Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно
© из личного архиваСергей Сазонов интервью
© из личного архива
Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
- Сергей, недавний ракетный удар по Сумам уничтожил большое количество офицеров ВСУ. Наши войска продолжают расширять плацдарм на территории Сумской области. Станут ли Сумы целью летней кампании российской армии?
- Я вообще не уверен, что мы должны оперировать такими понятиями, как летнее наступление, летняя кампания… Войны-то нет, как бы не хотелось говорить о происходящем, как о прокси-войне. Россия до сих пор не проводила ни одной стратегической наступательной операции. То, что происходит в Сумах, это не подготовка к масштабным наступлениям. Это больше похоже на создание обширной буферной зоны.
Сумы должны не то чтобы лежать в руинах, а должны быть деактивированы, потому что стали одной из крупнейших логистических баз для ВСУ. Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.
Сейчас ближайшей целью нашего командования, исходя из открытых сводок, является выход на рубеж Юнаковки, что в 25 километрах от Сум. Двадцать пять километров — это зона действия всех возможных видов дронов. Даже тактические малые дроны способны действовать на таком расстоянии. То есть Сумы будут находиться под плотным контролем дронов и артиллерии. Это сделает город непригодным для жизни. Местному населению придется покидать этот город. Это упростит уничтожение инфраструктуры и превращение Сум в очередной Часов Яр, город-призрак.
А чтобы рассматривать Сумы как опорную точку для наступления куда-либо, нужно располагать данными о том, что у нас есть силы для наступления. Я такими данными не располагаю. Для этого должна быть развернута полевая армия. Теоретически от Сум можно было бы наносить удар на Киев – там 300 километров расстояние.
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Кстати, местность там не такая уж и лесистая. Леса там в основном сосновые, не лиственные, они хорошо просматриваются с воздуха.
Вообще, я бы призвал всех военных обозревателей к сдержанности. Юрий Подоляка, например, мыслит такими категориями, как битва за Донбасс и так далее. Нет никаких битв. Мы видим серию тактических операций не самого большого масштаба по всей линии фронта. В этих операциях принимают участие даже не батальонные группы. Оргштатструктура по факту изменилась, хотя в уставах, видимо, осталась прежней. Сейчас фактически это малые штурмовые группы, даже не роты, а взвода, двух взводов с необязательно приданной бронетехникой. Раньше на пехотное отделение полагалась одна БМП. Сейчас же смысла особого в этом нет, дорогая техника быстро сжигается средствами, которые стоят гораздо дешевле.
- Как в концепцию создания буферной зоны укладывается стратегия разрушения мостов в тылу противника? Этот вопрос ставился еще в самом начале СВО, а сейчас есть ли в этом необходимость?
- Сейчас этот вопрос не стоит. Напомню, что в Херсоне противнику не удалось уничтожить мост современным западным оружием. То есть можно потратить много сил и средств, но мосты будут восстановлены в короткий период. Есть технологии, которые позволяют за двое суток восстановить пролет. Есть и понтонные конструкции, которые позволят обеспечить если не полноценное движение, то какую-то переброску войск.
В тактическом звене уничтожение мостов может быть оправдано. Это отвлекает силы противника, заставляет наводить понтонные переправы, которые тоже уничтожаются. И потом мосты еще советской постройки создавались с учетом возможного ядерного удара.
И я считаю, что целью стратегической воздушной операции должны быть не мосты, а пункты управления, в том числе и пункты государственного управления, и железнодорожные логистические центры. Уничтожение узловых станций — это более простая задача, а восстановить их намного сложнее. Представьте узловую станцию, 30-40 разных путей, и все это превращается в одну большую воронку.
Киевский и Харьковский железнодорожные узлы целы до сих пор. У многих возникает удивление, почему в Киев можно доехать на поезде. При современных средствах поражения можно уничтожать не только узловые станции, но и железнодорожные насыпи. А самое главное разрушать транспортную энергоинфраструктуру.
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- Мы это не делаем из гуманистических соображений, или здесь есть военно-политический расчет?
- Создаётся впечатление, что это военно-политический расчет. То есть ситуация не обостряется пока до крайней точки. Можно было бы еще "Орешник" применить, но уже с более показательными целями, например, по Киеву и Львову. Но это не делается, потому что, как я уже говорил, нет войны.
