Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно - 16.04.2025 Украина.ру
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Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно
Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно - 16.04.2025 Украина.ру
Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно
Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.
2025-04-16T19:30
2025-04-16T19:30
интервью
сумы
харьков
россия
юрий подоляка
вооруженные силы украины
украина.ру
кгб
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, недавний ракетный удар по Сумам уничтожил большое количество офицеров ВСУ. Наши войска продолжают расширять плацдарм на территории Сумской области. Станут ли Сумы целью летней кампании российской армии?- Я вообще не уверен, что мы должны оперировать такими понятиями, как летнее наступление, летняя кампания… Войны-то нет, как бы не хотелось говорить о происходящем, как о прокси-войне. Россия до сих пор не проводила ни одной стратегической наступательной операции. То, что происходит в Сумах, это не подготовка к масштабным наступлениям. Это больше похоже на создание обширной буферной зоны.Сумы должны не то чтобы лежать в руинах, а должны быть деактивированы, потому что стали одной из крупнейших логистических баз для ВСУ. Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.Сейчас ближайшей целью нашего командования, исходя из открытых сводок, является выход на рубеж Юнаковки, что в 25 километрах от Сум. Двадцать пять километров — это зона действия всех возможных видов дронов. Даже тактические малые дроны способны действовать на таком расстоянии. То есть Сумы будут находиться под плотным контролем дронов и артиллерии. Это сделает город непригодным для жизни. Местному населению придется покидать этот город. Это упростит уничтожение инфраструктуры и превращение Сум в очередной Часов Яр, город-призрак.А чтобы рассматривать Сумы как опорную точку для наступления куда-либо, нужно располагать данными о том, что у нас есть силы для наступления. Я такими данными не располагаю. Для этого должна быть развернута полевая армия. Теоретически от Сум можно было бы наносить удар на Киев – там 300 километров расстояние.Кстати, местность там не такая уж и лесистая. Леса там в основном сосновые, не лиственные, они хорошо просматриваются с воздуха.Вообще, я бы призвал всех военных обозревателей к сдержанности. Юрий Подоляка, например, мыслит такими категориями, как битва за Донбасс и так далее. Нет никаких битв. Мы видим серию тактических операций не самого большого масштаба по всей линии фронта. В этих операциях принимают участие даже не батальонные группы. Оргштатструктура по факту изменилась, хотя в уставах, видимо, осталась прежней. Сейчас фактически это малые штурмовые группы, даже не роты, а взвода, двух взводов с необязательно приданной бронетехникой. Раньше на пехотное отделение полагалась одна БМП. Сейчас же смысла особого в этом нет, дорогая техника быстро сжигается средствами, которые стоят гораздо дешевле.- Как в концепцию создания буферной зоны укладывается стратегия разрушения мостов в тылу противника? Этот вопрос ставился еще в самом начале СВО, а сейчас есть ли в этом необходимость?- Сейчас этот вопрос не стоит. Напомню, что в Херсоне противнику не удалось уничтожить мост современным западным оружием. То есть можно потратить много сил и средств, но мосты будут восстановлены в короткий период. Есть технологии, которые позволяют за двое суток восстановить пролет. Есть и понтонные конструкции, которые позволят обеспечить если не полноценное движение, то какую-то переброску войск.В тактическом звене уничтожение мостов может быть оправдано. Это отвлекает силы противника, заставляет наводить понтонные переправы, которые тоже уничтожаются. И потом мосты еще советской постройки создавались с учетом возможного ядерного удара.И я считаю, что целью стратегической воздушной операции должны быть не мосты, а пункты управления, в том числе и пункты государственного управления, и железнодорожные логистические центры. Уничтожение узловых станций — это более простая задача, а восстановить их намного сложнее. Представьте узловую станцию, 30-40 разных путей, и все это превращается в одну большую воронку.Киевский и Харьковский железнодорожные узлы целы до сих пор. У многих возникает удивление, почему в Киев можно доехать на поезде. При современных средствах поражения можно уничтожать не только узловые станции, но и железнодорожные насыпи. А самое главное разрушать транспортную энергоинфраструктуру.- Мы это не делаем из гуманистических соображений, или здесь есть военно-политический расчет?- Создаётся впечатление, что это военно-политический расчет. То есть ситуация не обостряется пока до крайней точки. Можно было бы еще "Орешник" применить, но уже с более показательными целями, например, по Киеву и Львову. Но это не делается, потому что, как я уже говорил, нет войны.- В недавнем интервью вы говорили, что приоритетным для российской армии должно стать южное направление, потому что Херсон и Запорожье нужно возвращать. Означает ли это, что основные силы ВС РФ должны быть сконцентрированы в Донбассе для достижения этой цели?