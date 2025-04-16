https://ukraina.ru/20250416/videt-mir-v-globalnom-fokuse-ischenko-nazval-glavnuyu-zadachu-na-peregovorakh-mezhdu-rossiey-i-ssha-1062553891.html

Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США

Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США - 17.04.2025 Украина.ру

Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США

Задача переговорного процесса состоит в том, чтобы добиться сближения позиций. Для этого надо уметь видеть мир в глобальном фокусе. И далеко не у каждого профессионального дипломата есть такое качество. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-16T19:30

2025-04-16T19:30

2025-04-17T00:23

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Сейчас ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном считается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.У Дмитриева него есть большой опыт дипломатических переговоров и государственной работы в самых разных отраслях, потому что подобные консультации – вопрос комплексный, считает эксперт.Понятно, что Россия стремится вести переговоры с США о глобальном урегулировании. Но в подобной ситуации надо быстро реагировать на меняющуюся позицию оппонента, указал политолог.Он отметил, что задача переговорщика заключается не в том, чтобы приехать и сказать: "Мы против" и уехать, как это часто делала Украина."Задача состоит в том, чтобы добиться сближения позиций. Для этого надо уметь видеть мир в глобальном фокусе. И далеко не у каждого профессионального дипломата есть такое качество", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему переговорного процесса — в материале Евгении Кондаковой "Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/1062534671.html

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новости, россия, сша, москва, ростислав ищенко, кирилл дмитриев, дональд трамп, украина.ру, мир, переговоры, война, война на украине, дипломатия, конфликт