якобы сформированы от семи до десяти бригад. Противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы. Тем более, скоро появится "зеленка", которая позволит нам прятать технику и накапливать личный состав.У нас же в СВО было два успешных эпизода с использованием труб: канализационных и газовых. Мы в одном месте внезапно накопили силы, которых хватило для прорыва. А когда вы при прорыве преодолеваете расстояние в 5-10 километров, дроны не успевают наносить такие же эффективные удары, как при позиционном столкновении.Надеюсь, наше командование что-то такое придумает. А где – мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе. Кстати, судя по тому, какой вариант раздела Украины нам предложили американцы, граница будет проходить по Днепру. А самый короткий путь до Днепра лежит через Сумскую область.

https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html

https://ukraina.ru/20250415/1062534097.html

сумская область

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, спецоперация, дроны, днепр