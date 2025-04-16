https://ukraina.ru/20250416/mozhem-ostavit-a-mozhem--ne-ostavit-ischenko-o-tom-budet-li-rossiya-osvobozhdat-vsyu-sumskuyu-oblast-1062560313.html

"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область

"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область - 17.04.2025 Украина.ру

"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область

Если консультации между Россией и США пройдут успешно, переговоры начнутся через неделю и тоже закончатся успешно, российские военные за неделю физически не успеют освободить Сумскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-16T20:00

2025-04-16T20:00

2025-04-17T00:13

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На фоне консультаций между представителями России и США не прекращаются боевые действия на Украине. ВС России осталось очистить от ВСУ лишь два населенных пункта в Курской области.Пока ВС РФ ведут наступление в Сумской области с задачей, которую объявил президент РФ Владимир Путин прямо по телевизору ("Подумайте о том, чтобы создать буферную зону"), сказал эксперт."Но мы же не знаем, что он сказал потом, когда камеры убрали, и что он сказал спустя пару дней после этого. Может быть, мы будем освобождать Сумскую область полностью. Может быть, будем освобождать ее не полностью. Посмотрим", — отметил Ищенко.Если консультации между Россией и США пройдут успешно, переговоры начнутся через неделю и тоже закончатся успешно, российские военные за неделю физически не успеют освободить Сумскую область, указал он."Мы можем во время мира освободить Сумскую область? Нет. Потому что пока мы претендуем только на те регионы, которые по Конституции входят в состав РФ", — подчеркнул политолог.Помимо этих регионов, российские войска контролируют маленький кусочек Харьковской области и пару сел в Сумской области. Может быть, потом будем контролировать кусочек Днепропетровской области. "Если начнутся переговоры о мире, мы можем эти кусочки оставить, а можем – не оставить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/reparatsii-posle-voyny-s-ssha-i-poterya-truby-gazproma-nepriyatnyy-syurpriz-dlya-ukrainy-v-sdelke-po-1062556913.html

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новости, россия, сумская область, ростислав ищенко, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, переговоры, освобождение, украина, война, территория