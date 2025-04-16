Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США - 17.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250416/videt-mir-v-globalnom-fokuse-ischenko-nazval-glavnuyu-zadachu-na-peregovorakh-mezhdu-rossiey-i-ssha-1062553891.html
Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США
Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США - 17.04.2025 Украина.ру
Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США
Задача переговорного процесса состоит в том, чтобы добиться сближения позиций. Для этого надо уметь видеть мир в глобальном фокусе. И далеко не у каждого профессионального дипломата есть такое качество. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-16T19:30
2025-04-17T00:23
новости
россия
сша
москва
ростислав ищенко
кирилл дмитриев
дональд трамп
украина.ру
мир
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061349782_0:106:3078:1837_1920x0_80_0_0_8e4501e118422d96a3ba7c777ec1a852.jpg
Сейчас ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном считается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.У Дмитриева него есть большой опыт дипломатических переговоров и государственной работы в самых разных отраслях, потому что подобные консультации – вопрос комплексный, считает эксперт.Понятно, что Россия стремится вести переговоры с США о глобальном урегулировании. Но в подобной ситуации надо быстро реагировать на меняющуюся позицию оппонента, указал политолог.Он отметил, что задача переговорщика заключается не в том, чтобы приехать и сказать: "Мы против" и уехать, как это часто делала Украина."Задача состоит в том, чтобы добиться сближения позиций. Для этого надо уметь видеть мир в глобальном фокусе. И далеко не у каждого профессионального дипломата есть такое качество", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему переговорного процесса — в материале Евгении Кондаковой "Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/1062534671.html
россия
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061349782_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_a8336c38eb1a155f27b68b9656bc38ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, москва, ростислав ищенко, кирилл дмитриев, дональд трамп, украина.ру, мир, переговоры, война, война на украине, дипломатия, конфликт
Новости, Россия, США, Москва, Ростислав Ищенко, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Украина.ру, мир, переговоры, война, война на Украине, дипломатия, конфликт

Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США

19:30 16.04.2025 (обновлено: 00:23 17.04.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Задача переговорного процесса состоит в том, чтобы добиться сближения позиций. Для этого надо уметь видеть мир в глобальном фокусе. И далеко не у каждого профессионального дипломата есть такое качество. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном считается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
У Дмитриева него есть большой опыт дипломатических переговоров и государственной работы в самых разных отраслях, потому что подобные консультации – вопрос комплексный, считает эксперт.
"Это потом соберутся дипломаты, которые будут вести переговоры в соответствии с выданными им инструкциями. А сейчас идут консультации о том, о чем бы нам начать переговоры", — отметил Ищенко.
Понятно, что Россия стремится вести переговоры с США о глобальном урегулировании. Но в подобной ситуации надо быстро реагировать на меняющуюся позицию оппонента, указал политолог.
Он отметил, что задача переговорщика заключается не в том, чтобы приехать и сказать: "Мы против" и уехать, как это часто делала Украина.
"Задача состоит в том, чтобы добиться сближения позиций. Для этого надо уметь видеть мир в глобальном фокусе. И далеко не у каждого профессионального дипломата есть такое качество", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговорного процесса — в материале Евгении Кондаковой "Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа" на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 07:00
Грег Вайнер: Удар по Сумам не вызвал драмы в США, но Украине обещают прекращение огня за десять днейВладимира Зеленского, который ищет возможность получить гарантии ЕС и уйти с политической сцены, больше не существует для Трампа как политической фигуры. Скоро мы увидим нового лидера на Украине.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАМоскваРостислав ИщенкоКирилл ДмитриевДональд ТрампУкраина.румирпереговорывойнавойна на Украинедипломатияконфликт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины
21:15"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах
20:15"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин
20:00"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область
19:50На переговорах России надо добиться "конкретного успеха" и соглашения, которое будет выполняться — Ищенко
19:44Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
19:30Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США
19:30Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно
19:29НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову
18:48Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине
18:48А когда украинская политика пахла розами? Верховная Рада продлила военное положение
18:27Украинский взгляд: "Трампу пора прекращать спасать Россию, это уже невозможно"
18:13Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля
18:04Репарации после войны с США и потеря трубы "Газпрома": неприятный сюрприз для Украины в сделке по недрам
17:52"Разрушитель Европы". Зачем Джей Ди Вэнс едет в Рим
17:46Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ
17:44С чем столкнётся Китай, если он не поможет России быстро разгромить Украину — Перенджиев
17:14Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают
17:02Попса и рэп - неожиданное оружие России в борьбе за Украину
16:53Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны
Лента новостейМолния