- В недавнем интервью вы говорили, что приоритетным для российской армии должно стать южное направление, потому что Херсон и Запорожье нужно возвращать. Означает ли это, что основные силы ВС РФ должны быть сконцентрированы в Донбассе для достижения этой цели?
- Я так понимаю, что есть план последовательного освобождения. То есть надо решить вопрос с Донбассом до конца, выйти к границам Днепропетровской области и угрожая самому Днепропетровску, можно думать о наступлении на Херсон.
Потому что демонстрационная угроза Днепропетровска неизбежно вызовет оттягивание сил противника на это направление. И растянуться так им будет уже очень сложно. То есть одновременно строить узел обороны в Днепропетровской области и защищать Херсон. Судя по некоторым сводкам, пробные десантные операции в районе Херсона уже были.
- То есть Покровск (Красноармейск) необходимо освобождать в обозримой перспективе?
- Да, но у меня создается впечатление, что сейчас есть некие соглашения о необострении ситуации, которые были достигнуты в ходе переговоров. Принято говорить, что мы воюем с западом и США, но это неверный вывод. Мы воюем с политическими силами, а не с государствами. Есть такое понятие как горизонтальные элиты, которые пронизывают все национальные структуры. В 19 или в начале 20 века мы бы воевали с национальными государствами, и ситуация была бы совершенно иная.
Сейчас мы воюем с леволиберальным интернационалом, для которого поражение может обернуться крахом всего цивилизационного проекта.
- Вы считаете, что именно это мешает начать полномасштабную войну? Или все же наличие технологических средств, как дроны, например, которые вынуждают разукрупнять воинские соединения, чтобы вывести их из-под удара, воевать небольшими группами?
- Дроны, конечно, смертоносны, но миллионные армии, они не остановят. Эта армия будет наступать, применять те же дроны массово, наносить штурмовые ракетно-бомбовые удары, проводя стратегическую операцию. Когда будут нанесены одновременно удары по всем центрам управления, по штабам, включая Верховную Раду, в тылу все запылает, не будет ни света, ни воды, ни канализации, а армия двинется к Киеву, то никакие дроны ее не остановят. Этих дронов просто не будет через два дня. Они просто закончатся, а новые подвезти не успеют.
С дронами и у нас ситуация неплохая, их начали производить едва ли не в каждом российском регионе. Так что я бы не стал говорить о дронах как о вундерваффе.
- События на севере Харьковской области должны пойти по тому же сценарию, что и в Сумской?
- Парализовать миллионный Харьков можно, но тогда там произойдет гуманитарная катастрофа. То есть если из Сум можно постепенно вытеснить население, то из Харькова это будет сделать сложнее. Харьков больше, чем Воронеж и Ростов-на-Дону. Раньше он логистически жестко завязан с Воронежем по промышленной кооперации.
Если сам Харьков будет весь простреливаться и превращаться в Покровск, то это вызовет резонанс во всем мире. Поэтому я думаю, что дело, скорее всего, ограничится возвращением Купянска, и постоянной угрозой самому Харькову, то есть дезорганизацией его. Но штурма Харькова не будет.
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- ВСУ такой же сценарий попытаться отобразить с каким-либо из приграничных городов России?
- Они это пытаются сейчас сделать с Курском и Белгородом. Но я заметил еще одну опасную тенденцию. Были опубликованы данные о потерях наемников, в совокупности их погибло больше двух с половиной тысяч. Это, по сути, мотострелковый полк. Это немало. Большая часть из них это поляки и колумбийцы. А почему их не может быть еще больше? Четыре тысячи — это уже полноценная дивизия. Такими силами можно пытаться атаковать, даже без мобресурса Украины, Брянскую область и снова Курскую.
Если эта тенденция будет нарастающей, тогда уже без мобилизации и полноценной войны может и не обойтись. То есть, если под видом наемников будут заходить уже 100-тысячные контингенты, собранные со всего мира, то будет очень сложно. Либо придется применять какие-то более действенные виды оружия и принимать жесткие решения.
- Если Сумы превратятся в город-призрак, Киеву не удастся реализовать план с атакой наемников на наше приграничье?
- Разумеется. Сумы ключевой пункт для атак на Курск -Белгород. Чернигов не так им интересен, поскольку направление на Брянск перспективно, конечно, но там леса и болота.
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