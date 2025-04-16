"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин
20:15 16.04.2025 (обновлено: 00:16 17.04.2025)
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© LIBKOS
"Заградотряды" ВСУ были усовершенствованы с помощью передовых технических решений – теперь они не стоят за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно "висят" прямо над ними в виде дронов. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Во время своих атак ВСУ стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения их мобильных групп, сообщил эксперт.
Особенно это заметно на участке границы между Сумской и Белгородской областями, включая район сосредоточения ВСУ в районе села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть ротацию и подвоз резервов, уточнил он.
Также Алехин сообщил про одну немаловажная деталь, о которой ему рассказали командиры расчетов БПЛА на Харьковском направлении.
"Все украинские "дроноводы" имеют жёсткий приказ – при любых признаках того, что кто-то из всушников пытается сдаться в плен – их немедленно уничтожать. И видео таких "ликвидаций" – десятки!" — констатировал полковник запаса.
"Заградотряды" ВСУ были усовершенствованы с помощью передовых технических решений – теперь они не стоят за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно "висят" прямо над ними, приводя в исполнение смертные приговоры, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.
О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
15 апреля, 19:30Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под КупянскомУ ВС России появилась возможность развивать наступление в районе Купянска с севера и с юга. Если мы Купянск возьмем в огневое кольцо, то группировка, обороняющая город, будет либо уничтожена, либо ее придется отводить под ударами наших войск. В любом случае украинскую армию на этом направлении ждут тяжелые потери.
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