https://ukraina.ru/20250416/razrushitel-evropy-zachem-dzhey-di-vens-edet-v-rim-1062555217.html

"Разрушитель Европы". Зачем Джей Ди Вэнс едет в Рим

"Разрушитель Европы". Зачем Джей Ди Вэнс едет в Рим - 16.04.2025 Украина.ру

"Разрушитель Европы". Зачем Джей Ди Вэнс едет в Рим

, 50-й вице-президент США, отправляется в Рим. Украина.ру, 16.04.2025

2025-04-16T17:52

2025-04-16T17:52

2025-04-16T17:52

эксклюзив

джей ди вэнс

рим

европа

цру

ес

мид

дональд трамп

украина

сальвини

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Джей Ди Вэнс, 50-й вице-президент США, отправляется в Рим.Официально - для того, чтобы участвовать в Пасхальном богослужении. А на самом деле?Европа настороженно ожидает его визит.Предыдущие два визита Вэнса в Старый свет были скандальными.Сначала он в Мюнхене довел буквально до слёз руководителя Мюнхенской конференции, заявив, что Европа далека от демократии.Потом он побывал в Гренландии и там заявил, что Дания не справляется с обеспечением безопасности этой территории, поэтому Гренландию надо отдать США. Для вашей же безопасности!Теперь - Рим. Что будет на этот раз?Кардиналы, легаты, вице-премьерВэнс проведёт в Италии несколько дней и встретится с очень важными людьми. С Папой Римским и Джорджей Мелони? Возможно. Но обе встречи - под вопросом. Папа очень болен. Джорджа выжидает: какую сторону занять.Вэнс - близкий друг вице-премьера Маттео Сальвини. Сальвини даже рвался поехать в гости к Вэнсу в США, но МИД Италии не позволил: мы здесь дипломаты, а не вы. Так сказали Сальвини.Но вот сейчас, конечно, они увидятся. Увидится Вэнс, безусловно, и с теми, кто управляет католической церковью сейчас. И это, конечно, не Папа Франциск.Папа очень болен и слаб. Но вполне энергичными остаются силы, стоящие за папским троном. Кардиналы, легаты и другие спецпосланники католической церкви.У Римской церкви, конечно, нет дивизий, но щупальца всемирного управления всё ещё есть, без сомнений. И довольно мощные.Иран и другиеИ всё-таки основная цель - не встреча с Папой и не Пасха.Возможно, это встреча с представителями Ирана, которые тоже должны присутствовать в Риме. И явно не для того, чтобы отпраздновать Пасху. Хотя относятся к христианским традициям со всем уважением, конечно.Там же, в Риме, как ожидается, будет присутствовать спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.Встречи эти будут иметь громадное значение. Если они, конечно, произойдут.Есть надежда, что войны на Ближнем Востоке не случится.А что Украина?И как всегда в современном мире, всё перемешано. Здесь встречаем Пасху, здесь подписываем договор.Но это в сто раз лучше, конечно, чем ничего не подписывать и только бубнить "дайте ракеты, дайте "пэтриоты", дайте миллиарды, мы будем воевать до последнего украинца".Наверное, большинство граждан Украины были бы рады, если бы в Рим поехали не представители Ирана, а представители Украины. Но этого нет. По крайней мере, пока что об этом ничего не слышно.Слышно только, как опять пытается напасть Зеленский на Вэнса. В который уже раз.Теперь в интервью американскому телеканалу он обвинил его в симпатиях к России.Вэнс ответил:"Я думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить американскому правительству, которое в настоящее время обеспечивает единство его правительственных и военных усилий, что мы каким-то образом на стороне русских."Отбрехивается Вэнс. Но США и администрация Трампа, конечно, "не на стороне русских".Зеленскому же надо что-то говорить, как-то обьяснить, почему нет перемирия.Он пытается сейчас и Трампа "куснуть", и Вэнса. Вывести разговор (пока заочный) в эмоциональную сферу, переходит к обвинениям ("вы на стороне русских, не даёте оружия").Делается всё, чтобы не обсуждать "стратегические цели России и Украины", как предлагает Вэнс.Лавра и мощиЕсть ещё один очень неприятный для Зеленского вопрос. Он в очередной раз попытался украсть мощи православных святых из Лавры. Направил опять "научную комиссию" в пещеры, но вроде не удалось ничего украсть.Пока там есть ещё монахи, есть всё-таки надежда, что не все святые мощи он успеет продать. Но процесс идет. Разграбление Лавры продолжается. Монахов хотят убрать. Там осталось их всего несколько человек, для ухода за мощами.