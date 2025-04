https://ukraina.ru/20250416/ukraina-golosuet-za-voynu-a-tramp-idet-na-kitay-glavnoe-na-1300--1062546659.html

Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00

Верховная Рада голосует "за" войну, президент США объявляет Китаю бойкот, украинские власти "лишний раз подчеркивают правоту российской стороны", а в рядах ВСУ находятся все новые "герои"

Украина продлила военное положение и мобилизацию Верховная Рада проголосовала за продление военного положения до августа. Против этого оказался только один депутат — Алексей Гончаренко*. Он же стал единственным противником продления мобилизации до августа. Стоит напомнить, что накануне Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Согласно документу, они продлеваются с 9 мая на 90 дней. Подробности в публикации "Умереть за Украину — мало", Трампа отговаривают от решения украинского вопроса.Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале призвал голосовать против продления соответствующих положений на Украине. По его словам на это есть "две ключевые причины". "Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет. Сейчас наши военные наименее защищены своей же страной. Практически находятся в рабстве. <...> Вторая. ТЦК (военкомат на Украине). До сих пор продолжается бусификация (насильственная мобилизация). К людям относятся как к животным", — пояснил Гончаренко*.По его словам, эффективность такого подхода к мобилизации — отрицательная, так как количество самовольного оставления части максимальное. "Но это продолжается. Наши власти и это устраивает. Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продлению военного положения – я буду голосовать против", — заявил Гончаренко*. Полные цитаты депутата — в материале Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения. Тем временем украинское издание "Страна.ua" написало, что "Слуги народа" угрожали тем депутатам, которые не хотят голосовать за продление военного положения". В сообщении отмечается, что накануне таковых раскритиковал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. "Финальные результаты кастинга [президента России Владимира] Путина в Раде можно будет увидеть среди тех, кто проголосует против продолжения военного положения", — заявил Стефанчук.Тем временем депутат от фракции партии "Слуги народа" Олег Дунда считает, что проголосовавшие против продления "окажутся пророссийской консервой". К нему присоединился глава этой фракции Давид Арахамия. По его словам, "усталость от войны сказывается после изнурительной заграничной командировки."Некоторые космонавты из Верховной Рады выступают против продления военного положения. После Сум. После Кривого Рога. Во время наступления ВС РФ. Многие журналисты спрашивают, что я об этом думаю. Слов нет. Лишь буквы, в основном с конца алфавита", — заявил Арахамия.Выехавший из страны депутат Артем Дмитрук утверждает, что в Раде была рассылка сообщений о "принятии мер" по итогам голосования за продление военное положение. Кроме того, он назвал предложение Владимира Зеленского плевком в сторону не только президента США, но и лидеров стран, участвующих в процессе урегулирования конфликта. Война Трампа с Китаем На сайте Белого дома появилось сообщение о том, что Вашингтон может повысить пошлины для китайских экспортеров до 245 процентов. В администрации американского лидера Дональда Трампа уточнили, что своими действиями он хотел уравнять условия игры и обеспечить национальную безопасность США."В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", — говорится в публикации.Позже американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что Трамп хочет убедить более 70 стран ограничить сотрудничество с Китаем в обмен на американские уступки по тарифам. По данным журналистов, США намерены попросить эти страны не покупать дешевые китайские товары, не переправлять им американские товары и не позволять регистрировать китайские компании для обхода пошлин. Таким образом Трамп хочет посадить Китай за стол переговоров с меньшими рычагами влияния, уточняется в материале издания. Сам президент США намекнул на такую стратегию, заявив, что рассмотрит возможность заставить страны выбирать между США и Китаем, отмечают авторы публикации.На это уже успел ответить представитель МИД КНР. По его словам, США следует прекратить угрозы и шантаж, если они хотят решить проблемы с Китаем. "Эту тарифную войну инициировала американская сторона, а ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны", — заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства. "Театр абсурда" или бредовая идея ЗеленскогоРанее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.На это официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что подобное поведение напоминает ей "театр абсурда". "Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада", — сказала она.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский таким образом проявляет неуважение к памяти своего деда и "болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая". По его словам, подобные выходки "лишний раз подчеркивает правоту российской стороны". Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в свою очередь, отметил, что идея украинских политиков является сумасшедшей и бредовой. Украинское руководство предлагает приезд европейских политиков в Киев для участия в мероприятии, которое, по мнению Водолацкого, напоминает "парад террористических батальонов" под нацистскими знаменами. Парламентарий заявил, что это предложение — грубое искажение исторической истины и проявление глубокого пренебрежения к памяти предков. Стоит отметить, что тем временем издание The Economist со ссылкой на источники написало, что администрация Трампа не поддерживает стремление Европы продолжать военную помощь Украине и вряд ли сама одобрит новые пакеты. Подробнее о выводах, к которым пришли авторы публикации — в материале "Сыты по горло". США откажутся от помощи Украине — The Economist.Кто воюет за ВСУ? Российские СМИ со ссылкой на военнослужащего ВС РФ с позывным Конёк написали, что украинская армия в боях за Елизаветовку задействовала иностранных наемников и женщин. Стоит напомнить, что насланный пункт был освобожден российскими войсками на прошлой неделе. Между тем житель Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) Виктор рассказал, что в 2023 году в городе были замечены наемники из арабских стран."Мы стояли как раз разговаривали возле подъезда, идут двое: по форме, смотрят волком, проходишь мимо — не здороваешься, потому что кто его знает, что там в голове. И тут дрон только — раз! — с 51-го дома полетел, они как кинулись под дерево с вот такими глазами — и по-арабски "рылы-мрылы", — цитирует мужчину агентство РИА Новости.Тем временем немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что ВСУ заманивают в свои ряды колумбийских наемников обещаниями высоких зарплат, а потом отказываются им платить. Так один из иностранцев Карлос Моралес рассказал изданию, что большинство наемников в рядах ВСУ — из Колумбии, которые приехали на Украину в надежде заработать. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

