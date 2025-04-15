https://ukraina.ru/20250415/kavaler-ordena-muzhestva-fedor-geraschenko-segodnya-nashi-deti-dayut-nam-iz-svoikh-kopilok-dengi-na-tanki-1062522252.html

Кавалер ордена Мужества Федор Геращенко: Сегодня наши дети дают нам из своих копилок деньги на танки

Кавалер ордена Мужества Федор Геращенко: Сегодня наши дети дают нам из своих копилок деньги на танки - 15.04.2025 Украина.ру

Кавалер ордена Мужества Федор Геращенко: Сегодня наши дети дают нам из своих копилок деньги на танки

Об эвакуации гражданских из Курского приграничья, подвигах и наградах, а также о тактической медицине, гуманитарной помощи, усталости общества и многом другом... Украина.ру, 15.04.2025

2025-04-15T08:59

2025-04-15T08:59

2025-04-15T08:59

интервью

москва

курск

горловка

народный фронт

украина.ру

сейм

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Об эвакуации гражданских из Курского приграничья, подвигах и наградах, а также о тактической медицине, гуманитарной помощи, усталости общества и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал руководитель исполкома "Народного фронта" в Краснодарском крае, директор центра тактической подготовки "Архангел", кавалер ордена Мужества Федор Геращенко.- Предлагаю начать с главного. За что тебя наградили орденом Мужества?- Выходит, что за страдания.- То есть?- Знаешь, очень круто, что меня удостоили этой высокой награды. Это действительно большая честь. Мои дети и внуки будут гордиться. Но мне, честно говоря, хотелось бы получать награды за заслуги, а не за страдания. Понимаешь, о чем я?- Я понимаю, а вот читатель наш – вряд ли. Расскажи, как дело было.- Курское приграничье. Только-только все там началось. Я позвонил руководителю "Народного фронта" Москвы, центрального исполкома, спросил, нужен ли я там. Мне говорят: приезжай. Сел и поехал. Там прошло небольшое совещание. К тому времени "Народный фронт" уже вывозил гражданских из тех районов, где шатались украинские ДРГ.А мы находились где-то в 150 километрах от Курска в сторону границы. Это Глушковский район. Уже шла эвакуация гражданских и я настоял на том, что в каждой эвакуационной машине должен сидеть медик. Все с этим согласились. Так мы и ездили, эвакуировали людей.Как это выглядело? Мы приезжали в центр Глушковского района, получали запрос на эвакуацию и ехали по адресу. Ехали на инкассаторских машинах, в броне. Все как положено. Забирали людей и вывозили на пять километров от Глушково, чтобы пересадить в большие автобусы, которые отправлялись в Курск.- То есть в ближний тыл вывозили?- Я бы сказал, что в не очень приметное место. Потому, что над Глушково уже постоянно висела украинская "птичка". И если бы мы прямо там стали грузить тридцать-сорок человек в автобус, то сам понимаешь, что случилось бы.К тому же, мост через Сейм к тому моменту несколько раз продырявили с помощью MLRS, и большой автобус по нему так и так не проехал бы. Минивэн те две дырки объехать мог, а что-то большое – никак.Так мы и ездили туда-сюда. Вывозили по пять-восемь-девять человек. А там же интересно в Курской области: есть деревня побольше, а вокруг нее совсем маленькие деревеньки, в которых одна улица на пять домов. Едешь туда и не знаешь, кто ждет на адресе. Сказали, что лежачая бабушка с сыном, а кто по факту ждет – доедем и узнаем.За первый день вывезли оттуда двести человек. Это довольно много. Меня, кстати, сильно тогда впечатлил руководитель "Народного фронта" Михаил Михайлович Кузнецов. Это человек, который на заседаниях правительства выступает наряду с министрами. Очень высокого ранга человек, да? Но утром он ехал на совещание с министром обороны, а потом садился в пикап, накидывал "броню" и вместе с нами ехал эвакуировать людей. С ним ездил Вова Тараненко. Это донецкий пацан, его зам по молодежке. И вот они вдвоем ездили эвакуировать гражданских. То есть…он мне и до того казался приятным человеком, но тут я по-настоящему его зауважал.И вот ехали мы на очередной адрес с донецкими ребятами: Колей и Давидом. Я вел машину, Коля сидел справа, а Давид – прямо за мной. Когда переезжали через мост, по нему снова ударил MLRS. Прямо рядышком с машиной. Сразу загорелись. Машину осколками в решето, хоть и была она инкассаторская.