Вэнс же является защитником православной церкви на Украине. Хотя сам он - католик. Вот такой парадокс. Хотя парадокс ли?Вэнс, еще будучи сенатором, резко осуждал преследование верующих на Украине. Выступает и сейчас.Католик ВэнсКак, зачем и почему он вообще стал католиком?Сам Вэнс объяснял свой приход в католичество поиском стабильности. В том числе нравственной стабильности. Есть на что опереться. Авторитет церкви, догматы церкви.И наверняка важна была для него "мягкая сила" церкви в мировой политике.У Папы Римского она есть. Вернее, не у Папы, а у мощной структуры католической церкви, её орденов - доминиканцев, иезуитов и других, которые никуда не делись.Вэнс стал католиком не так давно. До этого он был протестантом, как вся его семья.Потом, во время учёбы, когда он стремился стать венчурным капиталистом, Вэнс на какое-то время стал атеистом. Он решил тогда, что христианство - "это что-то, мешающее уму".Потом он женился на Уше Килукури (её родители - индусы, сама она исповедует индуизм). Родители Уши - физики, а бабушка занималась переводом священных книг индуизма на английский язык.Про Ушу говорят как про женщину очень умную, образованную, они, судя по всему, прекрасно ладят с Вэнсом. Сам вице-президент даже научился готовить национальные индийские блюда (Уша - строгая вегетарианка).Семья Уши сильно повлияла на Вэнса, но неожиданным образом. Вэнс не стал исповедовать индуизм, а стал новообращённым католиком.Он сам объясняет, что долго общался с монахами-доминиканцами и понял, что "католичество близко ему ментально".Говорят, что в этом выборе ему помог Питер Тиль, его покровитель, миллиардер, венчурный капиталист, открытый гей, живущий в однополом браке.Вот такая причудливая смесь. Постмодерн, так сказать.На самом деле, всё ещё интереснее. Род Дреер, католический богослов и христианский писатель, который оказал на Вэнса большое влияние и даже брал у него интервью, сейчас переехал в Венгрию и работает в системе Виктора Орбана.Сам Род Дреер из католицизма перешёл в православие.Всё это интересно ещё и с той точки зрения, что Вэнс может тоже неожиданно оказаться близким к православию.По крайней мере, в защиту православной церкви Украины он высказывался неоднократно.ДоминиканцыНо, конечно, перемена веры - очень серьёзная вещь. Один раз Вэнс это уже сделал.Но если обратиться к практической, так сказать, стороне вопроса. Зачем Вэнс прошёл обряд и стал католиком?Это произошло в Цинциннати в 2019 году. Крестили его монахи-доминиканцы. Этот орден занимался в своё время инквизицией, да и сейчас цель его создания и существования описывается коротко: "борьба с ересями".К счастью, время инквизиции прошло. Но кто знает, как там они сегодня борются с ересями? Только увещеваниями и молитвой?Официально, правда, Вэнс - не доминиканец.Его покровитель - блаженный Августин, живший в IV-V веках и трудившийся профессиональным ритором в римском тогда городе Карфагене. Знаменит он как автор "Исповеди" и других богословских сочинений.Практические целиВ мире царит "политический постмодерн".Бывший юморист Зеленский становится президентом, уничтожает свою страну и на Западе прославляется как "лидер свободного мира".Бывшая помощница режиссёра в местном эстонском театре Кая Каллас становится главой дипломатии Евросоюза. А главой всего Евросоюза является гинеколог и мать семерых детей.Бывший банковский клерк Макрон, которому один раз дали провести успешную сделку, чтобы было хоть какое-то достижение (ах, ах, он как Моцарт в финансах, растиражировали в СМИ), становится президентом Франции и метит в руководители Европы.На этом фоне "религиозный постмодерн" с перепрыгиванием из одной веры в другую, потому что "нравится ментально", никого не удивляетКак, кстати, "вера" может нравиться "ментально"? Нет ли здесь очевидного противоречия?Нет, противоречия нет. Вэнсу нравится структура и сила католической церкви. Это же почти как армия, к которой он привык (Вэнс служил в морской пехоте).Так что практические цели тоже есть, и они немаленькие. Ну, возможно, так совпало. И вера понравилась, и порыв религиозный ощутил, и получил политические бонусы.Католику значительно легче разговаривать с Папой, чем индуисту, это надо признать.