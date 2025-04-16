https://ukraina.ru/20250416/na-peregovorakh-rossii-nado-dobitsya-konkretnogo-uspekha-i-soglasheniya-kotoroe-budet-vypolnyatsya--1062554817.html

На переговорах России надо добиться "конкретного успеха" и соглашения, которое будет выполняться — Ищенко

На переговорах России надо добиться "конкретного успеха" и соглашения, которое будет выполняться — Ищенко - 17.04.2025 Украина.ру

На переговорах России надо добиться "конкретного успеха" и соглашения, которое будет выполняться — Ищенко

Сейчас на переговорах России надо добиться конкретного успеха. Необходимо подписать такое соглашение с США, которое будет выполняться. Но сначала на переговоры о таком соглашении еще надо выйти. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-16T19:50

2025-04-16T19:50

2025-04-17T00:09

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Сейчас ключевой фигурой в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном считается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.По мнению эксперта, задача переговорщика заключается не в том, чтобы приехать, сказать: "Мы против" и уехать, как это часто делала Украина. По мнению Ищенко, если бы Россия посылала переговорщика в рамках "Минска" или "Стамбула", его задача была бы понятна: соглашения будут сорваны, но надо их подписать.Поэтому часто на такие переговоры посылают тех, "кого не жалко показать по телевизору, чтобы народ их ругал", отметил эксперт.Но сейчас на переговорах России надо добиться "конкретного успеха". И надо подписать такое соглашение с США, которое будет выполняться. А на переговоры о таком соглашении еще надо выйти, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему переговорного процесса — в материале Евгении Кондаковой "Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/ni-slova-o-trampe-o-chem-govoril-bayden-na-svoem-pervom-vystuplenii-posle-otstavki--1062546377.html

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новости, россия, сша, москва, ростислав ищенко, кирилл дмитриев, минские соглашения, стамбул, соглашение, переговоры, украина, война