Я сначала к Кольку: открывай дверь! Он говорит: не получается. Сам пробую – никак. Потом увидел, что она к отбойнику прижата. Налево смотрю, а там огонь пылает. Мою дверь вырвало каким-то чудесным образом. И пламя там… вот как из огнемета. У меня бак взорвался, а он же подо мной был. То есть я загорелся, как только прилетело."В машине сгореть заживо – ну его нафиг!" - думаю. Принял решение прыгать. За долю секунды. А потом щелк и следующее воспоминание – я сбрасываю броню уже в десяти метрах от машины. Потом эвакуация, вертолет, Москва, госпиталь. Чуть больше месяца восстанавливался. Ну как? Впереди, конечно, еще длительная реабилитация. Вот за это мне и дали орден Мужества.Почему я сказал про дела? Вот за нами вторая машина ехала. Там был Дима Патрин. Это донецкий парень, который здесь у вас постоянно гоняет и в Горловку, и за Горловку. Куда надо, туда и ездит. Он совершает какие-то невероятно мужественные поступки, которые вполне достойны таких наград. И вот он ехал прямо за нами, делал то же, что и мы. Но я получил орден, а он не получил. Выходит, что не за дела я его получил, а за страдания.- У журналистов ведь очень похожая ситуация с наградами. Мы предпочитаем думать, что это по совокупности заслуг…- Да. Я порой думаю, сколько сделал для армии и страны за эти три года. Что нашей командой обучено более пятнадцати тысяч человек, доставлено огромное количество гуманитарки в виде средств тактической медицины. Спасено огромное количество жизней. Вот я думаю об этом и как-то так себя успокаиваю. Может за это тоже я орден получил.- Давай тогда поговорим о делах текущих. Зачем вы приехали в ДНР?- Команда центра тактической медицины "Архангел" при поддержке "Народного фронта" приехала, чтобы проводить для военнослужащих занятия по тактической медицине, давать кому-то базовые, а кому-то расширенные знания и навыки.Этим, в принципе, мы занимаемся с 2022 года. Ежемесячно выезжаем на недельку в зону СВО или КТО. Бывает, что отработали в Донецке с одним-двумя подразделениями, заезжаем в Запорожскую и работаем там, а потом в Херсонскую на пару дней и оттуда мчимся в Белгород, потому, что очень просят заехать и туда. То есть командировка закончилась, но мы еще двадцать часов едем до Белгорода и там пару дней обучаем людей. Ну а потом уже домой. Красота!- Я обратил внимание, что центр "Архангел" — это действительно центр. То есть у вас не два-три человека, а довольно большой штат инструкторов. Много людей успеваете обучить?- За те два дня, что мы здесь, обучили пятьсот человек. Вообще есть такие подразделения, как "Сомали", с которыми мы дружим и работаем на постоянной основе. Вот к "сомалийцам" с сентября 2023 года приезжаем ежемесячно. Все командировки либо с них начинаются, либо ими заканчиваются. А сейчас, например, работали с 35-й бригадой. Они просили приезжать к ним регулярно. Вот у них пятьсот человек обучили.А команда у нас действительно довольно большая. У нас порядка тридцати инструкторов старшего состава и почти пятьдесят человек – младший инструкторский состав. Это помощники инструкторов. То есть здесь ты видишь пятерых старших инструкторов, а все прочие – помощники.- Объясни читателю, зачем по многу раз приезжать в одни и те же подразделения. Можно же один раз хорошо научить людей? Или нет?- Один раз и на всю жизнь можно только на велосипеде научиться кататься. Все остальное требует практики. Нужно повторять и нарабатывать навык. Что же касается непосредственно тактической медицины или оказания первой помощи, то здесь тренироваться нужно постоянно.Это же мышечная память, которую необходимо нарабатывать. Даже если вы будете заниматься этим пять лет на постоянной основе, то спустя год перерыва, быть может, что-то по-быстрому и вспомните. Но давайте будем честными, ладно? В критической ситуации мы не поднимаемся до уровня своих ожиданий, а опускаемся до уровня своих навыков.- Как ты вообще начал этим заниматься?- У нас была команда выживальщиков. Гоняли по лесам. А инструктор этого проекта проводил еще и занятия по тактической медицине. Мы прошли у него курс. Такое у нас было хобби.