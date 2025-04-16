Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ - 16.04.2025 Украина.ру
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Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ
Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ - 16.04.2025 Украина.ру
Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ
Своим решением о продлении военного положения и мобилизации Владимир Зеленский погубил еще 30 тысяч украинских военнослужащих. Об этом 16 апреля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский
2025-04-16T17:46
2025-04-16T17:46
новости
украина
владимир зеленский
александр дубинский
алексей гончаренко
верховная рада
вооруженные силы украины
мобилизация
военное положение
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По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию будет лежать на всех депутатах, поддержавших законопроекты Зеленского. Главу киевского режима Дубинский назвал "кровавым аморальным уродом".Сегодня, 16 апреля, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на срок до 6 августа. Против выступил только один депутат. Им оказался Алексей Гончаренко*, который активно критикует действующие украинские власти. Отмечается, что после одобрения Радой законопроекты должны быть подписаны Зеленским.* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250416/ukraina-golosuet-za-voynu-a-tramp-idet-na-kitay-glavnoe-na-1300--1062546659.html
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новости, украина, владимир зеленский, александр дубинский, алексей гончаренко, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация, военное положение
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация, военное положение

Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ

17:46 16.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
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Своим решением о продлении военного положения и мобилизации Владимир Зеленский погубил еще 30 тысяч украинских военнослужащих. Об этом 16 апреля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский
По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию будет лежать на всех депутатах, поддержавших законопроекты Зеленского. Главу киевского режима Дубинский назвал "кровавым аморальным уродом".

"У очередного продления власти Зеленского и его шайки клептократов есть конкретная цена: +30 тысяч погибших украинцев до 6 августа", — написал он.

Сегодня, 16 апреля, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на срок до 6 августа. Против выступил только один депутат. Им оказался Алексей Гончаренко*, который активно критикует действующие украинские власти. Отмечается, что после одобрения Радой законопроекты должны быть подписаны Зеленским.
Вчера, 13:00
Украина голосует за войну, а Трамп "идет" на Китай. Главное на 13:00 Верховная Рада голосует "за" войну, президент США объявляет Китаю бойкот, украинские власти "лишний раз подчеркивают правоту российской стороны", а в рядах ВСУ находятся все новые "герои"
* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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