"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область - 17.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250416/mozhem-ostavit-a-mozhem--ne-ostavit-ischenko-o-tom-budet-li-rossiya-osvobozhdat-vsyu-sumskuyu-oblast-1062560313.html
"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область
"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область - 17.04.2025 Украина.ру
"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область
Если консультации между Россией и США пройдут успешно, переговоры начнутся через неделю и тоже закончатся успешно, российские военные за неделю физически не успеют освободить Сумскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-16T20:00
2025-04-17T00:13
новости
россия
сумская область
ростислав ищенко
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
вооруженные силы украины
переговоры
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059928478_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_c1f2f16a9f6f8f2c82d6bafb1b71744b.jpg
На фоне консультаций между представителями России и США не прекращаются боевые действия на Украине. ВС России осталось очистить от ВСУ лишь два населенных пункта в Курской области.Пока ВС РФ ведут наступление в Сумской области с задачей, которую объявил президент РФ Владимир Путин прямо по телевизору ("Подумайте о том, чтобы создать буферную зону"), сказал эксперт."Но мы же не знаем, что он сказал потом, когда камеры убрали, и что он сказал спустя пару дней после этого. Может быть, мы будем освобождать Сумскую область полностью. Может быть, будем освобождать ее не полностью. Посмотрим", — отметил Ищенко.Если консультации между Россией и США пройдут успешно, переговоры начнутся через неделю и тоже закончатся успешно, российские военные за неделю физически не успеют освободить Сумскую область, указал он."Мы можем во время мира освободить Сумскую область? Нет. Потому что пока мы претендуем только на те регионы, которые по Конституции входят в состав РФ", — подчеркнул политолог.Помимо этих регионов, российские войска контролируют маленький кусочек Харьковской области и пару сел в Сумской области. Может быть, потом будем контролировать кусочек Днепропетровской области. "Если начнутся переговоры о мире, мы можем эти кусочки оставить, а можем – не оставить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250416/reparatsii-posle-voyny-s-ssha-i-poterya-truby-gazproma-nepriyatnyy-syurpriz-dlya-ukrainy-v-sdelke-po-1062556913.html
россия
сумская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059928478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_497315483b36e13d50e3c1d1820462ba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сумская область, ростислав ищенко, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, переговоры, освобождение, украина, война, территория
Новости, Россия, Сумская область, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, переговоры, освобождение, Украина, война, территория

"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область

20:00 16.04.2025 (обновлено: 00:13 17.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Если консультации между Россией и США пройдут успешно, переговоры начнутся через неделю и тоже закончатся успешно, российские военные за неделю физически не успеют освободить Сумскую область. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На фоне консультаций между представителями России и США не прекращаются боевые действия на Украине. ВС России осталось очистить от ВСУ лишь два населенных пункта в Курской области.
Пока ВС РФ ведут наступление в Сумской области с задачей, которую объявил президент РФ Владимир Путин прямо по телевизору ("Подумайте о том, чтобы создать буферную зону"), сказал эксперт.
"Но мы же не знаем, что он сказал потом, когда камеры убрали, и что он сказал спустя пару дней после этого. Может быть, мы будем освобождать Сумскую область полностью. Может быть, будем освобождать ее не полностью. Посмотрим", — отметил Ищенко.
Если консультации между Россией и США пройдут успешно, переговоры начнутся через неделю и тоже закончатся успешно, российские военные за неделю физически не успеют освободить Сумскую область, указал он.
"Мы можем во время мира освободить Сумскую область? Нет. Потому что пока мы претендуем только на те регионы, которые по Конституции входят в состав РФ", — подчеркнул политолог.
Помимо этих регионов, российские войска контролируют маленький кусочек Харьковской области и пару сел в Сумской области. Может быть, потом будем контролировать кусочек Днепропетровской области. "Если начнутся переговоры о мире, мы можем эти кусочки оставить, а можем – не оставить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в интервью Алексея Леонкова: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны на сайте Украина.ру.
Фото: Владимир Зеленский
Вчера, 18:04
Репарации после войны с США и потеря трубы "Газпрома": неприятный сюрприз для Украины в сделке по недрамЧиновники обеих стран анонсировали заключение сделки в ближайшей перспективе, буквально в течение нескольких дней, однако, и сделкой это назвать сложно: Вашингтон хочет забрать всё и не дать Киеву ничего
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСумская областьРостислав ИщенкоВладимир ПутинДональд ТрампУкраина.руВооруженные силы УкраиныпереговорыосвобождениеУкраинавойнатерритория
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины
21:15"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах
20:15"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин
20:00"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область
19:50На переговорах России надо добиться "конкретного успеха" и соглашения, которое будет выполняться — Ищенко
19:44Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
19:30Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США
19:30Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно
19:29НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову
18:48Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине
18:48А когда украинская политика пахла розами? Верховная Рада продлила военное положение
18:27Украинский взгляд: "Трампу пора прекращать спасать Россию, это уже невозможно"
18:13Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля
18:04Репарации после войны с США и потеря трубы "Газпрома": неприятный сюрприз для Украины в сделке по недрам
17:52"Разрушитель Европы". Зачем Джей Ди Вэнс едет в Рим
17:46Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ
17:44С чем столкнётся Китай, если он не поможет России быстро разгромить Украину — Перенджиев
17:14Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают
17:02Попса и рэп - неожиданное оружие России в борьбе за Украину
16:53Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны
Лента новостейМолния