- Я так понимаю, что есть план последовательного освобождения. То есть надо решить вопрос с Донбассом до конца, выйти к границам Днепропетровской области и угрожая самому Днепропетровску, можно думать о наступлении на Херсон.Потому что демонстрационная угроза Днепропетровска неизбежно вызовет оттягивание сил противника на это направление. И растянуться так им будет уже очень сложно. То есть одновременно строить узел обороны в Днепропетровской области и защищать Херсон. Судя по некоторым сводкам, пробные десантные операции в районе Херсона уже были.- То есть Покровск (Красноармейск) необходимо освобождать в обозримой перспективе?- Да, но у меня создается впечатление, что сейчас есть некие соглашения о необострении ситуации, которые были достигнуты в ходе переговоров. Принято говорить, что мы воюем с западом и США, но это неверный вывод. Мы воюем с политическими силами, а не с государствами. Есть такое понятие как горизонтальные элиты, которые пронизывают все национальные структуры. В 19 или в начале 20 века мы бы воевали с национальными государствами, и ситуация была бы совершенно иная.Сейчас мы воюем с леволиберальным интернационалом, для которого поражение может обернуться крахом всего цивилизационного проекта.- Вы считаете, что именно это мешает начать полномасштабную войну? Или все же наличие технологических средств, как дроны, например, которые вынуждают разукрупнять воинские соединения, чтобы вывести их из-под удара, воевать небольшими группами?- Дроны, конечно, смертоносны, но миллионные армии, они не остановят. Эта армия будет наступать, применять те же дроны массово, наносить штурмовые ракетно-бомбовые удары, проводя стратегическую операцию. Когда будут нанесены одновременно удары по всем центрам управления, по штабам, включая Верховную Раду, в тылу все запылает, не будет ни света, ни воды, ни канализации, а армия двинется к Киеву, то никакие дроны ее не остановят. Этих дронов просто не будет через два дня. Они просто закончатся, а новые подвезти не успеют.С дронами и у нас ситуация неплохая, их начали производить едва ли не в каждом российском регионе. Так что я бы не стал говорить о дронах как о вундерваффе.- События на севере Харьковской области должны пойти по тому же сценарию, что и в Сумской?- Парализовать миллионный Харьков можно, но тогда там произойдет гуманитарная катастрофа. То есть если из Сум можно постепенно вытеснить население, то из Харькова это будет сделать сложнее. Харьков больше, чем Воронеж и Ростов-на-Дону. Раньше он логистически жестко завязан с Воронежем по промышленной кооперации.Если сам Харьков будет весь простреливаться и превращаться в Покровск, то это вызовет резонанс во всем мире. Поэтому я думаю, что дело, скорее всего, ограничится возвращением Купянска, и постоянной угрозой самому Харькову, то есть дезорганизацией его. Но штурма Харькова не будет.- ВСУ такой же сценарий попытаться отобразить с каким-либо из приграничных городов России?- Они это пытаются сейчас сделать с Курском и Белгородом. Но я заметил еще одну опасную тенденцию. Были опубликованы данные о потерях наемников, в совокупности их погибло больше двух с половиной тысяч. Это, по сути, мотострелковый полк. Это немало. Большая часть из них это поляки и колумбийцы. А почему их не может быть еще больше? Четыре тысячи — это уже полноценная дивизия. Такими силами можно пытаться атаковать, даже без мобресурса Украины, Брянскую область и снова Курскую.Если эта тенденция будет нарастающей, тогда уже без мобилизации и полноценной войны может и не обойтись. То есть, если под видом наемников будут заходить уже 100-тысячные контингенты, собранные со всего мира, то будет очень сложно. Либо придется применять какие-то более действенные виды оружия и принимать жесткие решения.- Если Сумы превратятся в город-призрак, Киеву не удастся реализовать план с атакой наемников на наше приграничье?- Разумеется. Сумы ключевой пункт для атак на Курск -Белгород. Чернигов не так им интересен, поскольку направление на Брянск перспективно, конечно, но там леса и болота.Также о ситуации в зоне СВО Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ
https://ukraina.ru/20250416/1062556680.html
https://ukraina.ru/20250415/nenavist-iz-beloy-knigi-evropa--gotovitsya-k-voyne-i-mozhet-sorvat-yubiley-velikoy-pobedy-1062525579.html
https://ukraina.ru/20250416/ekonomika-ukrainy-i-voyna-tramp-na-raspute-nalog-na-starye-tufli-i-ugol-iz-za-okeana-1062544034.html
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Денис Рудометов
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сумы, харьков, россия, юрий подоляка, вооруженные силы украины, украина.ру, кгб
Интервью, Сумы, Харьков, Россия, Юрий Подоляка, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, КГБ

Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно

19:30 16.04.2025
 
© из личного архиваСергей Сазонов интервью
Сергей Сазонов интервью
© из личного архива
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
- Сергей, недавний ракетный удар по Сумам уничтожил большое количество офицеров ВСУ. Наши войска продолжают расширять плацдарм на территории Сумской области. Станут ли Сумы целью летней кампании российской армии?
