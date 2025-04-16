"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин - 17.04.2025 Украина.ру
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"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин
"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин - 17.04.2025 Украина.ру
"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин
"Заградотряды" ВСУ были усовершенствованы с помощью передовых технических решений – теперь они не стоят за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно "висят" прямо над ними в виде дронов. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-16T20:15
2025-04-17T00:16
новости
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белгородская область
геннадий алехин
всу
дроны
харьковская область
сумская область
бпла
беспилотники
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Во время своих атак ВСУ стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения их мобильных групп, сообщил эксперт.Особенно это заметно на участке границы между Сумской и Белгородской областями, включая район сосредоточения ВСУ в районе села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть ротацию и подвоз резервов, уточнил он.Также Алехин сообщил про одну немаловажная деталь, о которой ему рассказали командиры расчетов БПЛА на Харьковском направлении."Все украинские "дроноводы" имеют жёсткий приказ – при любых признаках того, что кто-то из всушников пытается сдаться в плен – их немедленно уничтожать. И видео таких "ликвидаций" – десятки!" — констатировал полковник запаса."Заградотряды" ВСУ были усовершенствованы с помощью передовых технических решений – теперь они не стоят за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно "висят" прямо над ними, приводя в исполнение смертные приговоры, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250415/yuriy-knutov-rossiya-obezglavila-vsu-v-sumakh-i-gotovitsya-nanesti-protivniku-tyazhelyy-uron-pod-1062531749.html
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новости, россия, белгородская область, геннадий алехин, всу, дроны, харьковская область, сумская область, бпла, беспилотники, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, Белгородская область, Геннадий Алехин, ВСУ, дроны, Харьковская область, Сумская область, БПЛА, беспилотники, СВО, Спецоперация, война

"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин

20:15 16.04.2025 (обновлено: 00:16 17.04.2025)
 
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"Заградотряды" ВСУ были усовершенствованы с помощью передовых технических решений – теперь они не стоят за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно "висят" прямо над ними в виде дронов. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Во время своих атак ВСУ стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения их мобильных групп, сообщил эксперт.
Особенно это заметно на участке границы между Сумской и Белгородской областями, включая район сосредоточения ВСУ в районе села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть ротацию и подвоз резервов, уточнил он.
Также Алехин сообщил про одну немаловажная деталь, о которой ему рассказали командиры расчетов БПЛА на Харьковском направлении.
"Все украинские "дроноводы" имеют жёсткий приказ – при любых признаках того, что кто-то из всушников пытается сдаться в плен – их немедленно уничтожать. И видео таких "ликвидаций" – десятки!" — констатировал полковник запаса.
"Заградотряды" ВСУ были усовершенствованы с помощью передовых технических решений – теперь они не стоят за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно "висят" прямо над ними, приводя в исполнение смертные приговоры, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.
О продвижении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью
15 апреля, 19:30
Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под КупянскомУ ВС России появилась возможность развивать наступление в районе Купянска с севера и с юга. Если мы Купянск возьмем в огневое кольцо, то группировка, обороняющая город, будет либо уничтожена, либо ее придется отводить под ударами наших войск. В любом случае украинскую армию на этом направлении ждут тяжелые потери.
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21:43Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины
21:15"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах
20:15"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин
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