Про политикуНесомненно, Джей Ди Вэнс преследовал и политические цели, когда принимал католицизм. Да и у самого католицизма есть немаленькие политические цели. И у доминиканцев, которых называли "псы Господни", тоже.Каковы же очевидные цели Вэнса?Во-первых, это огромное количество католиков в США сегодня. Наплыв мигрантов из Мексики и других стран Латинской Америки (которых так грозно обещал остановить Трамп, но до сих пор ничего не изменилось).А кстати, почему? Потому, может быть, что эти самые мигранты трудятся на складах "Амазон" Джеффа Безоса и на заводах "Тесла", где собираются автомобили Илона Маска? Да и другим предпринимателям нужна дешевая рабочая сила. Иначе как будет "Америка грейт эгэйн"?Количество католиков неуклонно растет. Количество испаноязычных граждан - тоже.Католиков сейчас в США около 22 процентов, и это 67,5 миллионов человек.Латиноамериканцев - 62 миллиона. Но учитывая миграцию и демографические тенденции, через 15 лет или даже раньше их может быть уже 100 миллионов. Уже сейчас число "латинос" на 11-12 миллионов больше (это нелегальные мигранты, которых не учитывали в переписи).Логично и удобно иметь кого-то очень важного в правительстве, который для всех этих людей будет "свой". Как кстати, "свой" Вэнс и для миллионов индусов, проживающих в США.Индусы занимают ключевые посты в ай-ти-сфере. Их даже называют в Америке "кремниевые индусы". Богатая и очень влиятельная прослойка руководителей и сотрудников ай-ти.И через Питера Тиля Вэнс связан с "мафией Пэйпал".Такой важный и удачный политический проект, как Джей Ди Вэнс, очень вовремя вдруг вдохновился и стал католиком.Хотя это и не является чем-то необычным.Католики-президентыКатоликами были два президента США - Кеннеди и Байден. Католичкой является Нэнси Пелоси, бывшая спикер Конгресса.Католик - Стив Бэннон, один из важнейших советников Трампа.Католики - несколько судей Верховного суда.Католиком является, конечно, госсекретарь США Марко Рубио.Всё это, кстати, "разные" католики. У каждого немного своя вера. Президенту Байдену, например, отказали в причастии из-за его поддержки абортов. Но это сделала не Римская церковь, а один из приходов в США.И католики в ЦРУНо самое главное - католиком или человеком, близким к Римской церкви, является очень часто глава ЦРУ США.Католиком был самый знаменитый, наверное, глава ЦРУ Аллен Даллес, который возглавлял резидентуру США в Берне во время второй мировой войны и был директором ЦРУ при Кеннеди.Католиком был второй знаменитый руководитель разведки, Уильям Кейси, который руководил избирательной компанией Рейгана.ЦРУ он возглавлял с 1981 по 1987 год. Он был также членом Мальтийского ордена. Миллионер, бывший председатель Комиссии по ценным бумагам.Враг СССР, вооружавший афганских моджахедов и никарагуанских "контрас", организовавший массу тайных операций по всему миру, внёс огромный "вклад" в развал Советского Союза.Уильям Кейси за 6 лет службы руководителем ЦРУ 15 раз посетил Ватикан. И это только официально! Почти три раза каждый год. Наверное, причащался.Его самая известная фраза:"Задействуй негодяев, если хочешь, чтобы работа была сделана быстро".Такой истинный католицизм и горячее следование основам веры.ЦРУ даже называют организацией иезуитов.Интересно, что в Англии вышло не так давно большое историческое исследование, основанное на подлинных документах. Оно доказывает: ЕС - продукт ЦРУ. Именно ЦРУ создало тот Европейский союз, как мы знаем его сегодня.Интересно, что теперь США занимаются и демонтажем ЕС.И Вэнс - в первых рядах.Вэнс и РимМы, конечно, не знаем, что будет обсуждаться в Риме в ближайшие дни, со Страстной пятницы до Великой Пасхи.Но определённо будет что-то интересное.А зная резкий язык Вэнса, обязательно услышим что-то про Европу и европейцев.Пока что он призвал их "перестать быть вассалами США"."Я люблю Европу. Я люблю европейцев. Но весь демократический проект Запада рушится", - это интервью Вэнса английскому новостному порталу перед поездкой в Италию.Разрушитель европейского "порядка, основанного на правилах" (каких? никому не известно) летит в Рим.Читайте также: Почему Трамп дернул стоп-кран. Впереди мучительная терапия реальностью для новой команды Белого дома

рим

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