- Я вообще не уверен, что мы должны оперировать такими понятиями, как летнее наступление, летняя кампания… Войны-то нет, как бы не хотелось говорить о происходящем, как о прокси-войне. Россия до сих пор не проводила ни одной стратегической наступательной операции. То, что происходит в Сумах, это не подготовка к масштабным наступлениям. Это больше похоже на создание обширной буферной зоны.
Сумы должны не то чтобы лежать в руинах, а должны быть деактивированы, потому что стали одной из крупнейших логистических баз для ВСУ. Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.
Сейчас ближайшей целью нашего командования, исходя из открытых сводок, является выход на рубеж Юнаковки, что в 25 километрах от Сум. Двадцать пять километров — это зона действия всех возможных видов дронов. Даже тактические малые дроны способны действовать на таком расстоянии. То есть Сумы будут находиться под плотным контролем дронов и артиллерии. Это сделает город непригодным для жизни. Местному населению придется покидать этот город. Это упростит уничтожение инфраструктуры и превращение Сум в очередной Часов Яр, город-призрак.
А чтобы рассматривать Сумы как опорную точку для наступления куда-либо, нужно располагать данными о том, что у нас есть силы для наступления. Я такими данными не располагаю. Для этого должна быть развернута полевая армия. Теоретически от Сум можно было бы наносить удар на Киев – там 300 километров расстояние.
Виктор Кутырь (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Вчера, 16:36
Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка-Белополье"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Кстати, местность там не такая уж и лесистая. Леса там в основном сосновые, не лиственные, они хорошо просматриваются с воздуха.
Вообще, я бы призвал всех военных обозревателей к сдержанности. Юрий Подоляка, например, мыслит такими категориями, как битва за Донбасс и так далее. Нет никаких битв. Мы видим серию тактических операций не самого большого масштаба по всей линии фронта. В этих операциях принимают участие даже не батальонные группы. Оргштатструктура по факту изменилась, хотя в уставах, видимо, осталась прежней. Сейчас фактически это малые штурмовые группы, даже не роты, а взвода, двух взводов с необязательно приданной бронетехникой. Раньше на пехотное отделение полагалась одна БМП. Сейчас же смысла особого в этом нет, дорогая техника быстро сжигается средствами, которые стоят гораздо дешевле.
- Как в концепцию создания буферной зоны укладывается стратегия разрушения мостов в тылу противника? Этот вопрос ставился еще в самом начале СВО, а сейчас есть ли в этом необходимость?
- Сейчас этот вопрос не стоит. Напомню, что в Херсоне противнику не удалось уничтожить мост современным западным оружием. То есть можно потратить много сил и средств, но мосты будут восстановлены в короткий период. Есть технологии, которые позволяют за двое суток восстановить пролет. Есть и понтонные конструкции, которые позволят обеспечить если не полноценное движение, то какую-то переброску войск.
В тактическом звене уничтожение мостов может быть оправдано. Это отвлекает силы противника, заставляет наводить понтонные переправы, которые тоже уничтожаются. И потом мосты еще советской постройки создавались с учетом возможного ядерного удара.
И я считаю, что целью стратегической воздушной операции должны быть не мосты, а пункты управления, в том числе и пункты государственного управления, и железнодорожные логистические центры. Уничтожение узловых станций — это более простая задача, а восстановить их намного сложнее. Представьте узловую станцию, 30-40 разных путей, и все это превращается в одну большую воронку.
Киевский и Харьковский железнодорожные узлы целы до сих пор. У многих возникает удивление, почему в Киев можно доехать на поезде. При современных средствах поражения можно уничтожать не только узловые станции, но и железнодорожные насыпи. А самое главное разрушать транспортную энергоинфраструктуру.
Сгенерировано нейросетью
15 апреля, 14:00
Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациямиДва последних агрессивных и русофобских заявления европейских политиков – главы евродипломатии Каи Каллас и будущего канцлера Германии Фридриха Мерца – не должны никого ни удивлять, ни шокировать. Они и абсолютно закономерны и логично предопределены. Они – часть плана.
- Мы это не делаем из гуманистических соображений, или здесь есть военно-политический расчет?
- Создаётся впечатление, что это военно-политический расчет. То есть ситуация не обостряется пока до крайней точки. Можно было бы еще "Орешник" применить, но уже с более показательными целями, например, по Киеву и Львову. Но это не делается, потому что, как я уже говорил, нет войны.