И вот этот инструктор предложил съездить в зону СВО, провести занятия. Мы согласились. Почему бы и нет? Съездили раз, съездили два. От участия в третьей командировке наш инструктор отказался по определенным причинам. Он подписал контракт и ушел работать уже на более высоком уровне.А мы продолжили это дело. Начали в 22-м году, а с апреля 23-го называемся центром "Архангел". Поначалу думали, что как-то больно уж пафосно, но чем больше ездили, тем чаще возникали ситуации, когда нас явно Господь отводил от всяческих бед. Так и поняли, что не зря это название выбрали.- А первую свою поездку в зону СВО помнишь?- Мы тогда купили много всего для гражданских. Основной акцент сделали на детях. Это был декабрь 2022 года и мы ехали в Северодонецк. Почему на детях акцент? Потому, что я многодетный отец, и все, что касается детей, мне близко. Купили много детского питания, детской гигиены и так далее. Всю машину забили.Приехали в Северодонецк, открыли багажник. Поначалу подходили люди и спрашивали, что у нас есть:- Вот это – детское питание.- Нет, у нас детей нет.- Бабушка, ну возьмите себе! Это вот мясо, это пюре. Оно питательное. Есть молоко сухое. Водой разбавите и можно будет пить.- Нет-нет, пусть деткам будет!А где-то через час налетели какие-то: дай-дай-дай. Я объясняю, что это детское, а им без разницы. Подгузники? Все равно дай! "Люди, вы чего? Остановитесь!" - говорю. А они так давили, что прижали меня к багажнику. И тогда кто-то из команды сказал, что помогать, в первую очередь, нужно военным. Потому, что гражданские уже выжили, а военные – еще нет. Вот так и решили сделать акцент на военнослужащих.- Раз уж речь зашла о детках, то перед записью интервью ты показал мне видео, на котором маленькая девочка передает тебе свою копилку. Расскажешь?- (смеется) Мои же дети знают, что папа раз в месяц ездит на войну, чтобы обучать военных. Старшим девочкам девять и десять лет. Когда открываю какие-то сборы, они всегда приносят то по пятьсот, то по тысяче рублей из своих копилок. То есть…ну да, начиная с семи лет они во всех моих сборах участвуют.А младшенькой всего пять и она обычно передавала рисунки. "Вот, папочка, это твоим военным", - говорила. А тут я на реабилитации был с семьей в санатории. Вечером новости смотрим, а она и говорит: "Папочка, я тебе свою копилку отдам. Ты ее военным передашь".Я запись включил. Интересно же, что ребенок скажет. И тут ее понесло. Копилку ей сестра сделала. Я даже не знаю, сколько там денег, поскольку ее можно только разбить и посмотреть. Но дочь заверила, что денежек там очень много и хватит на танк. А может даже на целых пять.И так она искренне все это говорила, что я решил показать это ребятам. Знаешь, сейчас все чаще звучит это беспонтовое выражение "устали от войны", устали от сборов, устали собирать гуманитарку и так далее. Но ведь ничего еще не закончилось.А если бы даже все шло к завершению, то наоборот, нужно максимально включаться и помогать. Или, как обычно, одного балла не хватит для победы. Нужно дожимать, понимаешь?- Что же дальше будет с этим видео и этой копилкой?- Завтра еду к танкистам и передаю копилку, а они "покупают" новый танк. Они получили с завода новый "Прорыв". Ну понятно же, что такой большой копилочки хватит на один "Прорыв" (смеется). Ну и смонтируем видео, чтобы людям показать. Вот такие у нас дети растут, такое у нас будущее. Они правильно мыслят. Вот как по-твоему, можно ли сравнить миллион, который передал бизнес, с тысячей рублей, которую пожертвовала старушка?- Сложный вопрос. Три "мавика" — это три "мавика", но миллион у бизнеса не последний, а тысяча для бабушки…- Да. Для нее это серьезные деньги. А иногда они даже последние. Но пенсионерка отдает, поскольку мальчикам нужно. И это трогает. Это очень важно для ребят. Миллион – да, отлично. Это пять обычных "мавиков" или три "тэшки". Но это не так трогает сердце. Видео с дочерью показываю бойцам, а у них слезы на глазах. И это тоже важно.Ещё одно интервью Игоря Гомольского с участником СВО: "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах

https://ukraina.ru/20250411/operator-bpla-mark-posle-voyny-budu-uchit-drugikh-tomu-chemu-nauchilsya-zdes-sam-1062460163.html

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Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

интервью, москва, курск, горловка, народный фронт, украина.ру, сейм