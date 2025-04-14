https://ukraina.ru/20250414/1045314802.html

Референдум 2000 года: как украинцы изменили Конституцию, а она… не изменилась

Референдум 2000 года: как украинцы изменили Конституцию, а она… не изменилась - 14.04.2025 Украина.ру

Референдум 2000 года: как украинцы изменили Конституцию, а она… не изменилась

В качестве примера игнорирования мнения народа, выраженного юридически безупречным, вроде бы, образом, обычно приводят всесоюзный референдум 1991 года. В марте народ СССР проголосовал за сохранение Союза, а уже в декабре Союза не стало. Однако опыт украинцев более многообразен – ведь девять лет спустя на Украине опять проводился референдум, и…

2025-04-14T15:59

2025-04-14T15:59

2025-04-14T15:59

история

история

история украины

леонид кучма

2000-е

референдум

конституция

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Проведённый 14 апреля 2000 года референдум официально назывался "конституционным референдумом по народной инициативе". Чтобы понять его смысл, нужно вспомнить общий политический фон происходящего.14 ноября 1999 года Леонид Кучма был избран на второй президентский срок. И это было не просто переизбрание – в стране сформировалась олигархическая система, выразителем которой был президент. С доминированием в представительских органах левых сил было покончено, после поражения на выборах их авторитет уже только падал. В январе 2000 года в Верховной Раде произошёл внутренний переворот, в результате которого был смещён с поста председателя коммунист Александр Ткаченко. Сформировалось новое, пропрезидентское большинство.Теперь стало необходимым зафиксировать победу на законодательном уровне и расширить полномочия президента, в частности – относительно контроля над парламентом. Правда, Конституция 1996 года фактически была "суперпрезидентской". Как назвать то устройство, которое бы получилось по итогам референдума, мы не знаем.Политтехнологический расчёт опирался на четыре основания:Во-первых, президент Кучма, который стоял за формальными инициаторами референдума, находился на пике своего политического могущества и популярности.Во-вторых, левые силы, которые могли бы возглавить сопротивление планам президента, были деморализованы и дезорганизованы.В-третьих, парламент на Украине (да и не только на Украине) традиционно пользуется гораздо меньшим уважением, чем президент. Так что инициативы, направленные на сокращение возможностей депутатов, были предсказуемо популярными.В-четвёртых, Конституцию 1996 года на Западе считали чуть ли самой демократической в Европе – ведь нужно было проведение на Украине рыночных реформ, а в этом деле демократия только вредна... В АП рассчитывали, что дальнейшее усиление полномочий президента сопротивления не вызовет, но позиция Запада изменилась – он уже не хотел сильного Кучму, он хотел своего агента.Уже 7 декабря 1999 года состоялось первое собрание по созданию инициативной группы по проведению референдума, регистрировать которую, правда, пришлось по решению суда. До середины января было собрано 4 млн. подписей (из 3-х необходимых). 15 января был издан указ о проведении референдума.В конечном итоге на референдум были вынесены четыре вопроса.1. За право президента распустить парламент, если он не может сформировать большинство или утвердить правительство, проголосовало 86%.2. За лишение депутатов неприкосновенности – 89%.3. За сокращение числа депутатов с 450 до 300 – 90%.4. За формирование двухпалатного парламента (но без федерализации) – 82%.Ещё два вопроса "запорол" Конституционный суд. Он исключил возможность роспуска Рады в случае вынесение ей недоверия на референдуме и принятие Конституции только на референдуме.Итак, общество сказало своё твёрдое "да". Не смотря на большое количество нарушений при голосовании, общий вывод был однозначен (слишком большие проценты – сделать из 49% 82% практически нереально). Правда, под вопросом остался сам факт проведения референдума – в нём участвовало всего 54% избирателей (в Севастополе и вовсе 24%), так что вполне вероятно, что явки 50% + 1 голос всё же не было. Но юридически итоги голосования оспорить никто не смог.Но дальше решения должны были превратиться в законодательные нормы, а для этого опять таки нужно было голосование парламента. А парламент не хотел (не без поддержки с Запада).А потом началось "дело Гонгадзе", массовые протесты, в результате которых Кучма оказался на грани отставки… Ну и, в конце концов, выборы 2004 года, Майдан и принятие конституционной реформы.Позже Л. Кучма говорил, что программы, положенные в основу референдума 2000 года и конституционной реформы 2004 года – одни и те же. Он, разумеется, лукавил. Стратегические цели были разные – в варианте 2000 года полномочия президента увеличивались, а в варианте 2004 года – трансформировались из административных в политические (при этом реальные полномочия талантливого политика Петра Порошенко оказались большими, чем у Кучмы).Тем не менее, частично решения референдума были претворены в жизнь.В рамках реформы 2004 года президент действительно получил право распускать парламент, но там ситуация на самом деле была принципиально иной. По новой Конституции Рада формировала правительство, и эта норма должна была исключить ситуацию, когда легитимного правительства в стране нет. В варианте 2000 года Рада только утверждала назначаемого президентом премьера, и норма должна была наказывать депутатов за непослушание.Депутатская неприкосновенность была снята уже при Зеленском с 1 января 2020 года.Идеи сокращения числа депутатов и внедрения бикамерализма повисли в воздухе (сейчас о сокращении депутатского корпуса заговорили опять - на том основании, что в результате победы двух Майданов население страны радикально сократилось).Мы, в данном случае, не говорим о том, хороши были предложения Кучмы или плохи. Речь идёт о специфическом отношении к демократии, голосу народа, ну и к Конституции тоже.В этом смысле было очень трудно понять логику людей, которые предлагали в рамках Минских соглашений закрепить права Донбасса в Конституции. Они же видели судьбу результатов референдума 2000 года и знали решение Конституционного Суда 2010 года, которым вся Конституция в целом была отменена как не соответствующая себе самой. Расчёт явно был на то, что соглашения эти никто и никогда выполнять не будет. Иначе бы Россия, как гарант прав Донбасса, попала бы в ситуацию ещё более неудобную, чем сложилась в реальности.

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2025

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