- В недавнем интервью вы говорили, что приоритетным для российской армии должно стать южное направление, потому что Херсон и Запорожье нужно возвращать. Означает ли это, что основные силы ВС РФ должны быть сконцентрированы в Донбассе для достижения этой цели?
- Я так понимаю, что есть план последовательного освобождения. То есть надо решить вопрос с Донбассом до конца, выйти к границам Днепропетровской области и угрожая самому Днепропетровску, можно думать о наступлении на Херсон.
Потому что демонстрационная угроза Днепропетровска неизбежно вызовет оттягивание сил противника на это направление. И растянуться так им будет уже очень сложно. То есть одновременно строить узел обороны в Днепропетровской области и защищать Херсон. Судя по некоторым сводкам, пробные десантные операции в районе Херсона уже были.
- То есть Покровск (Красноармейск) необходимо освобождать в обозримой перспективе?
- Да, но у меня создается впечатление, что сейчас есть некие соглашения о необострении ситуации, которые были достигнуты в ходе переговоров. Принято говорить, что мы воюем с западом и США, но это неверный вывод. Мы воюем с политическими силами, а не с государствами. Есть такое понятие как горизонтальные элиты, которые пронизывают все национальные структуры. В 19 или в начале 20 века мы бы воевали с национальными государствами, и ситуация была бы совершенно иная.
Сейчас мы воюем с леволиберальным интернационалом, для которого поражение может обернуться крахом всего цивилизационного проекта.
- Вы считаете, что именно это мешает начать полномасштабную войну? Или все же наличие технологических средств, как дроны, например, которые вынуждают разукрупнять воинские соединения, чтобы вывести их из-под удара, воевать небольшими группами?
- Дроны, конечно, смертоносны, но миллионные армии, они не остановят. Эта армия будет наступать, применять те же дроны массово, наносить штурмовые ракетно-бомбовые удары, проводя стратегическую операцию. Когда будут нанесены одновременно удары по всем центрам управления, по штабам, включая Верховную Раду, в тылу все запылает, не будет ни света, ни воды, ни канализации, а армия двинется к Киеву, то никакие дроны ее не остановят. Этих дронов просто не будет через два дня. Они просто закончатся, а новые подвезти не успеют.
С дронами и у нас ситуация неплохая, их начали производить едва ли не в каждом российском регионе. Так что я бы не стал говорить о дронах как о вундерваффе.
- События на севере Харьковской области должны пойти по тому же сценарию, что и в Сумской?
- Парализовать миллионный Харьков можно, но тогда там произойдет гуманитарная катастрофа. То есть если из Сум можно постепенно вытеснить население, то из Харькова это будет сделать сложнее. Харьков больше, чем Воронеж и Ростов-на-Дону. Раньше он логистически жестко завязан с Воронежем по промышленной кооперации.
Если сам Харьков будет весь простреливаться и превращаться в Покровск, то это вызовет резонанс во всем мире. Поэтому я думаю, что дело, скорее всего, ограничится возвращением Купянска, и постоянной угрозой самому Харькову, то есть дезорганизацией его. Но штурма Харькова не будет.
Коллаж: Экономика Украины и война
Вчера, 09:50
Экономика Украины и война: Трамп на распутье, налог на "старые туфли" и уголь из-за океанаК середине апреля киевская власть вновь проявила свою крохоборскую сущность, анонсировав за неделю два налога: с продаж на сервисах онлайн-объявлений и с оборота криптовалюты. Заодно Вашингтон посетила украинская делегация, обсуждавшая минеральную сделку, а ЕС вновь подтвердил своё решение обложить украинский импорт таможенными пошлинами.
- ВСУ такой же сценарий попытаться отобразить с каким-либо из приграничных городов России?
- Они это пытаются сейчас сделать с Курском и Белгородом. Но я заметил еще одну опасную тенденцию. Были опубликованы данные о потерях наемников, в совокупности их погибло больше двух с половиной тысяч. Это, по сути, мотострелковый полк. Это немало. Большая часть из них это поляки и колумбийцы. А почему их не может быть еще больше? Четыре тысячи — это уже полноценная дивизия. Такими силами можно пытаться атаковать, даже без мобресурса Украины, Брянскую область и снова Курскую.
Если эта тенденция будет нарастающей, тогда уже без мобилизации и полноценной войны может и не обойтись. То есть, если под видом наемников будут заходить уже 100-тысячные контингенты, собранные со всего мира, то будет очень сложно. Либо придется применять какие-то более действенные виды оружия и принимать жесткие решения.
- Если Сумы превратятся в город-призрак, Киеву не удастся реализовать план с атакой наемников на наше приграничье?
- Разумеется. Сумы ключевой пункт для атак на Курск -Белгород. Чернигов не так им интересен, поскольку направление на Брянск перспективно, конечно, но там леса и болота.
Также о ситуации в зоне СВО Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ
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19:30Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США
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