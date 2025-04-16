https://ukraina.ru/20250416/dubinskiy-predskazal-gibel-esche-30-tysyach-soldat-vsu-1062559249.html
Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ
Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ - 16.04.2025 Украина.ру
Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ
Своим решением о продлении военного положения и мобилизации Владимир Зеленский погубил еще 30 тысяч украинских военнослужащих. Об этом 16 апреля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский
2025-04-16T17:46
2025-04-16T17:46
2025-04-16T17:46
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украина
владимир зеленский
александр дубинский
алексей гончаренко
верховная рада
вооруженные силы украины
мобилизация
военное положение
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По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию будет лежать на всех депутатах, поддержавших законопроекты Зеленского. Главу киевского режима Дубинский назвал "кровавым аморальным уродом".Сегодня, 16 апреля, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на срок до 6 августа. Против выступил только один депутат. Им оказался Алексей Гончаренко*, который активно критикует действующие украинские власти. Отмечается, что после одобрения Радой законопроекты должны быть подписаны Зеленским.* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250416/ukraina-golosuet-za-voynu-a-tramp-idet-na-kitay-glavnoe-na-1300--1062546659.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, александр дубинский, алексей гончаренко, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация, военное положение
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация, военное положение
Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ
Своим решением о продлении военного положения и мобилизации Владимир Зеленский погубил еще 30 тысяч украинских военнослужащих. Об этом 16 апреля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский