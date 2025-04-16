https://ukraina.ru/20250416/zagradotryady-visyat-pryamo-nad-vsu-i-bezzhalostno-privodyat-v-ispolnenie-smertnye-prigovory--alekhin-1062561497.html

"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин

"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин - 17.04.2025 Украина.ру

"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин

"Заградотряды" ВСУ были усовершенствованы с помощью передовых технических решений – теперь они не стоят за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно "висят" прямо над ними в виде дронов. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-16T20:15

2025-04-16T20:15

2025-04-17T00:16

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Во время своих атак ВСУ стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения их мобильных групп, сообщил эксперт.Особенно это заметно на участке границы между Сумской и Белгородской областями, включая район сосредоточения ВСУ в районе села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть ротацию и подвоз резервов, уточнил он.Также Алехин сообщил про одну немаловажная деталь, о которой ему рассказали командиры расчетов БПЛА на Харьковском направлении."Все украинские "дроноводы" имеют жёсткий приказ – при любых признаках того, что кто-то из всушников пытается сдаться в плен – их немедленно уничтожать. И видео таких "ликвидаций" – десятки!" — констатировал полковник запаса."Заградотряды" ВСУ были усовершенствованы с помощью передовых технических решений – теперь они не стоят за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно "висят" прямо над ними, приводя в исполнение смертные приговоры, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250415/yuriy-knutov-rossiya-obezglavila-vsu-v-sumakh-i-gotovitsya-nanesti-protivniku-tyazhelyy-uron-pod-1062531749.html

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