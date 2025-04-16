Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США
19:30 16.04.2025 (обновлено: 00:23 17.04.2025)
Задача переговорного процесса состоит в том, чтобы добиться сближения позиций. Для этого надо уметь видеть мир в глобальном фокусе. И далеко не у каждого профессионального дипломата есть такое качество. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном считается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
У Дмитриева него есть большой опыт дипломатических переговоров и государственной работы в самых разных отраслях, потому что подобные консультации – вопрос комплексный, считает эксперт.
"Это потом соберутся дипломаты, которые будут вести переговоры в соответствии с выданными им инструкциями. А сейчас идут консультации о том, о чем бы нам начать переговоры", — отметил Ищенко.
Он отметил, что задача переговорщика заключается не в том, чтобы приехать и сказать: "Мы против" и уехать, как это часто делала Украина.
"Задача состоит в том, чтобы добиться сближения позиций. Для этого надо уметь видеть мир в глобальном фокусе. И далеко не у каждого профессионального дипломата есть такое качество", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговорного процесса — в материале Евгении Кондаковой "Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа" на сайте Украина.ру.
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